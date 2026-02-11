นายกฯ 'หลี่ เฉียง' ของจีนเยี่ยมชมโรงงานผลิต 'แร่หายาก' ส่งสัญญาณพร้อมเปิดศึกกับสหรัฐฯ

สำนักข่าวซินหวารายงานเมื่อวันอังคาร (10 ก.พ.) ว่า นายกรัฐมนตรี หลี่ เฉียง ผู้นำอันดับสองของจีน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตแร่หายากในมณฑลเจียงซีทางตอนใต้ของจีน โดยการเยือนครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นกับสหรัฐฯ ในเรื่องแร่ธาตุเชิงยุทธศาสตร์
การตรวจเยี่ยมโรงงานก่อนวันหยุดยาวเช่นนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้นำระดับสูงของจีนจะใช้เพื่อส่งสัญญาณถึงทิศทางนโยบายก่อนเริ่มเทศกาลตรุษจีน รายงานเมื่อวันพุธ (11) ชี้ให้เห็นอย่างแยบยลว่า การเข้าถึงแร่หายากซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นต่อทุกสิ่งตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงสมาร์ทโฟน ได้กลายเป็นหนึ่งในไพ่ต่อรองที่ทรงพลังที่สุดของปักกิ่งในการเจรจากับวอชิงตัน
แร่หายากยังถือเป็นกุญแจสำคัญในการผลิตอาวุธด้วย
"คุณค่าที่สำคัญของแร่หายากในการพัฒนาการผลิตขั้นสูง และการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยคาร์บอน กำลังมีความโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆ" นายกฯ หลี่ กล่าว โดยอ้างถึงความวุ่นวายที่บรรดาผู้ผลิตต้องเผชิญเมื่อปีที่แล้ว เมื่อจีนเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมส่งออกแร่หายากอย่างกะทันหัน หลังจากที่วอชิงตันจำกัดการลงทุนของจีนในสหรัฐฯ เพิ่มเติม
"เราจำเป็นต้องส่งเสริมการบูรณาการอย่างลึกซึ้งระหว่างอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา การวิจัย และการประยุกต์ใช้ (และ) ขยายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแร่หายาก" หลี่ กล่าวเสริม
นักวิเคราะห์ชี้ว่า สหรัฐฯ และจีนกำลังแข่งขันกันเพื่อรับประกันการเข้าถึงแร่ธาตุที่สำคัญในระยะยาว ซึ่งอาจทำให้ปักกิ่งเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจขององค์กรระดับโลก หากมีการออกกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทที่ใช้แร่หายากของจีนแม้เพียงเล็กน้อยต้องรายงานเจตนาของตนต่อกระทรวงพาณิชย์จีน
หลี่ ไม่ได้เอ่ยถึงสหรัฐฯ โดยตรงในคำกล่าวที่บันทึกไว้ รายงานระบุเพิ่มเติมว่า เขาได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยภายใต้หน่วยงานวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน พร้อมกับบริษัทหลายแห่งในสายการผลิตแร่หายากที่ไม่ระบุชื่อ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจ.ดี. แวนซ์ ได้เปิดเผยแผนการที่จะรวมกลุ่มพันธมิตรเพื่อจัดตั้งกลุ่มการค้าพิเศษสำหรับแร่ธาตุสำคัญ โดยเสนอให้มีการกำหนดราคาขั้นต่ำร่วมกัน
ที่มา: รอยเตอร์