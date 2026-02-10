อย่างกับในหนัง! แก๊งโจรปิดถนน-ใช้ระเบิดปล้น 'รถขนเงิน' กลางวันแสกๆ บนทางหลวงในอิตาลี

เกิดเหตุคนร้ายพยายามใช้ระเบิดปล้นรถขนเงินอย่างอุกอาจกลางวันแสกๆ บนทางหลวงสายหลักที่เชื่อมระหว่างเมืองบรินดิซีและเลชเชในแคว้นปุลยา (Puglia) ของอิตาลี เมื่อเช้าวันจันทร์ (9 ก.พ.)
จากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียจะเห็นว่า คนร้ายอย่างน้อย 6คน ซึ่งบางคนสวมชุดเอี๊ยมสีขาวดำและหน้ากาก ได้ทำการปิดกั้นถนนหมายเลข 613 ทั้งสองทิศทาง ใกล้กับเมืองตูตูราโน โดยจุดไฟเผารถตู้และรถบรรทุก สร้างเป็นสิ่งกีดขวางที่ลุกไหม้
โจรบางคนขับรถที่ติดตั้งไฟกระพริบสีน้ำเงินเพื่อเลียนแบบตำรวจ และยิงปืนไรเฟิลระหว่างการโจมตี จากนั้นกลุ่มคนร้ายได้จุดระเบิดในรถขนเงินหุ้มเกราะ ซึ่งเป็นของบริษัทรักษาความปลอดภัย BTV ในเครือ Battistolli Group เพื่อพยายามเจาะเข้าไป
คลิปสุดระทึกยังแสดงให้เห็นประตูและหลังคารถขนเงินถูกระเบิดกระเด็นออกไปท่ามกลางควันหนาทึบ อย่างไรก็ตาม ระบบรักษาความปลอดภัยภายในของรถตู้หุ้มเกราะทำให้โจรไม่สามารถขโมยเงินสดไปได้
หน่วยตำรวจ Carabinieri ที่เข้าตอบโต้ได้ยิงปะทะกับผู้ต้องสงสัยขณะที่พวกเขากำลังหลบหนี โดยมีรถตำรวจอย่างน้อยหนึ่งคันถูกยิง
เหตุการณ์นี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่ได้ปิดทางหลวงชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวนและเก็บกวาดซากปรักหักพัง ขณะที่ทีมพิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ต่อมาตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 2 รายซึ่งมาจากเมืองฟอจจา ภายหลังการไล่ล่าใกล้กับเมืองสควินซาโน และยังอยู่ระหว่างตามล่าตัวคนร้ายคนอื่นๆ ที่หลบหนี
ที่มา: RT
Assalto a un portavalori sulla statale 613 Brindisi-Lecce.
Durante la fuga, i rapinatori aprono il fuoco contro un’auto dei #Carabinieri intervenuti.
Fermate dai militari dell'Arma due persone ritenute coinvolte nell'episodio nelle campagne di Squinzano (LE)#PossiamoAIutarvi pic.twitter.com/gmQlmpa6u1— Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) February 9, 2026