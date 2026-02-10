สส.มะกันแฉกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เซ็นเซอร์ชื่อ 6 คนดังเอี่ยวเอปสตีน ช็อกเจอเหยื่ออายุน้อยสุดแค่ 9 ปี

เอเจนซีส์ – ส.ส.โทมัส มาสซี จากพรรครีพับลิกันและ ส.ส.โร คานนา จากพรรคเดโมแครตแถลงเมื่อวันจันทร์(9 ก.พ.) แฉกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ปกป้องชายที่ทรงอิทธิพลไม่ต่ำกว่า 6 คนรวมเจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติระดับสูงอีก 1 คนมีเอี่ยวเอปสตีน ด้วยการเซ็นเซอร์ชื่อเอาไว้ สลดค้นพบเหยื่อเด็กหญิงอายุน้อยสุด 9 ปีปรากฎอยู่ในแฟ้ม ด้านโลกโซเชียลร้อนแรง ภาพเจฟฟรีย์ เอปสตีน หนวดเครารุงรังเดินพร้อมการ์ดอยู่ในอิสราเอลสร้างข่าวลือยังมีชีวิตแต่สื่อต่างประเทศชื่อดังชี้ชัดเป็นภาพ AI ตัดต่อ
CNN ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(9 ก.พ.)ว่า ส.ส.โทมัส มาสซี (Thomas Massie)จากพรรครีพับลิกัน และเพื่อน ส.ส.จากพรรคเดโมแครต ส.ส.โร คานนา (Ro Khanna)ที่เป็นผู้ผลักดันกฎหมายเผยแพร่แฟ้มลับเอปสตีนออกแถลงวันจันทร์(9) หลังจากได้ตรวจสอบเอกสารแฟ้มลับเอปสตีนทั้งหมดโดยสมบูรณ์ที่มีหลายล้านหน้า พบว่ามีชื่อบุคคลมีชื่อเสียงเพศชายกว่า 6 คนที่ในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างชาติระดับสูงอีก 1 คนถูกปิดชื่อไว้ไม่ให้เห็น
แต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่ไม่ได้เปิดเปิดเผยชื่อคนเหล่านั้นออกมา ระบุแค่ว่า มีไม่ต่ำกว่า 6 คนรวมไม่ต่ำกว่า 1 คนเป็นพลเมืองสหรัฐฯ 1 คนเป็นพลเมืองต่างชาติ พร้อมไปกับ 3 – 4 คนที่ยังไม่สามารถระบุสัญชาติได้
ส.สพรรครีพับลิกันเปิดเผยว่า หนึ่งในนั้นที่เป็นต่างชาตินั้นเป็นบุคคลตำแหน่งระดับสูงมากในรัฐบาลต่างชาติ
โดยเมโทรของอังกฤษชี้ว่า การเปิดเผยดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างชาติมีชื่อถูกเซ็นเซอร์ไว้ในเอกสารลับเอปสตีน
ขณะที่เพื่อนส.ส จากพรรคเดโมแครตเปิดเผยว่า หนึ่งในจำนวนทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมาก
สื่อเมโทรรายงานว่า มาสซีกล่าวว่า มีคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องเป็นอดีตซีอีโอชื่อดังเป็นที่รู้จักและเกษียณอายุการทำงาน พร้อมตำหนิกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯของทรัมป์ว่า เหตุใดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯจึงต้องเซ็นเซอร์ปกป้องคนพวกนี้ไว้ กระทรวงสมควรที่จะเปิดเผยออกมา
หนังสือพิมพ์อังกฤษชี้ว่า สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯที่สามารถเข้าถึงเอกสารลับเอปสตีนที่มีจำนวนล้าสุดราว 3 ล้านหน้าอ้างอิงตัวเลขจากเอเอฟพีระบุว่า พบว่าเหยื่อโดนล่วงละเมิดทางเพศต่ำสุดอยู่ที่อายุ
9 ปี
ส.สพรรคเดโมแครตอีกคน เจมี รัสกิน (Jamie Raskin) เปิดเผยอย่างน่าสลดใจว่า
“เมื่อคุณอ่านไฟล์เหล่านี้ และคุณอ่านเกี่ยวกับเด็กหญิงอายุ 15 ปี เด็กอายุ 14 ปี เด็กหญิงอายุ 10 ปี ผมอ่านมีการกล่าวถึงเด็กหญิงอายุ 9 ปีวันนี้”
สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯกำลังอยู่ระหว่างออกมาเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯทำการเปิดเผยชื่อบุคคลทั้ง 6 แต่ยังคงเปิดช่องว่าสามารถเปิดเผยชื่อและรายละเอียดผ่านการให้การต่อคณะกรรมาธิการหรือในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯในอนาคตก็เป็นได้
