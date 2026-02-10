สายการบินแคนาดาระงับเที่ยวบินไป 'คิวบา' หลังฮาวานาเริ่มวิกฤต 'ไม่มีน้ำมัน' เติมเครื่องบิน

สายการบินของแคนาดาประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาในวันจันทร์ (9 ก.พ.) หลังจากที่คิวบาเตือนว่า น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินกำลังจะหมดลง เนื่องจากสหรัฐฯ กระชับการควบคุมอุปทานน้ำมันของประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้ด้วยการปิดกั้นการขนส่งจากเวเนซุเอลา
สายการบินแอร์แคนาดา (Air Canada) ซึ่งเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ระบุในคำแถลงว่า คาดการณ์ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินจะไม่สามารถหาซื้อได้ในเชิงพาณิชย์ที่สนามบินในวันอังคาร (10) เนื่องจากรัฐบาลออกประกาศเตือนว่าอุปทานอาจไม่สามารถวางใจได้ (unreliable)
สายการบินคู่แข่งรายเล็กกว่าอย่างเวสต์เจ็ท (WestJet) และแอร์ทรานแซท (Air Transat) ก็ยกเลิกเที่ยวบินเช่นกัน เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
ภาวะขาดแคลนนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. ไปจนถึง 11 มี.ค. ตามประกาศที่ส่งถึงนักบินเมื่อช่วงดึกวันอาทิตย์ (8)
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง 2 วัน หลังจากที่เจ้าหน้าที่คิวบาประกาศว่า การสัญจรทางอากาศจะไม่ได้รับผลกระทบจากแผนการปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประกาศใช้เมื่อวันศุกร์ (6)
บริษัทการบินแห่งคิวบา (ECNA) ออกถ้อยแถลงสั้นๆ เมื่อเช้าวันจันทร์ (9) เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากออกประกาศแจ้งเตือนนักบิน แต่ไม่ได้กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงหรือการยกเลิกเที่ยวบินแต่อย่างใด
"เรายังคงทำงานอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย ความคล่องตัว และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของน่านฟ้า สนับสนุนการดำเนินงานของสายการบิน และทำให้มั่นใจว่า การบินในคิวบายังคงรักษามาตรฐานความน่าเชื่อถือที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา" ECNA กล่าว
รัฐบาลคิวบายังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นจากผู้สื่อข่าวในทันที
เนื่องจากข้อจำกัดด้านเชื้อเพลิงที่ทางการคิวบาประกาศใช้ สายการบินแอร์ ยูโรปา (Air Europa) ของสเปนจึงแจ้งว่า จะแวะเติมเชื้อเพลิงที่สนามบินซานโตโดมิงโกในสาธารณรัฐโดมินิกัน ในเส้นทางบินมาดริด-ฮาวานา-มาดริด ซึ่งจะเริ่มในวันอังคารนี้ (10)
อันที่จริงปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคิวบา ซึ่งประสบปัญหาด้านอุปทานน้ำมันมานานแล้ว และสายการบินหลายแห่งได้วางแผนรับมือกับปัญหานี้ไว้แล้ว
วิกฤตการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้เคยทำให้สายการบินหลายเจ้าต้องแวะเติมเชื้อเพลิงในประเทศใกล้เคียง เช่น ปานามา บาฮามาส สาธารณรัฐโดมินิกัน และสหรัฐอเมริกา
ในอดีตคิวบาเคยพึ่งพาเวเนซุเอลาในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน แต่นับตั้งแต่กลางเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา คิวบาไม่ได้รับน้ำมันดิบหรือผลิตภัณฑ์กลั่นใดๆ จากพันธมิตรสำคัญรายนี้เลย หลังจากที่สหรัฐฯ เริ่มดำเนินการปิดกั้นการส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลา
หลังจากนั้นไม่นาน ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศข่มขู่ว่าคิวบาจะไม่รับน้ำมันจากเวเนซุเอลาอีกต่อไป และขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรจากประเทศใดก็ตามที่ส่งเชื้อเพลิงไปยังคิวบา ซึ่งเท่ากับเป็นการตัดเส้นทางจัดหาเชื้อเพลิงเครื่องบินสำหรับเกาะแห่งนี้อย่างสิ้นเชิง
ที่มา: รอยเตอร์