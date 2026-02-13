ดอยกันเป็นแถว!ทองร่วงหนักหลุด$5,000 หุ้นสหรัฐฯดิ่ง-น้ำมันปิดลบแรง

ราคาน้ำมันขยับลงแรงในวันพฤหัสบดี(12ก.พ.) หลังรายงานอุปสงค์อ่อนแอและคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน ส่วนวอลล์สตรีทร่วงแรง ท่ามกลางการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ทองคำแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 1 สัปดาห์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 1.79 ดอลลาร์ ปิดที่ 62.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เมษายน 1.88 ดอลลาร์ ปิดที่ 67.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทบวงพลังงานสากล(ไออีเอ) เผยแพร่รายงานในวันพฤหัสบดี(12ก.พ.) ประมาณการว่าอุปสงค์พลังงานโลกจะเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวกว่าที่คาดหมายไว้ในปีนี้ ขณะที่อุทานจะล้นตลาดเป็นปริมาณมาก แม้เกิดปัญหาต่างๆนานาที่ส่งผลกระทบทำให้อุปทานลดลงในเดือนมกราคมก็ตาม
น้ำมันดิบทั้ง 2 สัญญาแกว่งตัวลงทันทีตามหลังไออีเอเผยแพร่รายงานประจำเดือน หลังจากช่วงต้นของการซื้อขาย ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบแรงในวันพุธ(11ก.พ.) นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหนักหน่วงขึ้น และหนีออกจากกลุ่มขนส่ง ท่ามกลางความกังวลต่อความปั่นป่วนในภาคปัญญาประดิษฐ์
ดาวโจนส์ ลดลง 669.42 จุด (1.34 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,451.98 เอสแอนด์พี ลดลง 108.71 จุด (1.57 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,832.76 จุด แนสแดค ลดลง 469.32 จุด (2.03 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,579.15 จุด
ในช่วงเวลาที่นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันหนักหน่วงในด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลาย รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ไม่ค่อยน่าประทับใจนักของซิสโก ซิสเท็มส์ ยังเป็นตัวซ้ำเติมให้ตลาดเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในวงกว้าง นอกจากนี้แล้วบรรดาบริษัทขนส่งทั้งหลายก็ติดหล่มในความวิตกต่อความวุ่นวายในตลาดเอไอเช่นกัน
หลังจากรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดในวันพุธ(11ก.พ) โหมกระพือความกังวลมีความเป็นไปได้น้อยลงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับลดดอกเบี้ย ถัดจากนี้นักลงทุนเตรียมตัวรับมือกับดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯประจำเดือนมกราคม ที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์(13ก.พ.)
ส่วนราคาทองคำขยับลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 1 สัปดาห์ในวันพฤหัสบดี(12ก.พ.) หลังข้อมูลภาคแรงงานที่แข็งแกร่ง กัดเซาะความหวังที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในระยะสั้น โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟีเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 2.9 % อยู่ที่ 4,948.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)