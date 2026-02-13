ยังไม่จบ! CK Hutchison ของฮ่องกงจ้องเล่นงานทางกฎหมาย “บ.โลจิสติกเดนมาร์ก” เข้าคุม 2 ท่าเรือคลองปานามาแทน ระหว่าง "ปักกิ่ง" จ้องฮุบท่าเรือเพิ่มทั่วแดนละตินหลังบ้านสหรัฐฯ

เอพี/เอเจนซีส์ - บริษัท CK Hutchison Holdings ของฮ่องกงวันพฤหัสบดี(12 ก.พ)ออกแถลงการณ์เตือนจะเดินหน้าทางกฎหมายเล่นงานบริษัทโลจิสติกแดนโคนมชื่อดัง A.P. Moller-Maersk หากยังเดินหน้าเข้าคุมท่าเรือคลองปานามา 2 แห่ง ธิงแทงก์ชื่อดังเตือน “ปักกิ่ง” เดินหน้าสยายปีกจ้องฮุบท่าเรือเพิ่มทั่วแดนละตินหลังบ้านสหรัฐฯ เล็งใช้ทั้งการทหารและพลเรือนพบเคยส่งเรือกองทัพปลดแอกจีนเข้าแวะจอดมาแล้ว
เอพีรายงานวันนี้(12 ก.พ)ว่า บริษัท CK Hutchison ของเจ้าสัวลี กาชิง แห่งฮ่องกงออกแถลงการณ์วันพฤหัสบดี(12)ว่า จะเดินหน้าเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตัวเองในท่าเรือ 2 แห่งในคลองปานามาที่ถือสิทธิ์
พร้อมกันนั้นยังกล่าวต่อว่า ได้แจ้งไปยังบริษัทโลจิสติกยักษ์ใหญ่เดนมาร์ก A.P. Moller-Maersk ว่า หากทางบริษัทหรือบริษัทลูกมีการเดินหน้าใดๆที่จะเข้ามาคุม 2 ท่าเรือดังกล่าวโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากทางบริษัทฮ่องกงจะส่งผลต่อการถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
ทั้งนี้ศาลสูงสุดปานามาได้พิพากษาเมื่อปลายมกราคมที่ผ่านมาว่า การถือครอง 2 ท่าเรือคลองปานามาโดยบริษัทลูกของ CK Hutchison ฮ่องกงนั้นขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญปานามา
เจ้าหน้าที่ปานามาได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้าว่า บริษัทลูกของ A.P. Moller-Maersk ที่มีฐานอยู่ในเดนมาร์กจะเข้ามาบริหารชั่วคราวในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจนกว่าจะสามารถหาผู้ที่จะเข้ามาบริหาร 2 ท่าอย่างเป็นทางการหลังจากนั้น
สอดคล้องกับประธานาธิบดีปานามา โฮเซ ราฮูล มูลิโน (José Raúl Mulino) เคยให้คำมั่นสัญญาว่าหลังคำพิพากษาศาลสูงสุดออกมาจะไม่ยอมปล่อยให้มีการขาดช่วงในการเข้าคุม 2 ท่าเรือสำคัญที่ตั้งอยู่ทั้งด้านมหาสมุทรแอตแลนติกและด้านมหาสมุทรแปซิฟิก
โดย CK Hutchison ฮ่องกงยืนยันในวันพฤหัสบดี(12)ว่า ปฎิบัติการต่อเนื่องของ 2 ท่าเรือคลองปานามานี้ขึ้นอย่างเดียวต่อคำสั่งศาลสูงสุดปานามา และรัฐบาลปานามาไม่สามารถเข้ามาควบคุมเกี่ยวข้องได้
CK Hutchison กำลังอยู่ระหว่างหาทางทุกช่องทางรวมถึงกระบวนการกฎหมายระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อปกป้องสิทธิ์ต่อท่าเรือคลองปานามา
เอพีชี้ว่า Panama Ports Co ที่เป็นบริษัทลูกของ CK Hutchison บริหารท่าเรือคลองปานามา 2 ท่ามาตั้งแต่ปี 1997 และได้รับการต่ออายุสัญญาในปี 2021 เป็นเวลา 25 ปี
นิวสวีคของอังกฤษรายงานเมื่อวันอังคาร(10)ว่า ในการสอบสวนของนิวสวีคก่อนหน้าพบความเสี่ยงร่วมที่รวมถึงความได้เปรียบทางการเมืองของจีนในประเทศเจ้าบ้านเหล่านั้นหรือความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ทางโครงสร้างพื้นฐานทั้งการทหารและการพลเรือนโดยกองทัพปลดแอกประชาชนจีน PLA
โดยมีบางส่วนที่มีบริษัทจีนบริหารนั้นพบว่าเรือกองทัพจีนเข้ามาแวะจอดสร้างความวิตกให้กับเจ้าหน้าที่อเมริกันที่ท่าเรือขนส่งทางการค้าถูกดัดแปลงให้เป็นโลจิสติกสนับสนุนในปฎิบัติการทหารเพื่อต่อต้านสหรัฐฯในอนาคต
จากการที่เวลานี้จีนเป็นผู้ควบคุมจักรกลส่งออกใหญ่ที่สุดของโลกผ่านบริษัทชิปปิ้ง COSCO และบริษัทอื่นๆที่มีรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของกำลังถือหุ้นทั่วเครือข่ายท่าเรือทั่วโลกมีอิทธิพลทางโครงสร้างเส้นทางขนส่งทางน้ำของโลก
ธิงแทงก์ Center for Strategic and International Studies (CSIS)ที่มีฐานอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ได้เปิดเผยว่า ทั้งนี้พบว่ามีโปรเจกต์ท่าเรือ 37 ท่าทั่วทั้งแดนละตินอเมริกาและทะเลแคริบเบียนที่เชื่อมโยงกับบริษัทจีนตั้งแต่จากท่าเรือคิงสตัน ( Kingston) ในจาไมกา มาจนถึงท่าเรือขนาดยักษ์ Chancay ภายใต้การพัฒนาของ COSCO ในเปรู มีมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ ที่รัฐบาลสหรัฐฯของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ วันพุธ(11) ตามรายงานของเอพีออกมาเตือนเปรูว่า อาจเสียอธิปไตยให้ปักกิ่งได้ง่าย