CNN รายงานว่า อย่างไรก็ตามมาสซีที่เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันร่วมกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่า เขาไม่ได้ตั้งใจต้องการค้นหาชื่อทรัมป์ในการตรวจสอบครั้งแรกต่อไฟล์เอปสตีนที่ไม่ได้เซ็นเซอร์ แต่เขาชี้ว่าเขาไม่เห็นทรัมป์เป็นบุคคลต้องสงสัยสมคบคิดร่วมกับเอปสตีน
โดยในการอ่านนี้เป็นกฎที่ว่า สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯไม่สามารถนำโทรศัพท์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเข้าไปได้ และมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการอ่านแค่ 4 เครื่องเท่านั้น
หนึ่งในส.สที่ได้เห็นแฟ้มลับเอปสตีนคือรัสกิน แสดงความเห็นว่า วิธีนี้อาจทำให้ส.สต้องใช้เวลานาน 7 ปีครึ่งถึงจะสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด ขณะที่มาสซีกล่าวว่า รู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้อ่านเวอร์ชันฉบับเต็มที่ไม่มีการเซ็นเซอร์คาดดำไว้
เมโทรรายงานว่า เมลานี สแตนสบิวรี (Melanie Stansbury)สมาชิกคณะกรรมาธิการกำกับประจำสภาล่างสหรัฐฯได้ออกมาโจมตีประธานาธิบดีสหรัฐฯที่เป็นศูนย์กลางการปกปิดข้ออื้อฉาวด้านละเมิดทางเพศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา
สแตนสบิวรีแถลงว่า “พวกเรารู้ว่ามีผู้ช่วยกว่า 3 โหล สมาชิกครอบครัวและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโดนัลด์ ทรัมป์ในไฟล์เหล่านั้น”
พร้อมกล่าวต่อว่า รัฐบาลสหรัฐฯกำลังเกี่ยวข้องในการปิดบังอย่างเดินหน้าขอความอื้อฉาวการค้าทางเพศครั้งใหญ่สุดและความอื้อฉาวโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้
ในขณะเดียวกันในโลกโซเชียลยังลุกเป็นไฟเมื่อมีภาพปรากฎที่ทำให้ทฤษฎีสมคบคิดว่า เจฟฟรีย์ เอปสตีน ยังคงมีชีวิตกลายเป็นไฟลามทุ่งไปทั่ว
สื่อเอ็กซเพรสของอังกฤษรายงานวานนี้(9)ว่า ภาพปลอมสร้างโดย AI ชี้ไปว่า เอปสตีนยังคงมีชีวิตและอาศัยในอิสราเอล
เป็นภาพเอปสตีนในสภาพสวมแว่นตากันแดด พร้อมผมสีดอกเลาและหนวดสีเดียวกันที่ยาวรุงรังมากำลังเดินอยู่กับบอดี้การ์ดรักษาความปลอดภัยในกรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล
ซึ่งภาพนี้ปรากฏบน Reddit, เฟซบุ๊ก และแพลตฟอร์ม X เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แสดงให้เห็นว่ามีชาย 3 คนกำลังเดินอยู่บนถนนในกรุงเทลอาวีฟ หนึ่งในผู้ใช้ได้โพสต์ภาพพร้อมแสดงความเห็นว่า “เอปสตีนยังมีชีวิตอยู่และเดินบนถนนในกรุงเทลอาวีฟ”
เอ็กซเพรสชี้ว่า อย่างไรก็ตามหน่วยบริการตรวจสอบของบีบีซีได้ทำการวิเคราะห์ภาพดังกล่าวแต่พบว่า เป็นภาพที่สร้างขึ้นมาโดยใช้ Google Gemini AI ทำขึ้นมาที่พบว่ามีสัญลักษณ์ปรากฎที่ด้านขวาล่างอย่างชัดเจน
เลดี วิคตอเรีย เฮอร์วีย์ (Lady Victoria Hervey) อดีตแฟนสาวของอดีตเจ้าชายแอนดรูว์นั้นเชื่อว่า เจฟฟรีย์ เอปสตีน นั้นยังคงมีชีวิต แต่ถูกช่วยออกมาจากเรือนจำ
เลดี เฮอร์วีย์ซึ่งโดนระบุถึงในเอกสารลับเอปสตีนถึง 23 ครั้งได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ LBC ของอังกฤษ กล่าวว่า “ดิฉันไม่เคยที่จะคิดด้วยซ้ำว่าเจฟฟรีย์ เอปสตีนตายอีกต่อไป ด้วยความสัจจริง”
และเมื่อโดนคาดคั้นได้ตอบออกมาอีกว่า เชื่อว่าอดีตมหาเศรษฐีอเมริกันผู้อื้อฉาวเวลานี้อาศัยในอิสราเอล
บนแพลตฟอร์ม 4Chan มีผู้โพสต์ไม่เปิดเผยชื่ออ้างว่า เป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำที่อ้างว่ามีการนำศพมาสลับอำพรางเพื่อลักลอบนำตัวเอปสตีนออกมาจากเรือนจำนิวยอร์กก่อนขึ้นรถตู้ไป
และเมื่อมีการเปิดเผยเอกสารลับล่าสุด LBC รายงานว่า กลายเป็นการยืนยันได้ว่าผู้โพสต์นั้นเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำจริง