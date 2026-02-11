เพิ่งรู้ตัว!นักวิเคราะห์เขมรวิตก'ภูมิใจไทย'ชนะเลือกตั้ง บ่งชี้คนไทยหนุนทำสงครามกับกัมพูชา

ชัยชนะเกือบถล่มทลายของพรรคภูมิใจไทย ที่นำโดยนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นสัญญาณว่ามีความรู้สึกชาตินิยมเข้มข้นในหมู่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงคนไทย ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อกัมพูชา ซึ่งกำลังหาทางจัดการข้อพิพาทด้านเขตแดนกับไทย ท่ามกลางความคาดหมายว่าไทยจะยังคงใช้ท่าทีแข็งกร้าวกัมพูชาต่อไป
เว็บไซต์ข่าวขแมร์ไทม์ส ระบุแม้มีคะแนนนิยมไม่ค่อยดีนักก่อนถึงวันเลือกตั้ง แต่พรรคของนายอนุทิน เตรียมจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดถัดไปของไทย หลังคว้าเก้าอี้ได้มากที่สุดในศึกเลือกตั้งที่ผ่านมา
รายงานของขแมร์ไทม์ส ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยถูกมองโดยทั่วไปในฐานะพรรคอนุรักษ์นิยม ซึ่งรณรงค์หาเสียงด้วยนโยบายต่างๆนานา ในยามที่ไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดันหนักหน่วงขึ้น ในนั้นรวมถึงจากภาวะเศรษฐกิจเสื่อมถอย ท่ามกลางความคาดหมายว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) จะล้าหลังประเทศอื่นๆในอาเซียน, ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการรีดภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และความตึงเครียดรอบใหม่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
สื่อมวลชนแห่งนี้ระบุต่อว่านายอนุทินและพรรคของเขา มีบทบาทในเหตุปะทะกับกัมพูชาเป็นเวลา 21 วันในเดือนธันวาคม และยังคงยึดครองดินแดนกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งมันโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของความขัดแย้ง
หนึ่งในบุคคลแรกๆที่แสดงความวิตกกังวลก็คือนายไมเคิล อัลฟาโร ล็อบบี้ยิสต์ที่อ้างตัวเป็นผู้สื่อข่าวทำเนียบขาว ที่สนับสนุนกัมพูชามาโดยตลอดระหว่างขัดแย้งกับไทย
"วันนี้ไม่ได้มาถึงโดยไม่ทันตั้งตัว ความเสี่ยงต่างๆที่สัมพันธ์กับความรู้สึกชาตินิยมที่พุ่งสูงและความตึงเครียดตามแนวชายแดนที่ยังไม่คลี่คลาย ชัดเจนมาล่วงหน้าสักพักแล้ว ถ้าสถานการณ์ลุกลามบานปลายตามมา สิ่งที่ต้องชดใช้ไม่ใช่แค่ในนามธรรมหรือทางการเมือง แต่คือชีวิตพลเรือนและความไร้เสถียรภาพตามแนวชายแดนติดกับกัมพูชา" อัลฟาโร เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ อ้างถึงชัยชนะของนายอนุทิน
"ผมยังมีหวังต่อสันติภาพ แต่ความหวังจะจางหายไปอย่างรวดเร็วหากปราศจากการลงมือทำที่แน่วแน่ และประวัติศาสตร์จะตัดสินในสิ่งพวกผู้นำจะทำถัดจากนี้ ไม่ใช่ตัดสินจากสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทำ"
ขแมร์ไทม์ส ระบุว่านายอนุทิน แถลงทันที ว่าเขาสั่งการให้หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลไทยเริ่มต้นกระบวนการยกเลิก MOU 44 ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่พิพาททางทะเลที่กล่าวอ้างโดยกัมพูชาและไทย เช่นเดียวกับการอ้างสิทธิ์ไหล่ทวีป รวมถึงทรัพยากรแร่และเชื้อพลิงฟอสซิล ที่ทั้ง 2 ชาติลงนามกันในปีค.ศ.2001 หรือ พ.ศ.2544
แม้การยกเลิกจะยังไม่เกิดขึ้นในทันทีภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน แต่มาตรการต่างๆเหล่านี้ถูกเตรียมไว้สำหรับยกเลิกในอนาคต "ข้อตกลงแบ่งกำไร 50-50 สำหรับการแบ่งทรัพยากรทางทะเล ตามข้อเสนอก่อนหน้านี้ ไม่อยู่บนโต๊ะอีกต่อไป" นายอนุทินบอกกับพวกผู้สื่อข่าว ขณะที่ขแมร์ไทม์สระบุว่าการยกเลิกข้อตกลง เป็นหนึ่งในคำประกาศของนายอนุทิน ระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง
นายกิน เพีย (Kin Phea) ผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของราชวิทยาลัยกัมพูชา ระบุว่าความสำเร็จในศึกเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทย แสดงให้เห็นว่าคนไทยจำนวนมากสนับสนุนกองทัพไทยรุกรานกัมพูชา
"ระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง นายอนุทินและผู้สมัครคนอื่นๆจากพรรคการเมืองของเขา ใช้วาทกรรมแข็งกร้าวในสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชา" เขากล่าว "ผลการเลือกตั้งเผยให้เห็นว่าประชาชนคนไทยมีแนวโน้มสนับสนุนทำสงครามกับกัมพูชา"
เพีย บอกต่อว่าดูเหมือนว่า ไทย จะยังคงใช้ท่าทีก้าวร้าวกับกัมพูชาต่อไป "เราไม่อาจตัดความเป็นไปได้ของการปะทะทางทหารรอบ 2 หรือกระทั่งรอบ 3 ระหว่างกัมพูชากับไทย" เขากล่าว "อย่างไรก็ตามในกรณีที่นายอนุทิน ยังคงนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต่อไป ถ้าเขาเลือกทางเลือกนี้ ชัดเจนว่าเขาจะนำพาปัญหาต่างๆนานามากมายเข้าหาประเทศ ในนั้นรวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและความอับอายทางการทูต"
นักวิเคราะห์รายนี้ เรียกร้องรัฐบาลกัมพูชาและประชาชนให้ยังคงเป็นหนึ่งเดียวกัน และเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ความเป็นไปได้ต่อจากนี้ ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องเสริมความเข้มแข็งแก่การพึ่งพาตนเองและความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)