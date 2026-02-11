หนังคนละม้วน! ตำรวจโซลบุกหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ค้นหา “ต้นตอโดรน” หวังฟื้นความสัมพันธ์กับ “เปียงยาง”

เอเอฟพี - ตำรวจโซลวันอังคาร(10 ก.พ)บุกสำนักงานข่าวกรองเกาหลีใต้เพื่อหาต้นตอโดรนบินเข้าเกาหลีเหนือ เชื่อเบื้องหลังเป็นพวกจงรักภักดีอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้สายเหยี่ยวคนเดิม ยุน ซุกยอล
เอเอฟพีรายงานวันอังคาร(10 ก.พ)ว่า ประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนปัจจุบัน อีแจ-มยอง(Lee Jae Myung) เปลี่ยนนโยบายแบบ 360 องศาต้องการฟื้นความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือประกาศจะหยุดโดรนที่บินข้ามพรมแดนเพื่อยั่วยุภายใต้อดีตผู้นำคนก่อน
เปียงยางประกาศ ยิงโดรนสอดแนมตกใกล้เขตศูนย์ฮับอุตสาหกรรมแกซอง(Kaesong) เมื่อมกราคมที่ผ่านมา พร้อมกล่าวหาว่าโซลส่งโดรนเพื่อหาข้อมูลความลับในเป้าหมายสำคัญ
เกาหลีใต้ในตอนแรกออกมาปฎิเสธความเกี่ยวข้องใดๆของภาครัฐ โดยผู้นำแดนโสมชี้ว่า การกระทำเช่นนั้นเป็นเสมือนการยิงกระสุนไปยังเกาหลีเหนือ
แต่หน่วยปฎิบัติการพิเศษสนธิกำลังตำรวจทหารแถลงวันอังคาร(10)ว่า กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนทหาร 3 นายและเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองลับเกาหลีเหนือ 1 คนที่อาจเกี่ยวข้องในเรื่องนี้
เจ้าหน้าที่สอบสวนได้บุก 18 จุดเป้าหมายรวมกองบัญชาการข่าวกรองป้องกันประเทศของกองทัพและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้
สำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือ KCNA ประสบความสำเร็จยิงโดรนเกาหลีใต้ที่มาพร้อมอุปกรณ์สอดแนมได้เมื่อต้นเดือนมกราคม
โดยภาพที่เปิดเผยแสดงให้เห็นถึงปีกโดรนกระจัดกระจายที่พื้นถัดจากชิ้นส่วนสีเทาและสีน้ำเงินที่รวมถึงกล้อง
โฆษกกองทัพเกาหลีเหนือกล่าวผ่านแถลงการณ์ระบุว่า โดรนได้เก็บภาพเป้าหมายสำคัญรวมพื้นที่พรมแดน
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ อี แจ-มยอง ประกาศที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือเพื่อนบ้านมหาอำนาจนิวเคลียร์ด้วยการหยุดวิธีการยั่วยุสายเหยี่ยวในสมัยก่อนหน้าและแม้กระทั่งแสดงเป็นนัยอาจถึงขั้นออกมาขออภัย
เขาเคยกล่าวไว้เมื่อธันวาคมว่า “ผมรู้สึกว่าสมควรจะต้องขออภัยแต่ผมรู้สึกลังเลที่จะกล่าวออกมา” และเสริมว่า “ผมวิตกว่าหากทำเช่นนั้นอาจถูกใช้เพื่อโจมตีทางแนวความคิดกล่าวหาว่าสนับสนุนเกาหลีเหนือได้”
ทั้งนี้รัฐมนตรีรวมชาติเกาหลีใต้ ชุง ดงยอง(Chung Dong-young) ก่อนหน้าได้เคยชี้ว่า การบินโดรนดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังคงจงรักภักดีต่อยุน
มีพลเรือน 3 คนถูกตั้งข้อหาเกี่ยวข้องกับการบินโดรนเข้าเกาหลีเหนือ โดยหนึ่งในนั้นออกมาแสดงความรับผิดชอบทางสาธารณะ โดยเขากล่าวว่า ส่งโดรนขึ้นบินเพื่อตรวจจับระดับรังสีนิวเคลียร์จากโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมพยงซาน(Pyongsan)ของเกาหลีเหนือ