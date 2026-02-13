มอสโกเตรียมอพยพ “นักท่องเที่ยวรัสเซีย” ออกจาก “คิวบา” ระหว่างโดนสหรัฐฯปิดล้อมทางพลังงาน

เอเจนซีส์ – เจ้าหน้าที่การบินคิวบาเตือนคิวบากำลังจะไม่มีน้ำมันสำหรับเครื่องบิน กระทบหนักต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มอสโกวันพุธ(10 ก.พ) เตรียมอพยพนักท่องเที่ยวรัสเซียกลับประเทศระหว่างฮาวานาถูกสหรัฐฯปิดล้อมทางพลังงานอย่างหนัก
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพุธ(11 ก.พ)ว่า มอสโกแถลงกำลังวางแผนอพยพนักท่องเที่ยวรัสเซียออกจากคิวบาไม่กี่วันหลังจากนี้ระหว่างฮาวานากำลังประสบปัญหาพลังงานขั้นร้ายแรงหลังโดนสหรัฐฯปิดล้อมทางพลังงาน
เจ้าหน้าที่การบินรัสเซียแถลงวันพุธ(11)ว่า เครื่องบิน 2 ลำของบริษัทสายการบินของรัสเซียที่คิวบาจะมีปฎิบัติการบินเฉพาะเที่ยวบินออกนอกประเทศเพื่อนำนักท่องเที่ยวรัสเซียกลับประเทศก่อนที่จะหยุดการให้บริการ
ทั้งนี้ก่อนหน้า บริษัทสายการบินแคนาดาได้ประกาศหยุดเที่ยวบินมาคิวบาชั่วคราวเนื่องมาจากวิกฤตทางพลังงาน ขณะที่สายการบินอื่นๆอีกไม่กี่บริษัทประกาศจะทำการเปลี่ยนเส้นทางการบินของเครื่องบินเพื่อแวะเติมน้ำมันที่สนามบินอื่นในภูมิภาคทะเลแคริบเบียน
องค์การท่องเที่ยวรัสเซียแถลงว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวรัสเซียราว 4,000 คนอยู่ในคิวบา โดยมีเป็นจำนวนมากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ จากการที่คิวบาที่มีระบอบการปกครองคอมมิวนิสต์และเป็นพันธมิตรอย่างยาวนานของเครมลิน ส่งผลทำให้คิวบากลายเป็นหนึ่งไม่กี่จุดหมายที่เจ้าหน้าที่รัสเซียได้รับอนุญาตให้สามารถเดินทางไปเยือนพักผ่อนได้ภายใต้กฎการเดินทางที่เข้มงวดด้านความมั่นคง
และองค์การท่องเที่ยวรัสเซียแถลงว่า แพกเก็จทัวร์ในอนาคตจะถูกยุติลงชั่วคราว โดยในกลุ่มออนไลน์แชตพบว่า ชาวรัสเซียที่ยังคงอยู่บนคิวบาได้บ่นเกี่ยวกับมาตรการปันทางพลังงานและการลดการขนส่งสาธารณะหลังเกิดการขาดแคลนอย่างหนัก มีบางส่วนพูดว่า พวกเขาโดนย้ายไปที่โรงแรมเกรดต่ำกว่าเดิมที่กระแสไฟฟ้ามีความเสถียรมากกว่า
คิวบาตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายอย่างรวดเร็วหลังรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อเดือนที่ผ่านมาได้ปิดล้อมทางพลังงานต่อคิวบา
การขนส่งน้ำมันครั้งสุดท้ายมาจากเม็กซิโกเมื่อต้นมกราคม แต่ทว่าเม็กซิโกได้หยุดการส่งออกชั่วคราวหลังโดนบีบจากสหรัฐฯ เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่น้ำมันดิบจากเวเนซุเอลานั้นหมดลงตามหลังทรัมป์ส่งหน่วยรบพิเศษบุกจับกุมอดีต
ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร ถึงในค่ายทหารกลางกรุงคาราคัสเมื่อมกราคม ส่งผลทำให้คิวบาสูญเสียความช่วยเหลือทางพลังงานใหญ่ที่สุดของตัวเองไปอย่างช่วยไม่ได้
รัสเซียวันจันทร์(9)ออกมาประณามการกระทำของสหรัฐฯที่พยายามจะบีบคิวบาส่งผลทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเป็นจำนวนมาก ประกาศพร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือในทุกทางพร้อมด้วยกับพันธมิตรอื่นๆที่มีความคิดในทางเดียวกัน