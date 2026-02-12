ออสเตรเลียรวบ 2 ชาวจีนตั้งข้อหาสอดแนม เชื่อแอบเก็บข้อมูลกลุ่มพุทธตามคำสั่งปักกิ่ง

เอเอฟพี – ตำรวจออสเตรเลียรวบตัวชาย-หญิงจีนคู่หนึ่งและตั้งข้อหาสอดแนมกลุ่มพุทธศาสนากวนอิมจิตตะ ภายใต้คำสั่งของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะของจีน
ชาวจีนสองคนที่ประกอบด้วยชายวัย 25 ปี และหญิงวัย 31 ปี ถูกตั้งข้อหาแทรกแซงจากต่างชาติโดยประมาท ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี โดยมีกำหนดขึ้นศาลในวันพุธ (11 ก.พ.)
ตำรวจออสเตรเลียกล่าวหาว่า ทั้งคู่ทำงานร่วมกับคนจีนอีกคนหนึ่งที่ถูกตั้งข้อหาลักลอบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกวนอิมจิตตะ ซึ่งเป็นกลุ่มพุทธศาสนาในแคนเบอร์รา เมืองหลวงของออสเตรเลีย เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
ผู้ต้องหาทั้งหมดนี้ถูกกล่าวหาว่า ทำงานภายใต้คำสั่งของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะของจีน อนึ่ง สถานทูตจีนประจำแคนเบอร์รายังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานนี้แต่อย่างใด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียแถลงว่า เริ่มต้นสอบสวนคดีนี้เมื่อปีที่แล้ว หลังได้รับเบาะแสจากองค์กรข่าวกรองความมั่นคงของออสเตรเลีย
ไมค์ เบอร์เกสส์ ผู้อำนวยการองค์กรข่าวกรองฯ ชี้ว่า สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อน ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง หลากหลาย และเสื่อมสภาพมากขึ้น และเสริมว่า หน่วยงานความมั่นคงของต่างชาติกำลังจับตา ข่มขู่และคุกคามคนพลัดถิ่นในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
เครือข่ายด้านความมั่นคงของจีนที่มีอิทธิพลกว้างขวางถูกกล่าวหามานานแล้วว่า พยายามแทรกซึมองค์กรภายในชุมชนเพื่อติดตามสอดส่องคนจีนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศและผู้ต่อต้านรัฐบาล
สตีเฟน นัตต์ ผู้ช่วยกรรมาธิการสอบสวนพิเศษและตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายของออสเตรเลีย ระบุว่า ออสเตรเลียไม่ได้มีภูมิคุ้มกันจากการแทรกแซงของต่างชาติ และควรคาดว่า การจับกุมผู้ต้องสงสัยครั้งนี้จะช่วยสกัดความพยายามในการเล็งเป้าหมายชุมชนผู้พลัดถิ่นในออสเตรเลียในอนาคต
นัตต์เสริมว่า สมาชิกชุมชนทางวัฒนธรรมและภาษาในออสเตรเลียมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อการแทรกแซงของต่างชาติหรือการปราบปรามข้ามชาติมากกว่าจะเป็นผู้กระทำผิด
กวนอิมจิตตะที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการอ่านพระไตรปิฎก ฝึกฝนการให้ชีวิต และมุ่งมั่นช่วยเหลือผู้อื่น อ้างว่า มีผู้เลื่อมใสศรัทธานับล้านทั่วโลก ทว่า ปักกิ่งกลับมองว่า กลุ่มศาสนาพุทธนี้เป็น “ลัทธิ”
ความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งกับแคนเบอร์ราลุ่มๆ ดอนๆ มาตลอดทศวรรษที่แล้ว จากความขัดแย้งเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติและการแข่งขันด้านผลประโยชน์ในภูมิภาคแปซิฟิก
อย่างไรก็ตาม สองประเทศปรับปรุงความสัมพันธ์ในปี 2024 เมื่อจีนยกเลิกการแบนกุ้งร็อกล็อบสเตอร์ของออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นการยกเลิกอุปสรรคสุดท้ายเพื่อยุติสงครามการค้าที่เริ่มต้นนับตั้งแต่ปี 2017
ทั้งนี้ จีนเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของออสเตรเลีย โดยมีสัดส่วนการค้าเกือบ 1 ใน 3 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของออสเตรเลีย