เคียงข้างตลอดไป! รัฐเซาเปาลูของบราซิลอนุญาตฝัง 'สัตว์เลี้ยง' ในสุสานเดียวกับเจ้าของได้

รัฐเซาเปาลูของบราซิลออกกฎหมายอนุญาตให้ฝังศพสัตว์เลี้ยงในสุสานของครอบครัวได้ตั้งแต่วันอังคาร (10 ก.พ.) เป็นต้นไป โดยกฎหมายฉบับนี้ยังให้การรับรอง "ความผูกพันด้านอารมณ์" ที่มีอยู่ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงในบ้าน
บราซิลเป็นประเทศที่มีจำนวนสัตว์เลี้ยงมากเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยมีสัตว์เลี้ยงถึง 160 ล้านตัว ตามข้อมูลจากสถาบันสัตว์เลี้ยงแห่งบราซิล
กฎหมายนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสุนัขท้องถิ่นที่ชื่อ บ็อบ โคเวโร ซึ่งอาศัยอยู่ในสุสานของเทศบาลเป็นเวลา 10 ปี หลังจากเจ้าของของมันถูกฝังอยู่ที่นั่น
เมื่อสุนัขตัวนั้นเสียชีวิตในปี 2021 มันได้รับอนุญาตให้ฝังเคียงข้างเจ้าของ
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (10) ทาร์ซิซิโอ เดอ เฟรตัส ผู้ว่าการรัฐฝ่ายอนุรักษนิยม ได้ลงนามในกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมาย บ็อบ โคเวโร ซึ่งจะอนุญาตให้ฝังศพสัตว์เลี้ยงในสุสานของครอบครัว หรือสุสานขนาดใหญ่ทั่วรัฐเซาเปาลู
มาตรการนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความโกรธแค้นที่เกิดขึ้นในหมู่ชาวบราซิล 213 ล้านคนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสุนัขจรจัดซึ่งเป็นที่รักของชุมชนชื่อ "โอเรลฮา" (Orelha) ในเมืองฟลอเรียนอปอลิส เมืองชายฝั่งทางตอนใต้ โดยมันถูกกลุ่มวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวร่ำรวยสังหารอย่างโหดเหี้ยม
คดีนี้ซึ่งได้รับความสนใจแม้กระทั่งจากประธานาธิบดี ลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา จุดประกายการประท้วงในเมืองใหญ่ๆ หลายแห่ง และสื่อท้องถิ่นบราซิลกำลังติดตามทุกความเคลื่อนไหวในการสืบสวน
ด้วยอัตราการเกิดที่ลดลง และชนชั้นกลางที่เติบโตขึ้น วัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่แข็งแกร่งของบราซิลสะท้อนให้เห็นในบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่สปาหรูไปจนถึงโรงแรม
เมื่อดือน ม.ค. รัฐเซาเปาลูได้ผ่านกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่รับรอง "ความสำคัญทางวัฒนธรรม" ของสุนัขจรจัดสีคาราเมลที่พบเห็นได้ทั่วไปในบราซิล ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "คาราเมโล" (Caramelo) ซึ่งปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ของ Netflix ในปี 2025
เป้าหมายของกฎหมายนี้ก็คือ "เพื่อต่อต้านอคติต่อสัตว์ที่ไม่มีสายพันธุ์กำหนดไว้"
ที่มา: เอเอฟพี