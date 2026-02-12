จับตาศึกเลือกตั้ง 'บังกลาเทศ' บทพิสูจน์หวนคืนสู่ประชาธิปไตย หลังม็อบ Gen Z โค่น 'ชัยค์ ฮาสินา'

ชาวบังกลาเทศเดินทางไปเข้าแถวรอลงคะแนนเสียงหน้าหน่วยเลือกตั้งในวันพฤหัสบดี (12 ก.พ.) ในการเลือกตั้งครั้งสำคัญสำหรับประเทศ และถือเป็นการกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยหลังจากที่ ชัยค์ ฮาสินา นายกรัฐมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งมายาวนานถูกโค่นล้มในปี 2024 จากการปฏิวัติที่นำโดยคน Gen Z
นักวิเคราะห์ชี้ว่า ผลการเลือกตั้งที่เด็ดขาดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองที่มั่นคงในประเทศที่มีประชากร 175 ล้านคน เนื่องจากเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงต่อต้าน ชัยค์ ฮาสินา ได้ก่อให้เกิดความไม่สงบเป็นเวลาหลายเดือน และส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมสำคัญๆ รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับสองของโลก
นี่ยังเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของโลกที่เกิดขึ้นตามหลังการปฏิวัติที่นำโดยคนอายุต่ำกว่า 30 ปี หรือ Gen Z และจะมีการเลือกตั้งแบบเดียวกันในเนปาลในเดือนหน้า
การแข่งขันครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างอดีต 2 พรรคการเมืองพันธมิตร ได้แก่ พรรคชาตินิยมบังกลาเทศ (BNP) และพรรคอิสลามิสต์ จามาอัต-อี-อิสลามี (Jamaat‑e‑Islami) โดยผลสำรวจความคิดเห็นชี้ว่าพรรค BNP มีโอกาสชนะมากกว่า
ที่กรุงธากา ประชาชนต่างต่อแถวรออยู่หน้าคูหาลงคะแนนก่อนเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 7:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
“ผมรู้สึกตื่นเต้น เพราะเราจะได้ลงคะแนนเสียงอย่างเสรีหลังผ่านมา 17 ปี” โมฮัมเหม็ด โจเบียร์ ฮอสเซน วัย 39 ปี ให้สัมภาษณ์ พร้อมเผยว่าเขาได้ออกไปเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2008
“คะแนนเสียงของเรามีความสำคัญ และมีความหมาย”
พรรคอวามีลีก (Awami League) ของ ชัยค์ ฮาสินา ถูกสั่งห้ามลงสมัครรับเลือกตั้ง และเธอยังคงลี้ภัยอยู่ในอินเดีย เปิดโอกาสให้จีนเข้าไปขยายอิทธิพลในบังกลาเทศ ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างธากากับนิวเดลีเสื่อมถอยลง
ศึกเลือกตั้งคราวนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆ ที่ถูกบั่นทอนด้วยการคว่ำบาตรและการข่มขู่ฝ่ายค้าน การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครมากกว่า 2,000 คน รวมถึงผู้สมัครอิสระจำนวนมากที่จะแข่งขันกันเพื่อชิง 300 ที่นั่งในรัฐสภาแห่งชาติ หรือ Jatiya Sangsad การลงคะแนนในเขตเลือกตั้งหนึ่งถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากผู้สมัครเสียชีวิต และมีพรรคการเมืองเข้าร่วมแข่งขันอย่างน้อย 50 พรรค ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของประเทศ
“การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือกตั้งตามปกติ” มูฮัมหมัด ยูนุส เจ้าของรางวัลโนเบล และหัวหน้าคณะรัฐบาลรักษาการที่จัดตั้งขึ้นหลังจากการโค่นล้ม ชัยค์ ฮาสินา กล่าวในสัปดาห์นี้
“การตื่นตัวของประชาชนที่เราได้เห็นต่อความโกรธ ความไม่เท่าเทียม การขาดแคลน และความอยุติธรรมที่สะสมมานาน ได้รับการแสดงออกทางรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งครั้งนี้”
ในขณะเดียวกัน จะมีการลงประชามติเกี่ยวกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญหลายประการ รวมถึงการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการที่เป็นกลางในช่วงการเลือกตั้ง การปรับโครงสร้างรัฐสภาให้เป็นสภานิติบัญญัติ 2 สภา การเพิ่มจำนวนผู้แทนหญิง การเสริมสร้างความเป็นอิสระของศาล และการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 2 วาระ
แม้จะมีผู้สมัครจำนวนมากและคาดการณ์ว่าการแข่งขันจะสูสี แต่ช่วงเวลาการหาเสียงส่วนใหญ่ยังคงสงบสุข ยกเว้นเหตุการณ์เล็กน้อยบางประการ
“บททดสอบที่สำคัญสำหรับบังกลาเทศในขณะนี้คือการทำให้แน่ใจว่า การเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นกลาง และทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้ง” โทมัส คีน ที่ปรึกษาอาวุโสของกลุ่มวิเคราะห์วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศกล่าว
“หากเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่า บังกลาเทศได้เริ่มต้นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้ว”
คณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 958,000 นายจากตำรวจ ทหาร และกองกำลังกึ่งทหาร ถูกส่งไปประจำการทั่วประเทศในวันเลือกตั้ง โดยส่วนใหญ่ประจำการอยู่นอกหน่วยเลือกตั้ง
การลงคะแนนจะสิ้นสุดลงเวลา 16:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น และการนับคะแนนจะเริ่มขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน โดยคาดว่าจะทราบแนวโน้มผลการเลือกตั้งเบื้องต้นประมาณเที่ยงคืน และน่าจะชัดเจนภายในเช้าวันศุกร์ (13)
การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เกือบ 128 ล้านคน โดย 49% เป็นผู้หญิง แต่มีผู้สมัครหญิงเพียง 83 คนเท่านั้น เกือบครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดมีอายุระหว่าง 18-35 ปี และหลายคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก
ที่มา: รอยเตอร์