น้ำมันลงจับตาการเจรจาอิหร่าน-สหรัฐฯ หุ้นสหรัฐฯปิดผสม-ทองคำบวก

ราคาน้ำมันขยับลงในวันอังคาร(10ก.พ.) ตลาดเฝ้ารอทิศทางจากข่าวความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสาน ทบทวนข้อมูลค้าปลีกที่ออกมาน่าผิดหวัง ขณะที่ทองคำปรับขึ้น
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 40 เซนต์ ปิดที่ 63.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 24 เซนต์ ปิดที่ 68.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
การเจรจานิวเคลียร์กับสหรัฐฯ ปิดทางให้เตหะรานวัดความจริงจังของวอชิงตัน และแสดงออกว่ามีความเห็นสอดคล้องกันหรือไม่ ในการเดินหน้าหนทางด้านการทูต จากความเห็นของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเตหะรานในวันอังคาร(10ก.พ.)
บรรดาผู้แทนการทูตสหรัฐฯและอิหร่าน พูดคุยกันผ่านคนกลางในโอมานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในความพยายามฟื้นฟูด้านการทูต หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สหรัฐฯ ส่งกองเรือขาดมหึมาเคลื่อนเข้าไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับการเปิดปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันอังคาร(10ก.พ.) โดยเอสแอนด์พี 500 และแนสแดค ปรับลด นักลงทุนทบทวนตัวเลขยอดค้าปลีกที่ออกมาน่าผิดหวัง และเฝ้ารอรายงานตลาดแรงงานอันสำคัญที่มีกำหนดเผยแพร่ในสัปดาห์นี้
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 52.27 จุด (0.10 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 50,188.14 เอสแอนด์พี ลดลง 23.01 จุด (0.33 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,941.81 จุด แนสแดค ลดลง 136.20 จุด (0.59 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,102.47 จุด
ยอดค้าปลีกสหรัฐฯหยุดนิ่งผิดคาดในเดือนธันวาคม ขณะที่การใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลงในด้านยานพาหนะและข้าวของขนาดใหญ่อื่นๆ บ่งชี้ถึงเส้นทางการเติบโตที่ชะลอตัวสำหรับการใช้จ่ายของผู้บริโภค
นักลงทุนมีความหวังมากขึ้นต่อความเคลื่อนไหวในแนวทางอะลุ่มอล่วยกว่าเดิมของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) โดยความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนเมษายน เพิ่มจาก 32.2% เป็น 36% อ้างอิงข้อมูล FedWatch tool ของ CME Group
อย่างไรก็ตามคลาด ส่วนใหญ่แล้วยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงเดือนมิถุนายน ครั้งที่ เควิน วอร์ช ผู้ที่ถูก ทรัมป์ เสนอชื่อเป็นประธานเฟด จะเข้ารับตำแหน่ง ถ้าได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐฯ
ส่วนราคาทองคำปรับขึ้นในวันอังคาร(10ก.พ.) ตลาดจับตาข้อมูลการจ้างงานและตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะให้เงื่อนงำเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟีเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 1 % อยู่ที่ 5,031.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)