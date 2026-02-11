นักปวศ.ชาวโปแลนด์หายตัวนาน 1 สัปดาห์ ถูกพบที่ 'พนมเปญ' ในสภาพผอมโซ-ทรัพย์สินถูกปล้นเรียบ

อดัม ยานุสซ์ มีลคาเร็ก (Adam Janusz Mielcarek) นักประวัติศาสตร์ชาวโปแลนด์วัย 59 ปี ที่หายตัวไปในกัมพูชานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ ถูกพบตัวแล้วที่กรุงพนมเปญในสภาพผอมโซ และทรัพย์สินถูกปล้นไม่เหลือ
คามิลา รินด์ น้องสาวของเขา ระบุว่า มีลคาเร็ก เป็นโรคความจำเสื่อม และจำเหตุการณ์ที่นำไปสู่การหายตัวไปไม่ได้
“เขาถูกพบตัวแล้ว และอยู่ในสภาพที่แย่มาก เขาถูกปล้น คนร้ายเอาทุกอย่างไปหมด รวมถึงเอกสาร โทรศัพท์ รองเท้า และแม้แต่แว่นตา” เธอกล่าว “คนในพื้นที่บางคนเห็นรูปของเขาในโซเชียลมีเดียและจำเขาได้ที่สวนสาธารณะ จึงติดต่อเรา เขาผอมลงไป 15 กิโลกรัม และขาดสารอาหาร เราแทบจำเขาไม่ได้เลย ตอนนี้เขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว”
ทางการกัมพูชาได้ขอความช่วยเหลือจากประชาชนในการตามหา มีลคาเร็ก หลังจากที่เขาขาดการติดต่อกับครอบครัวเมื่อวันที่ 21 ม.ค. ระหว่างออกเดินทางจากเสียมเรียบไปยังพนมเปญ โทรศัพท์มือถือของเขาถูกติดตามไปจนพบที่มุมถนนหมายเลข 164 และ 149 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ก่อนที่จะมีการบันทึกการเข้าใช้งานครั้งสุดท้ายที่ถนนหมายเลข 111 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. หลังจากนั้นโทรศัพท์ก็ถูกปิดใช้งาน
การหายตัวไปของ มีลคาเร็ก สร้างความกังวลให้กับครอบครัว คณะทูต และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ โดย รินด์ระบุว่า พี่ชายของเธอซึ่งเป็นพลเมืองโปแลนด์ที่พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรได้แจ้งให้ตำรวจนครบาลในลอนดอนเปิดการสอบสวนคดีคนหาย เธอกล่าวว่าอินเตอร์โพลได้รับแจ้งแล้วเช่นกัน รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ในกรุงเทพฯ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของโปแลนด์ในพนมเปญด้วย
ครอบครัวได้เผยแพร่ประกาศคนหายในกลุ่มโซเชียลมีเดียของชาวโปแลนด์ในกัมพูชา เวียดนาม และไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ มีลคาเร็ก เคยไปเยือนมาก่อน น้องสาวของเขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเขาเนื่องจากปัญหาสุขภาพจิต และความเสี่ยงที่เขาต้องเผชิญเมื่อเดินทางคนเดียวในกัมพูชา
จุดที่ทราบกันว่า มีลคาเร็ก อยู่เป็นที่สุดท้ายคือใจกลางกรุงพนมเปญ และทางการกัมพูชาขอให้ผู้ใดก็ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเขาในช่วงที่เขาหายตัวไปโปรดแจ้งข้อมูลเพื่อช่วยในการสืบสวน
ที่มา: Khmer Times