อื้อฉาว! ผู้เชี่ยวชาญอ้าง “เฟอร์กี้” เคยมีสัมพันธ์สวาทกับ “เอปสตีน” ระหว่าง "อดีตเจ้าชายแอนดรูว์" แอบสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ “แม็กซ์เวลล์” ถึงขั้นเข้าออกวังกลางดึกได้เสรี

เอเจนซีส์ – กลายเป็นเรื่องเมื่อผู้เชี่ยวชาญ แอนดรูว์ โลว์นี (Andrew Lownie) นักแต่งชีวประวัติราชวงศ์คนดังเปิดเผยผ่านรายการของตัวเองสัปดาห์นี้ว่า “ซาราห์ เฟอร์กูสัน” อดีตดัชเชสแห่งยอร์กเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับมหาเศรษฐีอเมริกันล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เจฟฟรีย์ เอปสตีน ที่ช่วยเหลือทางการเงินอดีตดัชเชสนานถึง 15 ปี พบส่งอีเมลหาเอ่ยปากขอเอปสตีนแต่งงาน เรื่องสุดพัวพันบังเอิญกับที่ "อดีตเจ้าชายแอนดรูว์" มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ “กีเลน แม็กซ์เวลล์” สามารถเดินเข้าออกวังได้ยามวิกาลได้อย่างเสรี
เดอะมิร์เรอของอังกฤษรายงานวันจันทร์(9 ก.พ)ว่า ซารา เฟอร์กูสัน อดีตพระชายาของอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ก่อนหน้าสร้างความประหลาดใจไปทั่วโลกหลังเอกสารจากแฟ้มลับเอปสตีนเปิดเผยและมีอีเมลลับที่เชื่อว่ามาจากอดีตดัชเชสแห่งยอร์ก หรือเฟอร์กี้ ลงวันที่ 30 ม.ค เมื่อปี 2010 ได้กล่าวต่ออดีตมหาเศรษฐีอเมริกันผู้อื้อฉาว เจฟฟรีย์ เอปสตีน ว่า
“ดิฉันพร้อมทำตามคำบัญชาของคุณ ได้โปรดแต่งงานกับดิฉัน” พร้อมกันนี้เธอยังกล่าวต่อว่า เขาเป็นเสมือนตำนาน และไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดต่อความรักและความซาบซึ้งในความใจกว้างและใจดีของเอปสตีนได้
แต่ทว่าล่าสุดจากการเปิดเผยของผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์อังกฤษ แอนดรูว์ โลว์นี (Andrew Lownie) ที่ล่าสุดออกมาเปิดเผยผ่านพ็อดแคสต์ของตัวเองชื่อ Lownie Report อ้างว่า เฟอร์กี้นั้นครั้งหนึ่งเคยตกหลงรักเอปสตีนอย่างถอนตัวไม่ขึ้น และคนทั้งคู่อาจถึงขั้นหลับนอนร่วมกัน
จากอีเมลต่างๆในแฟ้มลับเอปสตีนที่เผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ต่อเนื่องที่ซับซ้อนระหว่างเขาและอดีตดัชเชสว่า เอปสตีนนั้นให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่อดีตดัชเชสมานานถึง 15 ปี
“ซาราห์ เฟอร์กูสัน ตกหลุมรักอย่างบ้าคลั่งต่อเอปสตีนและดูหมือนได้ใช้เวลาร่วมกับเขาไม่กี่คืน” ผู้เชี่ยวชาญกล่าวและในอีกตอนเปิดเผยว่า “แน่นอนที่สุดที่ว่าทั้งกีเลน (กีเลน แม็กซ์เวลล์)ซาราห์ไม่ใช่เพื่อนกัน ผมคิดว่ากีเลนนั้นค่อนข้างอิจฉาซาราห์ เธอรู้สึกได้ว่าซาราห์กำลังก้าวเข้ามาในชีวิตของใครบางคนที่เธอมองว่าเป็นเพื่อนชายของเธอ”
เดอะมิร์เรอชี้ว่า เมื่อกรกฎาคมปี 2025 แม็กซ์เวลล์ได้ให้ปากคำกับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ท็อดด์ แบลนช์ (Todd Blanche) โดยเธอเปิดเผยว่า “ซาราห์กำลังเดินหน้าเข้าหาเจฟฟรีย์”
และเขากล่าวเปิดเผยว่า ดูเหมือนเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อดีตเจ้าชายแอนดรูว์มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแม็กซ์เวลล์ ที่เรื่องนี้เป็นทีรู้กันดีในวงในของอดีตมหาเศรษฐีอเมริกันผู้อื้อฉาว
ทั้งนี้อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ที่ถูกปลดเป็นสามัญชนและมีชื่อ แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ นั้นเคยเปิดเผยก่อนหน้าว่า ได้พบกีเลน แม็กซ์เวลล์ที่ออกซฟอร์ดเมื่อยุค 80 และในหนังสือเล่มใหม่อ้างว่า อดีตเจ้าชายมีความสัมพันธ์เข้าๆออกๆกับแม็กซ์เวลล์เมื่อพฤษภาคมปี 1999 ไม่กี่เดือนหลังครบรอบวันเกิด 40 ปีของเขา
พอล เพจ (Paul Page)อดีตตำรวจประจำวังบักกิงแฮมระหว่างปี 1998 – ปี 2004 ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์อังกฤษ ITV ว่า พวกเขาได้รับคำสั่งให้อนุญาต กีเลน แม็กซ์เวลล์ สามารถผ่านเข้าไปเมื่อเดินทางมาถึง
“จากการที่เธอได้รับอนุญาตให้เข้าและออกวังได้ตามปรารถนา พวกเราสงสัยว่าเธอบางทีอาจมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าชายแอนดรูว์” และเปิดเผยต่อว่า “เธอได้รับอนุญาตให้เข้าและออกวังทั้งกลางคืนและกลางวันได้ตามปรารถนา” พร้อมกันนี้อ้างว่า ตัวเขาและเพื่อนร่วมงานคนอื่นมีความเห็นว่าบางทีพวกเขาอาจมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
เดอะมิร์เรอรายงาน เจฟฟรีย์ เอปสตีน เมื่อปี 2007 เขาเองออกมายอมรับว่า เขาและอดีตเจ้าชายต่างแบ่งปันผู้หญิงคนเดียวกัน และยังประกาศว่า อดีตดยุกแห่งยอร์กนั้นเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดในโลก