อิหร่านชุมนุมรำลึก 47 ปีปฏิวัติอิสลาม ทรัมป์ขู่เพิ่มกองเรือคุมเชิงอ่าวเปอร์เซีย

เอพี – อิหร่านรำลึกครบรอบ 47 ปีการปฏิวัติอิสลาม ขณะที่ระบอบเทวาธิปไตยกำลังถูกกดดันอย่างหนักทั้งจากกระแสความไม่พอใจการปราบปรามผู้ประท้วงภายในประเทศ และจากทรัมป์ที่ขู่ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปเพิ่มในตะวันออกกลาง
อิหร่านกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับอเมริกาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะบรรลุข้อตกลงกันได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศของสหประชาชาติไม่สามารถเข้าตรวจสอบและยืนยันสต็อกนิวเคลียร์ของเตหะรานมานานหลายเดือน
ในวันพุธ (11 ก.พ.) ซึ่งเป็นวันครบรอบ 47 ปีการปฏิวัติอิสลาม ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียนของอิหร่าน กล่าวขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประท้วงทั่วประเทศและการปราบปรามนองเลือดที่เกิดขึ้นตามมา โดยไม่ได้ยอมรับโดยตรงว่า กองกำลังความมั่นคงของอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนองเลือด แต่ยืนยันว่า รัฐบาลไม่ต้องการเผชิญหน้ากับประชาชน อีกทั้งประณาม “การโฆษณาชวนเชื่อของตะวันตก” ในระหว่างการประท้วงที่เกิดขึ้นนับจากปลายเดือนธ.ค.และลุกลามทั่วประเทศเมื่อต้นเดือนที่แล้ว เปเซชเคียนยังยืนยันว่า อิหร่านไม่ได้ต้องการอาวุธนิวเคลียร์และพร้อมให้ตรวจสอบทุกรูปแบบ
สถานีทีวีของทางการอิหร่านได้แพร่ภาพคนนับหมื่นร่วมชุมนุมบนถนนทั่วประเทศเมื่อวันพุธเพื่อสนับสนุนระบอบเทวาธิปไตยและอยาตอลลาห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุด นอกจากนั้นยังมีการชูภาพอยาตอลลาห์ รูฮอลลาห์ โคไมนี ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐอิสลาม และบางคนตะโกนสาปแช่งอเมริกาและอิสราเอล
อย่างไรก็ดี ระหว่างที่มีการแสดงดอกไม้ไฟที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเมื่อคืนวันอังคาร (10 ก.พ.) มีเสียงตะโกนสาปแช่งผู้นำเผด็จการดังออกมาจากบ้านบางหลังในเตหะราน
อนึ่ง ระหว่างการรำลึกครบรอบการปฏิวัติอิสลามในปี 1979 อาลี ลาริจาจี เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอาวุโสของอิหร่าน เดินทางจากโอมาน ซึ่งเป็นตัวกลางการเจรจาระหว่างอิหร่านกับอเมริกาครั้งล่าสุด เพื่อไปยังกาตาร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพสำคัญของอเมริกาที่ถูกอิหร่านโจมตีในเดือนมิ.ย. หลังจากอเมริกาทิ้งระเบิดถล่มที่ตั้งทางนิวเคลียร์หลายแห่งในอิหร่านระหว่างสงครามอิหร่าน-อิสราเอลที่กินเวลา 12 วัน
นอกจากนั้นกาตาร์ยังเป็นตัวกลางการเจรจาสำคัญสำหรับอิหร่าน โดยทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันในแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในอ่าวเปอร์เซีย
ทางด้านอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ให้สัมภาษณ์สถานีทีวีอาร์ทีของรัฐบาลรัสเซียว่า เตหะรานยังไม่ไว้ใจอเมริกาเต็มร้อย เนื่องจากระหว่างการเจรจารอบที่แล้วเมื่อเดือนมิ.ย. วอชิงตันกลับตัดสินใจโจมตีอิหร่านที่ถือเป็นประสบการณ์เลวร้ายมาก อิหร่านจึงจำเป็นต้องมั่นใจว่า เหตุการณ์นั้นจะไม่เกิดขึ้นอีก ซึ่งขึ้นอยู่กับอเมริกาเป็นส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม อารักชีสำทับว่า มีความเป็นไปได้ที่อิหร่านกับอเมริกาจะบรรลุข้อตกลงที่ดีกว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ 2015 ระหว่างเตหะรานกับชาติมหาอำนาจในยุคที่บารัค โอบามา เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ และต่อมาเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่งสมัยแรก เขาได้จัดการนำอเมริกาถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าว
ในวันอังคาร ทรัมป์ให้สัมภาษณ์เว็บไซต์ข่าวแอกซิออสว่า กำลังพิจารณาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองไปยังตะวันออกกลาง
อเมริกาเพิ่งส่งเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น และเครื่องบินรบไปยังตะวันออกกลางเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อกดดันให้อิหร่านทำข้อตกลงนิวเคลียร์ และเพื่อเตรียมพร้อมโจมตีอิหร่านหากจำเป็น
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กองกำลังสหรัฐฯ ยิงโดรนอิหร่านลำหนึ่งร่วงเนื่องจากบินเข้าใกล้เรือลินคอล์นมากเกินไป รวมทั้งยังเข้าช่วยเหลือเรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติอเมริกันที่กองกำลังอิหร่านพยายามสกัดในช่องแคบฮอร์มุซ
ถึงกระนั้น ไม่มีการระบุชัดเจนว่า เรือบรรทุกเครื่องบินที่ทรัมป์จะส่งไปเพิ่มเติมคือลำไหน จากข้อมูลของยูเอส เนวี อินสติทูต นิวส์นั้น เรือยูเอสเอส จอร์จ เอช ดับเบิลยู บุชเพิ่งออกจากนอร์โฟล์ก รัฐเวอร์จิเนีย ขณะที่เรือยูเอสเอส เจอรัลด์ อาร์ ฟอร์ดยังอยู่ในทะเลแคริบเบียนหลังจากกองทัพสหรัฐฯ บุกจับนิโคลัส มาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลาเมื่อต้นเดือน ม.ค.