น้ำมันขึ้นต่อ-ทองคำบวก หุ้นสหรัฐฯปิดผสมแม้ข้อมูลจ้างงานดีเกินคาด

ราคาน้ำมันขยับขึ้นต่อเนื่องในวันพุธ(11ก.พ.) นักลงทุนยังกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบ จากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาด ขณะที่ทองคำดีดตัวขึ้่นพอสมควร
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 67 เซนต์ ปิดที่ 64.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 60 เซนต์ ปิดที่ 69.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอังคาร(10ก.พ.) เผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 2 เข้าสู่ตะวันออกกลาง ถ้าไม่บรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน แม้ว่าวอชิงตันกับเตหะรานเตรียมกลับมาเจรจากันอีกรอบ
สหรัฐฯและอิหร่านเปิดเจรจากันทางอ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในโอมาน ท่ามกลางการความเคลื่อนไหวเสริมกำลังทางทะเลของอเมริกาในภูมิภาค ที่คุกคามเตหะราน ทั้งนี้วันเวลาและสถานที่สำหรับการเจรจารอบถัดไปยังไม่มีการแถลงออกมา
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันพุธ(11ก.พ.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผัวผวน นักลงทุนคาดการณ์ว่ารายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาด อาจชะลอความเคลื่อนไหวปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด)
ดาวโจนส์ ลดลง 66.74 จุด (0.13 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 50,121.40 เอสแอนด์พี ลดลง 0.34 จุด (0.00 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,941.47 จุด แนสแดค ลดลง 36.01 จุด (0.16 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,066.47 จุด
ดัชนีหลักทั้ง 3 เริ่มต้นวันอย่างแข็งแกร่ง หลังรายงานการจ้างงานที่ได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิด เผยให้เห็นการเติบโตด้านการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดในสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม ขณะที่ตัวเลขคนว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.3%
อย่างไรก็ตามตลาดแกว่งตัวลงหลังจากนั้น จากความคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด โดยมีนักลงทุนยังคงคาดหมายว่าจะมีการปรับลดอย่างน้อย 0.25% ในเดือนมิถุนายน แต่ความเป็นไปได้ของการคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากระดับ 24.8% เป็น 38.7% อ้างอิงข้อมูล FedWatch tool จาก CME Group
ส่วนราคาทองคำดีดตัวขึ้นกว่า 1% ในวันพุธ(11ก.พ.) ท่ามกลางแนวโน้มของการการเข้าซื้อระยะยาว โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟีเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 1.3 % อยู่ที่ 5,098.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)