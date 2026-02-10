บักกิงแฮมแถลงครั้งแรก “คิงชาร์ลส์” ทรงกังวล "คดีเอปสตีน" ไฟเขียวสนับสนุนตำรวจสอบ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” เต็มที่

เอเจนซีส์ - วังบักกิงแฮมออกแถลงการณ์วันจันทร์(9 ก.พ) พระเจ้าชาร์ลส์ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ ทรงมีความวิตกอย่างลึกซึ้งต่อความอื้อฉาวต่ออดีตเจ้าชายแอนดรูว์ หรือ "แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์" ในคดีมหาเศรษฐีอเมริกันล่วงละเมิดทางเพศ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ทางวังประกาศเป็นครั้งแรกยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือในการสอบสวนกับตำรวจอย่างเต็มที่
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(9 ก.พ)ว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษอดรนต่อแรงกดดันจากสาธารณะไม่ไหว และเป็นครั้งแรกในวันจันทร์(9)ปรากฎต่อสาธารณะที่ทรงยอมยื่นพระหัตถ์เข้าแทรกแซงต่อเรื่องอื้อฉาวของพระอนุชา อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก ที่ถูกปลดเป็นสามัญชน แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ หลังมีการเปิดเผยเพิ่มมากขึ้นจากเอกสารแฟ้มลับเอปสตีนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
โฆษกสำนักพระราชวังบักกิงแฮมกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “พระองค์ทรงแสดงอย่างชัดเจนทั้งในคำพูดและการกระทำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ความวิตกอย่างลึกซึ้งต่อข้อกล่าวหาใดๆที่ยังคงเดินหน้าเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวข้องกับการกระทำของคุณเมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์”
แถลงการณ์ยืนยันว่า วังบักกิงแฮมพร้อมช่วยเหลือตำรวจอังกฤษอย่างเต็มที่ตามความคาดหวังจากสาธารณะที่จะได้เห็นในการสอบสวนคดีอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ที่ทางเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการประเมินว่าจะเปิดสอบสวนอย่างเป็นทางการตามคำร้องได้หรือไม่
และเสริมต่อว่า “ในขณะที่การร้องเรียนที่ยังคงเป็นคำถามที่คุณเมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ต้องตอบ ซึ่งหากทางเราได้รับการติดต่อจากตำรวจเทมส์ แวลลีย์ ทางเราพร้อมที่จะสนับสนุนพวกเขาเหมือนที่พวกท่านคาดหวัง”
บีบีซีเปิดเผยว่า เกิดขึ้นหลังตำรวจเทมส์ แวลลีย์ ได้ยืนยันว่ากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถสอบสวนต่อคำร้องโดยกลุ่มรีพับลิกซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านกษัตริย์ที่ออกมาชี้ว่า เชื่อว่าอดีตเจ้าชายแอนดรูว์กระทำมิชอบในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐและเปิดเผยความลับของรัฐ
โดยอีเมลที่เผยแพร่ออกมาจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯชี้ว่า อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ได้แอบเปิดเผยความลับรัฐบาลอังกฤษให้สหายคนสนิท เจฟฟรีย์ เอปสตีน ล่วงรู้เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าอังกฤษเมื่อระหว่างปี 2010 – ปี 2011
อีเมลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า เขาได้ส่งผ่านรายงานทางการของการเยือนสิงคโปร์ ฮ่องกง และเวียดนาม
นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดโอกาสการลงทุนในอัฟกานิสถานที่ถูกระบุว่าเป็น “ความลับ” ที่ส่งไปให้เอปสตีน
แถลงการณ์จากวังบักกิงแฮมกล่าวต่อว่า ทั้งพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินีคามิลลาทรงมีความคิดคำนึงและทรงเห็นพระทัยต่อเหยื่อทั้งหลายในทุกรูปแบบของการละเมิด