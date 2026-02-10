อิหร่านแย้มอาจลดความเข้มข้น 'ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ' แลกกับสหรัฐฯ ยกเลิกคว่ำบาตร

หัวหน้าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกล่าวเมื่อวันจันทร์ (9 ก.พ.) ว่า อิหร่านอาจตกลงลดความเข้มข้นของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงสุดลง เพื่อแลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินทั้งหมด ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาเกี่ยวกับท่าทีของอิหร่านในการเจรจากับสหรัฐฯ
นักการทูตสหรัฐฯ และอิหร่านได้เจรจาผ่านผู้ไกล่เกลี่ยชาวโอมานในโอมานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อพยายามฟื้นฟูการเจรจาทางการทูต หลังจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ส่งกองเรือรบไปประจำการในภูมิภาค จนก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่
การเจรจาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการปราบปรามการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในอิหร่านเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งมีผู้เสียชีวิตไปหลายพันคน นับเป็นความไม่สงบภายในประเทศครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติอิสลามในปี 1979
ทรัมป์ เข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อปีที่แล้ว และโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน เขายังขู่ด้วยว่าจะใช้มาตรการแทรกแซงทางทหารระหว่างการประท้วงเมื่อเดือนที่แล้ว ทว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ดำเนินการ
สหรัฐฯ เรียกร้องให้อิหร่านยอมส่งมอบยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะสูงถึง 60% ซึ่งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) สหประชาชาติประเมินไว้เมื่อปีที่แล้วว่ามีมากกว่า 440 กิโลกรัม โดยยูเรเนียมดังกล่าวยังมีความบริสุทธิ์ต่ำกว่าระดับ 90% ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้
โมฮัมหมัด เอสลามี หัวหน้าองค์การพลังงานปรมาณูของอิหร่าน กล่าวเมื่อวันจันทร์ (9) ว่า "ความเป็นไปได้ในการลดระดับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ 60% นั้น...ขึ้นอยู่กับว่ามาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดจะถูกยกเลิกหรือไม่"
อย่างไรก็ตาม เอสลามี ซึ่งให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ISNA ของอิหร่านกล่าวว่า ข้อเสนออีกข้อหนึ่งซึ่งคือการส่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านไปยังประเทศอื่นนั้น ยังไม่ได้มีการหารือในการเจรจากับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ
ขณะเดียวกัน สำนักข่าว Tasnim รายงานว่า อาลี ลาริจานี ที่ปรึกษาคนสนิทของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะเดินทางเยือนโอมานในวันอังคาร (10) ภายหลังจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่นั่น
สื่อ Tasnim ระบุว่า "ระหว่างการเดินทางครั้งนี้ (ลาริจานี) จะพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐสุลต่านโอมาน และหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ตลอดจนความร่วมมือทวิภาคีในระดับต่างๆ"
ยังไม่มีการประกาศวันและสถานที่สำหรับการเจรจารอบต่อไป โดยประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่านกล่าวเมื่อวันจันทร์ (9) ว่า การเจรจารอบใหม่จะเป็น "โอกาสที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างยุติธรรมและสมดุลในกรณีนี้" และผลลัพธ์ที่ต้องการอาจเกิดขึ้นได้ หากสหรัฐฯ หลีกเลี่ยงท่าทีที่แข็งกร้าว และเคารพในพันธสัญญาของตน
เปเซซเคียน ย้ำว่า อิหร่านจะยังคงเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร และยืนกรานในสิทธิทางนิวเคลียร์ของตน รวมถึงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมด้วย
อิหร่านและสหรัฐฯ ได้เจรจากัน 5 รอบเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน โดยกระบวนการดังกล่าวล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากข้อพิพาทเกี่ยวกับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมภายในอิหร่าน
นับตั้งแต่ ทรัมป์ โจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน เตหะรานก็อ้างว่าได้หยุดกิจกรรมการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแล้ว และยืนยันมาโดยตลอดว่า โครงการนิวเคลียร์ของตนมีจุดประสงค์เพื่อสันติเท่านั้น
สหรัฐฯ นั้นต้องการรวมโครงการขีปนาวุธของอิหร่านไว้ในการเจรจาด้วย ทว่าเตหะรานปฏิเสธเรื่องนี้
ที่มา: รอยเตอร์