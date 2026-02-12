อินเดียออกกฎเหล็ก! แพลตฟอร์มโซเชียลต้องลบ 'เนื้อหาผิดกฎหมาย' ภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง

รัฐบาลอินเดียออกกฎใหม่ให้บริษัทโซเชียลมีเดียจะต้องลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับการแจ้งเตือน โดยปรับกรอบเวลาให้กระชับขึ้นจากเดิม 36 ชั่วโมง ซึ่งอาจเป็นความท้าทายในทางปฏิบัติสำหรับ Meta, YouTube และ X
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการแก้ไขกฎหมายไอทีของอินเดียปี 2021 ซึ่งเป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี กับเหล่าบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกมาแล้ว
ระเบียบใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.
การเคลื่อนไหวนี้ตอกย้ำชื่อเสียงของอินเดียในฐานะหนึ่งในประเทศที่กำกับดูแลเนื้อหาออนไลน์เข้มงวดที่สุดในโลก โดยกำหนดให้แพลตฟอร์มต่างๆ ต้องสร้างสมดุลระหว่างการปฏิบัติตามกฎระเบียบในตลาดผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 1,000 ล้านคน กับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับมาตรการเซ็นเซอร์ของรัฐบาล
คำสั่งของรัฐบาล โมดี ไม่ได้ชี้แจงเหตุผลใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงกรอบเวลาในการลบเนื้อหา
"เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่บริษัทโซเชียลมีเดียจะลบเนื้อหาภายใน 3 ชั่วโมง" อากาศ คาร์มาการ์ หุ้นส่วนของบริษัทกฎหมายอินเดีย Panag & Babu ซึ่งเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเทคโนโลยี ระบุ "นี่เป็นการสมมติว่าไม่มีการใช้ความคิดหรือความสามารถในโลกแห่งความเป็นจริงที่จะต่อต้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ"
อินเดียได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อควบคุมการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่จำนวนมากสั่งลบเนื้อหา ซึ่งมักถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สนับสนุนสิทธิทางดิจิทัลและก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัทต่างๆ รวมถึง X ของอีลอน มัสก์
Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ขณะที่ X และ Google ของ Alphabet ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ YouTube ยังไม่ตอบคำขอแสดงความคิดเห็นในทันที
รัฐบาลทั่วโลกต่างเพิ่มแรงกดดันต่อโซเชียลมีเดียให้ควบคุมเนื้อหาอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยทางการตั้งแต่บรัสเซลส์ไปจนถึงบราซิเลียเรียกร้องให้มีการลบเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น และมีความรับผิดชอบมากขึ้น
กฎหมายไอทีของอินเดียให้อำนาจรัฐบาลในการสั่งลบเนื้อหาที่ถือว่าขัดต่อกฎหมายใดๆ ของประเทศ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติและความสงบเรียบร้อยของประชาชน
รายงานความโปร่งใสของแพลตฟอร์มระบุว่า อินเดียได้ออกคำสั่งลบเนื้อหาหลายพันรายการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เฉพาะ Meta เพียงแห่งเดียวได้จำกัดการเผยแพร่เนื้อหามากกว่า 28,000 รายการในอินเดียในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2025 ตามคำขอของรัฐบาล ตามที่บริษัทเปิดเผย
กฎระเบียบใหม่นี้ได้ผ่อนปรนข้อเสนอเดิมที่กำหนดให้แพลตฟอร์มต้องติดป้ายกำกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ให้เห็นได้ชัดเจนในสัดส่วน 10% ของพื้นที่หรือระยะเวลาของเนื้อหา โดยเปลี่ยนเป็นการ "ติดป้ายกำกับอย่างเด่นชัด" แทน
ที่มา: รอยเตอร์