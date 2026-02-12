ปิดไว้ไม่มิด!อิหร่านแฉซาอุฯมีระเบิดนิวเคลียร์ในครอบครอง สหรัฐฯรู้ดีแต่ปล่อยผ่าน

ฮุสเซน คอนานี อดีตผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม(IRGC)แห่งอิหร่าน กล่าวอ้างว่าซาอุดีอาระเบียมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง คำกล่าวหามีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดขึ้นสูงระหว่างเตหะรานกับวอชิงตัน พันธมิตรของริยาด เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน และอเมริกาเสริมกำลังทหารเข้าไปยังตะวันออกกลางมากขึ้นเรื่อยๆ
คอนานี เน้นย้ำว่าซาอุดีอาระเบียมีระเบิดนิวเคลียร์และสหรัฐฯก็ทราบดีเกี่ยวกับการมีอยู่ดังกล่าว นอกจากนี้แล้วเขายังอ้างว่าอิสราเอลก็รับรู้เกี่ยวกับแสนยานุภาพดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้เขานำเสนอคำกล่าวอ้าวบนพื้นฐานข้อมูลข่าวกรอง แต่ไม่ได้ให้หลักฐานใดๆ ขณะเดียวกันก็ไม่มีคำยืนยันอย่างเป็นทางการหรือปฏิกิริยาตอบสนองมาจากซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐฯ และอิสราเอล ในเรื่องคำกล่าวหานี้
คำกล่าวหานี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ในนั้นรวมถึงประเด็นพิพาทเกี่ยวกับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและมาตรการคว่ำบาตร อเมริกาเพิ่มแรงกดดันถาโถมใส่เตหะราน ให้จำกัดโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธ ขณะที่อิหร่านแถลงยกระดับคลังแสงขีปนาวุธและส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนสู่หลักทางทหารที่แน่วแน่กว่าเดิม
ทั้งนี้ คอนานี เตือนว่าปฏิบัติการทางทหารโดยตรงใดๆของสหรัฐฯที่มีต่ออิหร่าน อาจโหมกระพือการตอบโต้แบบไม่สมมาตร บ่งชี้ว่าเตหะรานอาจเล็งเป้าไปที่อิหร่านแทนที่จะเป็นฐานทัพต่างๆของอเมริกา ในกรณีที่ดำเนินการแก้แค้น เขายังหยิบยกถึงความเป็นไปได้ของการปิดช่องแคบฮอร์มุซ จุดคอขวดทางพลังงานอันสำคัญ โดยให้คำจำกัดความมันว่าเป็นมาตรการที่อาจถูกนำมาใช้หากความขัดแย้งหนักหน่วงขึ้น
นอกเหนือจากนี้แล้ว อดีตผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามยังกล่าวหาหน่วยงานข่าวกรองทั้งหลายของต่างชาติ ในนั้นรวมถึงซีไอเอและมอสซาด ต่อการสนับสนุนพวกผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในอิหร่าน อ้างว่าพวกเขามีจุดประสงค์บ่อนทำลายเสถียรภาพและก่อความแตกแยกในประเทศ
อิหร่านยืนกรานมาตลอดว่าโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขาเป็นโครงการเพื่อสันติ แต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็ยกระดับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม ตามหลังสหัฐฯถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015 แล้วกลับมากำหนดมาตรการคว่ำบาตรเตหะราน เมื่อเร็วๆนี้มีการเจรจราทางอ้อมระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ในความพยายามหาทางลดความตึงเครียด แต่ทางเตหะรานเน้นย้ำว่าข้อตกลงใดๆต้องบรรบุป้าหมายผ่านการทูต ไม่ใช่การกดดัน
(ที่มา:การ์เดียน)