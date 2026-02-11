พูดถึงใคร!ปักกิ่งกร้าวทำลายล้าง'ทุกกองกำลัง'ไม่ว่าหน้าไหน ถ้าไต้หวันใช้ขีปนาวุธสหรัฐฯชิงโจมตีก่อน

ปักกิ่งเตือนจะทำลายล้างทุกกองกำลังไม่ว่าจะหน้าไหนๆในไต้หวัน ที่พยายามใช้ระบบขีปนาวุธที่จัดหาให้โดยสหรัฐฯ ชิงลงมือโจมตีก่อนใส่จีนแผ่นดินใหญ่
คำขู่นี้มีขึ้นหลังจากสื่อมวลชนรายงานอ้างว่า รัฐบาลของเกาะปกครองตนเอง ที่จีนกล่าวอ้างเป็นส่วนหนึ่งของดินแดน กำลังพิจารณาประจำการระบบจรวดหลายลำกล้องเคลื่อนที่เร็ว HIMARS ติดตั้งขีปนาวุธทางยุทธวิธี ATACMS บนหมู่เกาะต่างๆที่อยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ มากกว่าไต้หวัน
ในวันอังคาร(10ก.พ.) โฆษกกองทัพจีน วิพากษ์วิจารณ์ความคิดเดินหน้าการประจำการดังกล่าว และบ่งชี้ว่าการกะเก็งกันว่าระบบอาวุธนี้จะถูกใช้โจมตีจีนนี้น "ถือเป็นเรื่องไร้สาระและเป็นความมั่นใจเกิดเหตุ" เขาบอกว่าความคิดลักษณะนี้เป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อของที่เครือข่ายสนับสนุนการประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการของไต้หวัน พร้อมเตือนว่ามันเสี่ยงโหมยั่วยุสงครามและแน่นอนว่าจะประสบกับความพินาศย่อยยับ ถ้าความขัดแย้งปะทุขึ้น
ไต้หวัน ส่งซื้อระบบ M142 HIMARS จำนวน 82 ชุด และกระสุน ATACMS จำนวน 420 ลูก ภายใต้แพ็คเกจซื้อขายอาวุธมูลค่า 11,100 ล้านดอลลาร์ ที่แถลงโดยรัฐบาลสหรัฐฯเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อน ขีปนาวุธรุ่นนี้มีพิสัยทำการ 300 กิโลเมตร นั่นหมายความว่าการประจำการบนเกาะเผิงหูและเกาะตงหยิน จะเปิดทางให้สามารถใช้พวกมันเล็งเป้าโจมตีพื้นที่ต่างๆขนาดใหญ่ตามแนวชายฝั่ง
ทั้งนี้ความเป็นไปได้ของภัยคุกตามจากระบบ HIMARS เคยถูกเน้นย้ำในสื่อมวลชนจีน ครั้งที่รายงานข่าวเกี่ยวกับการซ้อมรบทางทะเล ที่ดำเนินการใกล้เกาะไต้หวัน เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมปีก่อน
ไต้หวัน ปกครองตนเองโดยพฤตินัยมาตั้งแต่ปี 1949 ครั้งที่กองกำลังชาตินิยมจีนพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองและล่าถอยไปยังเกาะแห่งนี้ ปักกิ่งหาทางรวมชาติอย่างสันติ แต่เตือนว่าความเคลื่อนไหวใดๆในการมุ่งสู่การประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการโดยไทเป จะต้องเจอกับการใช้กำลัง
พวกเจ้าหน้าที่จีนมองการจัดหาอาวุธของสหรัฐฯที่ป้อนแก่ไต้หวัน ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่บ่อนทำลายความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบ พร้อมชี้ว่ามันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่พวกกลุ่มก๊กฝักใฝ่เอกราช ให้แสดงพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆ
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)