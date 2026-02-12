FBI เชื่อแม่ของผู้ประกาศหญิงทีวีอเมริกาชื่อดัง “ยังมีชีวิต” หลังโดนลักพาตัวออกจากบ้านรัฐแอริโซนา พบถุงมือดำตกข้างทางใกล้บ้านเหยื่อ จดหมายเรียกค่าไถ่ฉบับที่ 3 โผล่

เอเจนซีส์ – FBI ล่าสุดคนพบถุงมือสีดำตกอยู่ข้างทางใกล้บ้านแม่วัย 84 ของผู้ประกาศสาวโทรทัศน์สหรัฐฯ NBC News ชื่อดัง ซาวานนาห์ กัธรี(Savannah Guthrie)โดนลักพาตัวหายจากบ้านนรัฐแอริโซนา 11 วันก่อนหน้า เจ้าหน้าที่เชื่อยังมีชีวิต ล่าสุดจดหมายเรียกค่าไถ่ฉบับ 3 โผล่ ขอ 1 บิทคอยน์เท่ากับ 67,000 ดอลลาร์แลกกับเบาะแส
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(11 ก.พ)ว่า เอเจนต์ FBI ล่าสุดพบถุงมือสีดำ 1 ข้างตกอยู่ข้างถนนที่ข้างทางเต็มไปด้วยทะเลทรายและกระบองเพชรห่างจากบ้านที่ชายขอบเมืองทูซอน (Tucson)ในรัฐแอริโซนาของแนนซี กัธรี(Nancy Guthrie)แม่วัย 84 ปีของผู้ประกาศทางสถานีโทรทัศน์ NBC News ชื่อดัง ซาวานนาห์ กัธรี(Savannah Guthrie)
เชื่ออาจเป็นเบาะแสใหญ่ในการค้นหาเหยื่อลักพาตัวที่หายออกไปจากบ้านนาน 11 วันแล้ว
FBI เมื่อวันอังคาร(10)ได้เปิดภาพจากกล้องทีวีวงจรปิดประตูบ้านแม่นักประกาศข่าวสหรัฐฯที่เชื่อว่าเป็นคนร้าย พบเป็นชายสวมหมวกสกีปิดบังอำพรางใบหน้า พร้อมสวมถุงมือสีดำและมีอาวุธปืนในซองพกกำลังทำลายกล้องทีวีความปลอดภัยที่ติดบนประตูบ้าน
กลายเป็นเบาะแสแรกในตลอดรอบสิบกว่าวัน และในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยใกล้พรมแดนเม็กซิโกแต่ทว่าปล่อยตัวไปหลังสอบปากคำเมื่อเช้านี้
FBI ประกาศมอบรางวัลเบาะแส 50,000 ดอลลาร์สำข้อมูลทำไปสู่การพบตัวเหยื่อลักพาตัววัย 84 ปี
ด้านสื่อบันเทิงสหรัฐฯ BangShobiz รายงานว่า มาจนถึงเวลานี้เจ้าหน้าที่ยังคงเชื่อว่า แนนซี กัธรี ยังคงมีชีวิตหลังจากหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ ก่อนหน้า โดยสำนักงานนายอำเภอไพมา เคาน์ตี(Pima County)ให้สัมภาษณ์นิตยสารพีเพิลว่า การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปในสมมุติฐานที่ว่า “แม่ของผู้ประกาศหญิงยังคงมีชีวิตอยู่
นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า มีการส่งจดหมายเรียกค่าไถ่ฉบับที่ 3 มายัง TMZ สื่อบันเทิงชื่อดังสหรัฐฯ รวมถึงการเรียกร้องบิทคอยน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญ
เนื้อหาของจดหมายระบุ ต้องการเงินจำนวน 1 บิทคอยน์เพื่อแลกกับข้อมูลของคนร้ายที่ลักพาตัวแม่ผู้ประกาศหญิง โดย TMZ รายงานว่า เป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและทางสื่อได้ส่งจดหมายเรียกค่าไถ่ฉบับที่ 3 ไปให้ FBI เพื่อสอบสวนแล้ว
นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า เงิน 1 บิทคอยน์ปัจจุบันมีมูลค่าราว 67,000 ดอลลาร์ หรือสูงกว่าเงินค่าตอบแทนที่ FBI เสนอให้เสียอีก