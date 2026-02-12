สายหื่นจบเห่!ญี่ปุ่นเล็งแก้กฎหมายต่อต้าน'ขายตัว' ให้ลูกค้าซื้อเซ็กซ์มีความผิดด้วย

ญี่ปุ่นกำลังมองถึงการปรับแก้กฎหมายต่อต้านการค้าบริการทางเพศ เป็นไปได้ที่จะนับรวมผู้ซื้อบริการเป็นผู้กระทำผิดด้วย ในความพยายามดับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และปิดช่องโหว่ ที่ปัจจุบันกำหนดให้ผู้ค้าประเวณีเท่านั้นที่เป็นฝ่ายกระทำผิดกฎหมาย
ระหว่างการแถลงข่าวประจำวันเมื่อวันอังคาร(10ก.พ.) ฮิโรชิ ฮิรากูชิ รัฐมนตรียุติธรรม บอกว่าทางกระทรวงจะจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับแก้กฎหมายภายในปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคม
"ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมต่างๆนานาอย่างเช่นซื้อขายบริการทางเพศบนท้องถนนถูกประกาศว่าเป็นประเด็นทางสังคม มีเสียงเรียกร้องมากขึ้นให้ใช้มาตรการต่างๆด้วยความเหมาะสม" ฮิรากูชิกล่าว "ผมเชื่อว่าคณะผู้เชี่ยวชาญชุดนี้ จะใช้ความเชี่ยวชาญของตนเอง พูดคุยถกเถียงกันว่าควรกำหนดกฎเกณฑ์อย่างไรต่อการขายบริการทางเพศ ท่ามกลางประเด็นปัญหาทางสังคมเมื่อเร็วๆนี้"
เมื่อถูกถามว่าการปรับเปลี่ยนที่กำลังอยู่ในการพิจารณา รวมถึงการกำหนดให้ผู้ซื้อถือเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายต่อต้านการค้าประเวณีด้วยหรือไม่ ทาง ฮิรากูชิ ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ สั่งการรัฐมนตรียุติธรรม ระหว่างการประชุมรัฐสภาเมื่อเดือนพฤศจิกายน ให้พิจารณาดูว่าจะสามารถลงโทษอย่างไรบ้างต่อผู้ซื้อบริการทางเพศ หลังจาก รินโตโร โอกาตะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เรียกร้องให้เธอใช้มาตรการที่เข้มข้นกว่าเดิม
ฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายปัจจุบัน ชี้ว่าระบบมีความบิดเบี้ยว เนื่องจากมีแค่คนที่ขายบริการทางเพศเท่านั้น ที่ถูกจับกุมหรือโดนปรับเงิน ทั้งที่บ่อยครั้งที่ผู้ขายบริการถูกบังคับมา
กฎหมายดังกล่าวที่ใช้มาตั้งแต่ปี 1956 บังคับใช้เฉพาะกับการค้าประเวณีระหว่างผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ แม้กฎหมายกำหนดให้พฤติกรรมขายบริการเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่จะถูกลงโทษเพียงในแง่มุมของการเสนอขายบริการในที่สาธารณะเท่านั้น
คดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี จะถูกดำเนินการภายใต้กฎหมายอื่นๆ อย่างเช่นกฎหมายห้ามค้าประเวณีเด็กและห้ามกระทำลามกอนาจารเด็ก และกฎหมายคุ้มครองเด็ก
เมื่อเดือนกันยายน เด็กหญิงไทยวัย 12 ขวบ ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่คนเข้าเมือง หลังจากเธอถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศที่ร้านนวดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ต่อมาถูกพาตัวไปอยู่ภายใต้การควบคุมอารักขาเพื่อความปลอดภัย ในฐานะเหยื่อค้ามนุษย์และส่งตัวกลับสู่ประเทศไทย ภายใต้กฎหมายต่อต้านค้าประเวณีในปัจจุบัน ผู้ซื้อบริการในคดีนี้จะไม่ถูกดำเนินคดี
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นพบเห็นการผงาดขึ้นมาของการท่องเที่ยวทางเพศ ทั้งกับนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวบ้านเอง ผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลกันไปยังย่านสถานบันเทิงคาบูกิโจ เพื่อซื้อบริการทางเพศ อย่างไรก็ตามการที่บรรดาหญิงสาววัยรุ่นหลบหนีจากบ้านเรือนและมาขายตัวบนท้องถนน ได้ก่อปัญหาทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
(ที่มา:เจแปนไทม์ส)