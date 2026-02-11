ขนหัวลุก! ยิวใช้ระเบิดแผ่ความร้อนสูง 3,500 องศาเมดอิน USA โจมตี “กาซา” ทำร่างมนุษย์ระเหยเป็นไอไม่เหลือซาก "ทรัมป์" ไฟเขียว "เลิกคำสั่งแบน" สมัยไบเดนส่งให้ใช้เมื่อกุมภาฯปีที่แล้ว

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - อัลญะซีเราะฮ์สอบพบ อิสราเอลใช้อาวุธผิดกฎหมายระหว่างประเทศ กระสุนความร้อน(thermobaric munition)อานุภาพเผาผลาญระดับ 3,500 องศาเซลเซียสโจมตีเขตฉนวนกาซา พบศพปาเลสไตน์ระเหยเป็นไอในอากาศหายไปเกือบ 3,000 คนจากจุดโจมตี
อัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานวันนี้(10 ก.พ)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯวันอังคาร(10) ต่อต้านอิสราเอลผนวกเขตเวสต์แบงก์และต้องการให้เกิดเสถียรภาพแต่ในอีกด้านสหรัฐฯกลับส่งยุทโธปกรณ์ทางการทหารป้อนอิสราเอลเพื่อทำสงครามกับกลุ่มฮามาสโดยเฉพาะอาวุธทำลายล้างอานุภาพสูง เป็นต้นว่า กระสุนความร้อน (thermobaric munition)
เอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียเคยรายงานเมื่อวันที่ 18 ก.พ ปีที่แล้วว่า อิสราเอลได้รับระเบิด MK-84 หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อมกราคมต้นปี 2025 สั่งยกเลิกการแบนส่งออกอาวุธร้ายแรงนี้
เป็นคำสั่งยกเลิกจากของเดิมในสมัยอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่สั่งให้หยุดการขนส่ง ระเบิด MK-84 เนื่องมาจากความวิตกว่าอิสราเอลอาจจะใช้ในเขตชุมชนอาศัยพลุกพล่าน
อัลญะซีเราะฮ์ภาคภาษาอารบิกทำการสอบสวนอาวุธเมดอิน USA ภายใต้ชื่อระเบิดความร้อนที่มีการจดบันทึกในพื้นที่ว่า ทำให้ร่างของชาวปาเลสไตน์สามารถระเหยกลายเป็นไอได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยเป็นจำนวน 2,842 คน ทิ้งไว้แต่รอยเลือดหรือเศษชิ้นเนื้อขนาดเล็กเท่านั้น
ผู้เชี่ยวชาญการทหารรัสเซีย วาสิลี ฟาติการอฟ (Vasily Fatigarov) อธิบายว่า อาวุธความร้อนนั้นไม่แค่สังหาร แต่มันสามารถทำลายสสาร ซึ่งแตกต่างจากอาวุธตามปกติทั่วไปเพราะอาวุธความร้อนเหล่านี้แผ่กระจายพลังงานที่จะสร้างลูกไฟขนาดใหญ่และผลกระทบเป็นสูญญากาศ
อาวุธประเภทนี้ตามการสอบของอัลญะซีเราะฮ์ที่พบว่ากองทัพอิสราเอลใช้ได้แก่ MK-84 ‘Hammer สามารถสร้างอุณหภูมิสูงสุดที่ระดับ 3,500 องศาเซลเซียส เป็นระเบิดแบบไม่นำวิถีมีน้ำหนัก 907 กิโลกรัม สามารถทำลายคอนกรีตและโลหะหนา มีรัศมีการรระเบิดกว้าง
ระเบิดเจาะบังเกอร์ BLU-109 bunker buster ถูกพบว่าใช้โจมตี อัล-มาวาซี (al-Mawasi) ที่ถูกฝ่ายยิวประกาศว่า เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้อพยพกาซาเมื่อกันยายน ปี 2024 และพบว่าระเบิดดังกล่าวสังหารไป 22 รายด้วยการทำให้ศพระเหยไปในอากาศ
ขณะที่ GBU-39 เป็นระเบิดนำวิถีถูกใช้โจมตีที่โรงเรียนอัล-ทาบิน (al-Tabin) เป็นประเภทระเบิดสังหารด้วยคลื่นแรงดันที่สามารถทะลุทะลวงปอดและคลื่นความร้อนทำลายเนื้อเยื่ออ่อน สื่อกาตาร์ชี้
หน่วย Basal ป้องกันพลเรือนของกาซายืนนยันการพบชิ้นส่วนปีกของระเบิด GBU-39 ที่จุดเกิดเหตุที่ศพผู้เสียชีวิตหายไป สอดคล้องกับ Bellingcat ด้านการทหารและยูเครนรายงานเมื่อวันที่ 4 ก.พ ที่ผ่านมาว่า มีการพบชิ้นส่วนหางของระเบิด GBU-39 ไม่ต่ำกว่า 3 ลูกตกอยู่รวมถึงอีก 1 ลูกที่ไม่ระเบิดในเขตฉนวนกาซา
ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามกาซา สหรัฐฯอนุมัติความช่วยเหลือทางการทหารโดยตรงให้อิสราเอลไม่ต่ำกว่า 16.3 พันล้านดอลลาร์ และไม่กี่เดือนแรกของการเริ่มต้นรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์พบว่า สหรัฐฯได้อนุมัติขายอาวุธให้อิสราเอลไปเกือบ 12 พันล้านดอลลาร์
สำหรับอาวุธระเบิดความร้อน MK-84 นี้พบว่ามีการส่งไปให้อิสราเอลไม่ต่ำกว่า 14,000 ลูกนับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามเมื่อวันที่ 7 ก.ค ปี 2023 และกลายเป็นเป้าต่อการเรียกร้องกดดันให้สหรัฐฯยุติการส่งชั่วคราวเนื่องมาจากอานุภาพของอาวุธ อย่างไรก็ตามพบว่าอาวุธร้ายแรง( MK-84) นี้มีหลายประเทศในโลกมีไว้ครอบครองทั้งสหรัฐฯ อิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย ประเทศสมาชิกนาโตโดยเฉพาะในบรรดาประเทศที่มีเครื่องบิน F-15 ,F-16 และ F-35
ขแมร์ไทม์สเคยรายงานเมื่อวันที่ 31 ก.ค ปี 2025 อ้างว่ากองทัพไทยบินเครื่อง F-16 หย่อนระเบิดความร้อน MK-84 ตกในพื้นที่จ.พระวิหารโดยมีบางส่วนไม่ระเบิดพร้อมโชว์ภาพประกอบ