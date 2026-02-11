พ่อนักเคลื่อนไหวปชต.ฮ่องกงถูกตัดสินผิด ฐานถอนเงินประกันภัยที่ควักเงินซื้อให้ลูกตั้งแต่เกือบ 2 ขวบ “สตาร์เมอร์” เดือดคดีจิมมี ไหล่ประกาศแจก "วีซ่าUK" ให้พลเมืองฮ่องกงลี้ภัยในอังกฤษ

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – ศาลฮ่องกงวันอังคาร(11 ก.พ)ตัดสินว่าพ่อของแอนนา กว็อก(Anna Kwok)ผู้อำนวยการ Hong Kong Democratic Counci lที่มีฐานอยู่ในสหรัฐฯมีความผิดละเมิดกฎหมายความมั่นคงเป็นคนแรกหลังพยายามถอนเงินปิดกรมธรรณ์ที่ตัวเองซื้อไว้ให้ลูกสาวตั้งแต่อายุ 2 ขวบ พี่ชายโดนจับเช่นกัน เกิดขึ้น 1 วันหลังรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ ประกาศเปิดเพิ่มวีซ่าเพื่อให้ลูกหลานชาวฮ่องกงก่อนปีคืนเกาะสามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้เซ่นความไม่ยุติธรรมคดีจิมมี ไหล่
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(11 ก.พ)ว่า กว็อก ยิน-ซาง (Kwok Yin-sang) ถูกกล่าวหาว่าพยายามถอนเงินจำนวน 88,609 ดอลลาร์ฮ่องกง (11,342 ดอลลาร์สหรัฐฯ) จากกรมธรรม์ประกันภัยทางการศึกษาที่เขาซื้อให้ลูกสาว แอนนา กว็อก นับตั้งแต่เมื่อครั้งมีอายุเกือบ 2 ขวบ
พ่อนักเคลื่อนไหวฮ่องกงไม่ยอมรับสารภาพความผิดและไม่ขึ้นให้การในชั้นไต่สวน
รักษาการผู้พิพากษาหลัก Cheng Lim-chi ยืนยันว่า เป็นเพราะแอนนา กว็อก เป็นนักโทษหลบหนีคดี การจัดการเงินประกันของเธอไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
เดอะการ์เดียนชี้ว่า จะมีคำสั่งลงโทษต่อไปหลังจากนี้
ในระหว่างที่พ่อของนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงโดนจับกุม เขาพูดออกมาว่า “ผมรู้ว่าลูกสาวผมเป็นที่ต้องการตัวของสำนักงานความมั่นคง ผมเป็นคนจ่ายค่าประกันในสัญญานี้ แต่นับตั้งแต่เธอไม่ได้อาศัยอยู่ในฮ่องกงอีกต่อไป ผมแค่ปิดมัน”
และเสริมว่า “นี่...เป็นรูปแบบชองการดำเนินคดีบนพื้นฐานความเกี่ยวข้องทางครอบครัว”
เดอะการ์เดียนรายงานว่า เป็นที่น่าประหลาดที่พี่ชายของแอนนา กว็อกนั้นถูกจับในความผิดเดียวกันแต่เขาได้ประกันตัวออกไป
NBC News ของสหรัฐฯรายงานว่า นักเคลื่อนไหวหญิง แอนนา กว็อก ปัจจุบันอาศัยในสหรัฐฯและเป็นผู้อำนวยการองค์กร Hong Kong Democracy Council
เมื่อปี 2023 เจ้าหน้าที่ได้เสนอเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง( 127,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับเบาะแสที่จะนำไปสู่การจับกุมและภายหลังสั่งห้ามไม่ให้ใครก็ตามจัดการด้านการเงินเพื่อเธอ ที่ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างครั้งใหญ่ของปักกิ่งหลังกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงประท้วงครั้งใหญ่เมื่อปี 2019
NBC News รายงานว่า สิ้นเสียงการอ่านคำพิพากษา องค์กร Hong Kong Democratic Council ออกแถลงการณ์ประณามทางแพลตฟอร์ม Xว่า
“มันเป็นอีกครั้งที่แสดงถึงการยกระดับการกดดขี่แบบข้ามประเทศ”
เกิดขึ้น 1 วันหลังอังกฤษประกาศช่วยพลเมืองฮ่องกงตามหลังคดีตัดสินจำคุกเจ้าของหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลี จิมมี ไหล่ นาน 20 ปีในเรือนจำโดยบุตรชายยืนยันว่าเป็นเสมือนการสั่งให้โดนจำคุกในเรือนจำตลอดชีวิตเนื่องมาจากความชราและโรครุมเร้า
รอยเตอร์รายงานวานนี้(10)ว่า อังกฤษแถลงการขยายวีซ่าเพื่อให้ลูกหลานชาวฮ่องกงที่เคยอาศัยอยู่ภายใต้การปกครองอังกฤษสามารถได้สิทธิเดินทางลี้ภัยไปอาศัยในแดนผู้ดี
ภายใต้แผนใหม่ ลูกหลานของผู้มีสถานะพลเมืองอังกฤษ(โพ้นทะเล)หรือ BNO ซึ่งเป็นสถานะพลเมืองอังกฤษซึ่งเป็นชาวฮ่องกงที่อยู่ในช่วงเวลาก่อนส่งมอบคืนเกาะเมื่อปี 1997 จะมีสิทธิ์สามารถอาศัยในอังกฤษพร้อมกับครอบครัวของคนเหล่านั้นต่างจากก่อนหน้าที่ไม่สามารถยื่นขอต่างหากจากพ่อแม่ได้
รัฐบาลอังกฤษประเมินว่า คาดจะมีชาวฮ่องกงจำนวน 26,000 คนเดินทางเข้าสู่ประเทศในตลอด 5 ปีหลังจากนี้
ทั้งนี้มีชาวฮ่องกงไม่ต่ำกว่า 170,000 คนไปอาศัยในอังกฤษนับตั้งแต่ปี 2021 ภายใต้โครงการวีซ่าพิเศษที่ตั้งขึ้นหลังปักกิ่งเปิดฉากกวาดต้อนกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกง