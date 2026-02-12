ชัดขึ้นเรื่อยๆ! หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้พบสัญญาณ 'คิม จองอึน' วางตัวลูกสาวสืบทอดตำแหน่งผู้นำโสมแดง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้อ้างการบรรยายสรุปจากหน่วยข่าวกรองที่ระบุว่า คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ดูเหมือนกำลังดำเนินการเสริมสร้างสถานะให้ คิม จูแอ บุตรสาว ก้าวขึ้นมาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง และมีสัญญาณบ่งชี้ว่า เธอเริ่มมีส่วนออกความเห็นในเรื่องนโยบายต่างๆ แล้ว
อี ซองกึน ส.ส.เกาหลีใต้ บอกกับสื่อมวลชนภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปว่า หน่วยข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้ (NIS) จะจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่า คิม จูแอ จะเข้าร่วมการประชุมพรรคแรงงานที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้หรือไม่ จะถูกนำเสนออย่างไร รวมถึงว่าเธอจะได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่
“ในอดีต NIS เคยอธิบายว่า คิม จูแอ อยู่ ‘ในระหว่างการศึกษาเพื่อเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง’ แต่ในปัจจุบัน คำที่ใช้คือ เธอ ‘อยู่ในขั้นตอนของการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งภายใน’ ” อี กล่าว
จูแอ ซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น ปรากฏตัวในสื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือมากขึ้นเรื่อยๆ โดยติดตามบิดาของเธอไปให้คำแนะนำภาคสนาม รวมถึงตรวจเยี่ยมโครงการอาวุธ ท่ามกลางการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ว่า เธอกำลังถูกฝึกฝนบ่มเพาะให้เป็นผู้นำรุ่นที่ 4 ของประเทศ
NIS เชื่อว่า บทบาทที่เธอได้รับในงานสาธารณะต่างๆ บ่งชี้ว่าเธอเริ่มมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้นำอันดับ 2 โดยพฤตินัย ตามที่ อี และ พัค ซุนวอน ส.ส.เกาหลีใต้อีกคนหนึ่งกล่าว
เกาหลีเหนือประกาศว่าพรรคแรงงานจะเปิดสมัยประชุมใหญ่ครั้งที่ 9 ในช่วงปลายเดือน ก.พ. ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่า จะมีการเปิดเผยเป้าหมายนโยบายสำคัญสำหรับปีต่อๆ ไปในด้านเศรษฐกิจ ต่างประเทศ และการป้องกันประเทศ
พัค และ อี กล่าวว่า คิม จองอึน กำลังสั่งการสร้างเรือดำน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถบรรทุกขีปนาวุธนำวิถียิงจากเรือดำน้ำ (SLBM) ได้มากถึง 10 ลูก และด้วยระวางขับน้ำของเรือที่ 8,700 ตัน จึงอาจได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า เรือดำน้ำลำนี้จะใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือไม่ หรือจะสามารถใช้งานได้จริงตามที่ออกแบบไว้หรือไม่
ที่มา: รอยเตอร์