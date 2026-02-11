แคนาดาช็อก! 'มือปืนหญิง' กราดยิงโรงเรียนมัธยมที่บริติชโคลัมเบียดับ 9 ก่อนลั่นไกปลิดชีพตัวเอง

เกิดเหตุคนร้ายบุกกราดยิงโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาเมื่อวานนี้ (10 ก.พ.) ทำให้มีผู้เสียชีวิต 10 รายรวมทั้งตัวผู้ที่ก่อเหตุ และนับเป็นโศกนาฏกรรมกราดยิงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศ
ตำรวจแคนาดาแถลงว่า เหตุการณ์นี้เป็นรูปแบบการกราดยิงที่พบได้บ่อยในสหรัฐอเมริกา และผู้ก่อเหตุเป็นหญิง
ตำรวจพบศพ 6 ร่างอยู่ภายในโรงเรียนมัธยมในเมืองทัมเบลอร์ริดจ์ รัฐบริติชโคลัมเบีย และพบอีก 2 ร่างในบ้านพักที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ ส่วนอีก 1 รายเสียชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงต่อชีวิตอย่างน้อย 2 ราย และมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอีก 25 รายที่กำลังรับการรักษา
ตำรวจยังพบศพต้องสงสัยว่าเป็นตัวผู้ก่อเหตุที่น่าจะเสียชีวิตจากการปลิดชีพตนเอง และเชื่อว่าไม่มีผู้ต้องสงสัยรายอื่นหรือภัยคุกคามต่อสาธารณชนอีกแล้ว
“มันยากที่จะสรรหาคำพูดอะไรในค่ำคืนเช่นนี้ มันเป็นเรื่องที่รู้สึกเหมือนเกิดขึ้นที่อื่น ไม่ใช่ใกล้บ้าน” เดวิด เอบี นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย บอกกับผู้สื่อข่าว
ตำรวจยังแทบไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้กราดยิง โดยระบุแค่ว่าเป็น "ผู้หญิง" ซึ่งค่อนข้างผิดปกติ เนื่องจากเหตุกราดยิงในอเมริกาเหนือส่วนใหญ่มักจะกระทำโดยผู้ชาย
ประกาศเตือนภัยกราดยิงของตำรวจระบุว่า ผู้ต้องสงสัยเป็น “หญิงสวมชุดเดรส ผมสีน้ำตาล” ต่อมาผู้กำกับการตำรวจ เคน ฟลอยด์ ยืนยันในการแถลงข่าวว่า ผู้ต้องสงสัยที่ระบุในประกาศเตือนภัยเป็นคนเดียวกับที่พบศพในโรงเรียน ตำรวจไม่ได้ระบุว่ามีเหยื่อที่เป็นเยาวชนกี่ราย
ทัมเบลอร์ริดจ์เป็นเขตเทศบาลที่ห่างไกล มีประชากรแค่ราวๆ 2,400 คน ตั้งอยู่เชิงเขาของเทือกเขาร็อกกีทางตอนเหนือของรัฐบริติชโคลัมเบีย ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1,155 กิโลเมตร ภาพถ่ายของเมืองแสดงให้เห็นทิวทัศน์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและต้นสน
โรงเรียนมัธยมทัมเบลอร์ริดจ์มีนักเรียน 160 คนตั้งแต่เกรด 7 ถึง 12 โดยนักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปี ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียน
โรงเรียนแห่งนี้จะปิดทำการตลอดทั้งสัปดาห์ และจะมีการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ตามที่เจ้าหน้าที่โรงเรียนกล่าว
กองกำลังตำรวจของเมืองซึ่งมีขนาดเล็กไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 2 นาทีหลังจากได้รับแจ้งเหตุ และผู้บาดเจ็บยังคงได้รับการประเมินอาการอยู่หลายชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
“นี่คือชุมชนเล็กๆ ที่มีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น และมีหน่วยงานตำรวจ RCMP ขนาดเล็กเช่นกัน ซึ่งพวกเขาตอบสนองการแจ้งเหตุภายใน 2 นาที และไม่ต้องสงสัยเลยว่าช่วยชีวิตผู้คนเอาไว้ได้ในวันนี้” นีน่า ครีเกอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความปลอดภัยสาธารณะของรัฐบริติชโคลัมเบีย กล่าวกับผู้สื่อข่าว
เหตุการณ์นี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเหตุกราดยิงที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์แคนาดา
เมื่อเดือน เม.ย. ปี 2020 ชายวัย 51 ปีคนหนึ่งปลอมตัวเป็นตำรวจ และขับรถตำรวจปลอม ก่อเหตุกราดยิงและสังหารผู้คน 22 ราย ในช่วงเวลา 13 ชั่วโมงในรัฐโนวาสโกเชียทางฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ก่อนจะถูกตำรวจยิงวิสามัญฯ ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 90 กิโลเมตร
เหตุกราดยิงในโรงเรียนที่เลวร้ายที่สุดของแคนาดาเกิดขึ้นเมื่อเดือน ธ.ค. ปี 1989 โดยมือปืนได้สังหารนักเรียนหญิง 14 คน และทำให้บาดเจ็บอีก 13 คน ที่โรงเรียนโพลีเทคนิคในเมืองมอนทรีออล รัฐควิเบก ก่อนที่จะปลิดชีพตนเอง
นายกรัฐมนตรี มาร์ก คาร์นีย์ แห่งแคนาดา ได้เลื่อนการประกาศยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศฉบับใหม่ที่เมืองฮาลิแฟกซ์ในวันพุธ (11) รวมถึงการเดินทางไปเยอรมนีเพื่อเข้าร่วมการประชุมความมั่นคงมิวนิก เพื่ออยู่ตอบสนองเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในประเทศ
"ผมรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์กราดยิงในเมืองทัมเบลอร์ริดจ์ รัฐบริติชโคลัมเบียในวันนี้ ผมขอภาวนาและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว และเพื่อนๆ ที่สูญเสียคนที่รักไปจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่น่าสยดสยองครั้งนี้" คาร์นีย์ โพสต์ข้อความบน X
ที่มา: รอยเตอร์