ฝีมือใคร! ปธน.โคลอมเบียเผยรอดหวุดหวิด ถูกลอบสังหารขณะอยู่บน ฮ.พร้อมลูกสาว

กุสตาโว เปโตร ประธานาธิบดีโคลอมเบีย กล่าวว่าเขารอดพ้นจากความพยายามลอบสังหาร ขณะกำลังเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับลูกสาว หลังได้รับแจ้งเตือนนานหลายเดือนเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างที่ว่า พวกแก๊งลักลอบค้ายาเสพติดเล็งเป้าหมายเอาชีวิตเขา
เปโตร เปิดเผยในวันอังคาร(10ก.พ.) ว่าเฮลิคอปเตอร์ของเขาไม่สามารถลงจอด ณ จุดหมายปลายทางในแถบชายฝั่งแคริเบียนของโคลอมเบีย หนึ่งวันก่อนหน้านี้ สืบเนื่องจากเกรงว่าจะถูกลอบยิงโดยกลุ่มบุคคลที่ไม่ทราบว่าเป็นใคร
"เมื่อคืนที่ผ่านมา ผมไม่สามารถลงจอดได้ เพราะว่าผมได้รับแจ้งว่าพวกเขากำลังมายิงใส่เฮลิคอปเตอร์ ที่ผมกำลังเดินทางพร้อมกับลูกสาว" เปโตรระบุในรายงานที่เผยแพร่โดยสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ "พวกเขาปิดไฟมืด ตอนที่ผมตั้งใจลงจอด"
ประธานาธิบดีโคลอมเบีย บอกต่อว่าเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางกะทันหัน สืบเนื่องจากภัยคุกคามที่มีต่อความปลอดภัยของเขา "ผมพยายามหลบหนีจากการถูกฆ่า นั่นคือเหตุผลว่าทำไม ผมถึงมาไม่ทันเวลาเมื่อคืนนี้ เพราะว่าผมไม่สามารถลงจอด ผมไม่สามารถลงจอดได้ตามที่ตั้งใจไว้ เพราะว่าได้รับข้อมูลว่าเฮลิคอปเตอร์กำลังถูกยิงใส่"
เปโตร เล่าต่อว่าเฮลิคอปเตอร์ของเขามุ่งหน้าออกไปยังทะเลหลวงเป็นเวลาหลายชั่วโมง จนกระทั่งเฮลิคอปเตอร์ ภายใต้การคุ้มกันของกองทัพเรือโคลอมเบีย บินไปถึงจุดลงจอดอีกแห่ง และได้มีการเปลี่ยนแผนอารักขาความปลอดภัยและเส้นทางการเดินทางของเขา
ก่อนหน้านี้ เปโตร เคยรายงานเกี่ยวกับความพยายามลอบสังหารเขาในปี 2024 และเคยอ้างก่อนหน้านั้น ว่าแก๊งค้ายาเสพติดกำหนดตัวเขาในฐานะเป้าหมาย นับตั้งแต่สาบานตนเข้ารับตำแหน่งในเดือนสิงหาคม 2022
รายงานเกี่ยวกับความพยายามลอบสังหารมีออกมา ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่ดุเดือดขึ้นในประเทศแห่งนี้ หลายเดือนก่อนถึงศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแล้ว เปโตร ถูกห้ามจากการลงชิงชัยสมัย 2 ขณะเดียวกันมันยังเกิดขึ้นหลังจากมีเหตุลักพาตัววุฒิสมาชิกรายหนึ่งในวันอังคาร(10ก.พ.)
(ที่มา:อัลจาซีราห์)