สื่อผู้ดีเปิดหลักฐาน “ปูติน” แอบขนเงินสด 2.5 พันล้านดอลลาร์ 34 เที่ยวส่งให้ “อิหร่าน” กันไม่ใหเตหะรานล้มหลังโดน “ทรัมป์” บีบคว่ำบาตรอย่างหนัก

เอเจนซีส์ – รัสเซียแอบขนเงินสด 2.5 พันล้านดอลลาร์หนักเกือบ 5 ตันร่วม 34 เที่ยวช่วยไม่ให้รัฐบาลอิหร่านล้มไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอิหร่านในสมัยแรกเมื่อปี 2018 เป็นการขนนานตลอดระยะเวลา 4 เดือนใช้ทั้งรถไฟ เรือ ข้ามทะเลแคสเปียนลอบมาถึงอิหร่าน
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันศุกร์( 6 ก.พ)ก่อนหน้าว่า การขนเงินสดของรัสเซียแต่ละเที่ยวราว 57 ล้านดอลลาร์ – 115 ล้านดอลลาร์ ถูกส่งระหว่างธนาคารรัสเซีย Promsvyazbank บนถนน Smirbovskaya กรุงมอสโก มายังธนาคารกลางอิหร่านบนถนน Mirdamad Boulevard กรุงเตหะราน อ้างอิงจากเอกสารลับที่เดลีเทเลกราฟได้มา
การขนเงินจำนวนมหาศาลแบบปฎิบัติการลับนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างมอสโกและเตหะรานลึกมากกว่าที่ตะวันตกเคยประเมินไว้ก่อนหน้า
มีความวิตกว่าอาจมีการแอบจ่ายเงินลับคล้ายกันเกิดขึ้นในปัจจุบันจากการที่มีการซื้อขายระหว่างกันระหว่างสงครามยูเครน รัสเซียพึ่งพาโดรน Shahed-136 และมิสไซล์พิสัยใกล้ Fath-360
Asha Castleberry-Hernandez อดีตที่ปรึกษาระดับสูงด้านตะวันออกกลางประจำกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯถูกเดลีเทเลกราฟถามว่า เป็นไปได้ไหมที่การขนเงินสดของรัสเซียอาจเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่เคยเกิดในปี 2018 อดีตเจ้าหน้าที่สมัยไบเดนตอบกลับว่า
“ใช่ มีความเป็นไปได้ ดิฉันหมายถึงการประท้วงครั้งใหม่นั้นคาดไม่ถึงและรัสเซียอาจเห็นว่าการล่มสลายของรัฐบาลเตหะรานปัจจุบันนั้นเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรง”
ธนาคารรัสเซีย Promsvyazbank ที่มอสโกใช้เพื่อเลี่ยงการคว่ำบาตรได้ทำการขนส่งเงินครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ส.ค ปี 2018 หรือ 1 สัปดาห์หลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในสมัยแรกได้ลงนามคำสั่งคว่ำบาตรเตหะนาน
การขนครั้งนั้นเป็นเงินสดหนัก 110 กิโลกรัมมูลค่า 57.3 ล้านดอลลาร์ที่ถูกส่งไปทางรถไฟเพื่อไปยังท่าเรือ Astrakhan ก่อนลงเรือที่เดินทางข้ามทะเลแคสเปียนมาจนถึงท่าเรืออามีราบาด(Amirabad)ก่อนนำขึ้นรถไฟมุ่งหน้าไปยังกรุงเตหะราน
เงินสดที่ขนไปเป็นตั้งเป็นเงินธนบัตรใบละ 500 ยูโรประเมินจากน้ำหนักและมูลค่าในการขนแต่ละครั้งถึงแม้ว่าการจดบันทึกจะระบุเป็นดอลลาร์สหรัฐฯก็ตาม
Anna Borshchevskaya ผู้เชี่ยวชาญนโยบายรัสเซียด้านตะวันออกกลางวิเคราะห์ให้เดลีเทเลกราฟว่า การขนส่งเงินลับชี้ให้เห็นว่า รัสเซียลังเลใจที่จะเข้าแทรกแซงทางการทหารแต่ยังสามารถแสวงหาหนทางอื่นเพื่อค้ำรัฐบาลเตหะรานไม่ให้ล้มในยามเกิดวิกฤตขั้นร้ายแรง
เดลีเทเลกราฟรายงานการขนเงินรัสเซียนี้โดยอ้างอิงจากบันทึกการค้าที่ได้มาจาก ImportGenius ที่ทำการรวบรวมบันทึกศุลกากรที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลส่วนตัว
Abdolnaser Hemmati เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางอิหร่านระหว่างปี 2018 – ปี 2021 เผชิญหน้ากับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯที่ทำให้อิหร่านเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจขั้นร้ายแรง