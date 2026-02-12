ตำรวจแคนาดาเผย! มือยิงรร.มัธยมในบริติชโคลัมเบียเป็น 'หญิงข้ามเพศ' วัย 18 ปี-มีปัญหาทางจิต สังหารแม่-น้องชายก่อนบุกโรงเรียน

ตำรวจแคนาดาเผย ผู้ต้องสงสัยในเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมในรัฐบริติชโคลัมเบียเป็นหญิงข้ามเพศอายุ 18 ปี ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งโดยเธอได้ปลิดชีพแม่และน้องชายต่างบิดา ก่อนที่จะบุกไปโจมตีโรงเรียนเก่าของเธอ แต่เจ้าหน้าที่สืบสวนยังไม่ได้ระบุแรงจูงใจสำหรับการสังหารหมู่ครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แคนาดา
ผู้ก่อเหตุซึ่งตำรวจระบุชื่อว่า เจสซี แวน รูทเซลาร์ (Jesse Van Rootselaar) เสียชีวิตจากการปลิดชีพตนเองหลังจากเหตุกราดยิงเมื่อวันอังคาร (10) ที่เมืองทัมเบลอร์ริดจ์ ชุมชนห่างไกลที่มีประชากรเพียงราวๆ 2,400 คน ในรัฐบริติชโคลัมเบีย
ตำรวจยังได้อัปเดตจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเหลือเพียง 9 ราย รวมทั้ง แวน รูทเซลาร์ จากที่รายงานไว้ในตอนแรก 10 ราย
ดเวย์น แมคโดนัลด์ ผู้บัญชาการตำรวจแคนาดาในบริติชโคลัมเบีย กล่าวว่า แวน รูทเซลาร์ เคยถูกจับกุมภายใต้กฎหมายสุขภาพจิตของรัฐเพื่อเข้ารับการประเมินมากกว่า 1 ครั้ง เธอเคยเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ แต่ลาออกไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว
"ตำรวจได้ไปที่บ้านพักของครอบครัวนั้นหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของผู้ต้องสงสัย" แมคโดนัลด์ กล่าว
เหตุกราดยิงในโรงเรียนแทบไม่เคยเกิดขึ้นในแคนาดา ซึ่งต่างจากในสหรัฐฯ และทำให้บรรดานักการเมืองแทบจะคุมอารมณ์กันไม่อยู่ในช่วงแรกๆ
"เราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ เราจะเรียนรู้จากเรื่องนี้" นายกรัฐมนตรี มาร์ก คาร์นีย์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำเสียงที่แสดงความเสียใจอย่างเห็นได้ชัด
คาร์นีย์ ซึ่งในบางช่วงดูเหมือนจะใกล้ร้องไห้ ได้เลื่อนการเดินทางไปยุโรป และสั่งให้ลดธงลงครึ่งเสาที่อาคารของรัฐบาลทุกแห่งเป็นเวลา 7 วัน
ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา สมาชิกสภานิติบัญญัติในสภาสามัญชนได้ยืนสงบนิ่ง และฟังคำกล่าวอันเศร้าโศกของ คาร์นีย์ ที่ระบุว่า เหตุฆาตกรรมดังกล่าวทำให้แคนาดาอยู่ในความตื่นตระหนกและโศกเศร้า
"นี่คือเมืองของคนงานเหมือง ครู คนงานก่อสร้าง ครอบครัวที่สร้างชีวิตของพวกเขาที่นั่น ผู้คนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอมา... ทัมเบลอร์ริดจ์เป็นตัวแทนของสิ่งที่ดีที่สุดของแคนาดา" เขากล่าว
แมคโดนัลด์ กล่าวว่า แวน รูทเซลาร์ ซึ่งเกิดมาเป็นเพศชาย แต่เริ่มระบุตัวตนว่าเป็นเพศหญิงเมื่อ 6 ปีก่อน ได้สังหารแม่ของเธอวัย 39 ปี และน้องชายต่างบิดาวัย 11 ปี ที่บ้านของครอบครัวก่อน จากนั้นจึงไปที่โรงเรียน และยิงครูหญิงวัย 39 ปี รวมถึงนักเรียนหญิงวัย 12 ปี อีก 3 คน และนักเรียนชายอีก 2 คนที่อายุ 12 ปี และ 13 ปี โดยตำรวจสามารถยึดปืนยาวและปืนพกที่ดัดแปลงแล้วได้
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคน และเหยื่อที่บาดเจ็บสาหัสสองคน อายุ 12 และ 19 ปี ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ตำรวจที่มาถึงที่เกิดเหตุภายใน 2 นาทีหลังจากได้รับแจ้งเหตุ พบว่ามีการยิงปืนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระสุนที่ยิงมาทางพวกเขา ก่อนที่จะพบ แวน รูทเซลาร์ เสียชีวิตจากการยิงตัวเอง
"เราเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยลงมือเพียงลำพัง...ยังเร็วเกินไปที่จะคาดเดาถึงแรงจูงใจ" แมคโดนัลด์ กล่าว พร้อมระบุว่าตำรวจยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีใครถูกกำหนดเป้าหมายโดยเฉพาะหรือไม่
เมื่อถูกถามว่า แวน รูทเซลาร์ เป็นคนข้ามเพศหรือไม่? แมคโดนัลด์ กล่าวว่า ตำรวจระบุตัวตนของเธอ “ตามที่เธอเลือกที่จะเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะ และในโซเชียลมีเดีย”
ผู้นำระดับโลกหลายคนได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจ รวมถึงสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นประมุขรัฐของแคนาดา โดยตรัสว่า พระองค์ทรง "ตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้ง" ต่อการสูญเสียครั้งนี้
ที่มา: รอยเตอร์, CNN