ลามไปทั่ว! “ทะไลลามะ” ปฎิเสธไม่เคยพบ “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” หลังพระนามโผล่ในแฟ้มลับอ้างอิงกว่า 100 ครั้ง

เอเจนซีส์ - สำนักงานผู้นำจิตวิญญาณแห่งทิเบตวานนี้(8 ก.พ) ออกแถลงการณ์ปัดวุ่น “ทะไลลามะ” ไม่เคยพบมหาเศรษฐีอเมริกันอื้อฉาวละเมิดทางเพศ เจฟฟรีย์ เอปสตีน หลังเอกสารลับล่าสุดเปิด มหาเศรษฐีอื้อฉาวพยายามจัดดินเนอร์อาหารเย็น มีชื่อคนดังร่วมทั้ง ศาสตราจารย์ภาษาศาสตร์ชื่อดัง โนม ชอมสกี และนักแสดงฮอลลีวูด วูดดี อัลเลน ที่มีภรรยาเชื้อสายเอเชีย
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันจันทร์(9 ก.พ)ว่า สำนักงานสำนักงานผู้นำจิตวิญญาณแห่งทิเบตออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการวันอาทิตย์(8) ต่อข่าวรายงานพระนาม “ทะไลลามะ” ปรากฎในเอกสารลับแฟ้มลับเอปสตีนที่ถูกเผยแพร่ล่าสุดโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
“มีบางสื่อรายงานและการโพสต์ของโซเชียลมีเดียแสดงไปถึงความวิตกต่อ ‘แฟ้มลับเอปสตีน’ กำลังพยายามเชื่อมผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณทิเบตและเจฟฟรีย์ เอปสตีน”
และแถลงการณ์ยังกล่าวต่อว่า “พวกเรายืนยันอย่างหนักแน่นว่าผู้นำแห่งจิตวิญญาณทิเบตไม่เคยพบเจฟฟรีย์ เอปสตีนหรือประทานอนุญาตในการเข้าเฝ้าหรือมีปฎิสัมพันธ์กับเขาร่วมคนอื่นที่เป็นตัวแทนพระองค์”
สื่อแดนผู้ดีเปิดเผยว่า มีการอ้างถึง “ทะไลลามะ” ไม่ต่ำกว่า 150 ครั้งในแฟ้มลับเอปสตีน (Epstein Files) ที่ล่าสุดมีการเปิดเผยเอกสารมากถึงไม่ต่ำกว่า 3 ล้านหน้าโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯต่อสาธารณะเมื่อสิ้นเดือนมกราคม
โดยในการตอบโต้ตั้งแต่ปี 2015 เอปสตีนได้หารือกับผู้ช่วยถึงแผนการของเขาที่จะพบกับผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดแห่งทิเบต ผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดแห่งทิเบต เทนซิน เกียตโซ ทะไลลามะองค์ที่ 14
หนึ่งในอีเมลไปถึงเอปสตีนสอบถามว่า งานเลี้ยงอาหารค่ำดินเนอร์ร่วมกับผู้นำแห่งศาสนาพุทธนิกายทิเบตนี้เป็นที่แน่นอนแล้วหรือไม่ และส่งผลทำให้เอปสตีนตอบกลับว่า “คุยกันพรุ่งนี้”
ทะไลลามะปัจจุบันวัย 90 พรรษา ไม่เคยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดใดๆ
สื่ออังกฤษชี้ว่า เอกสารแฟ้มลับเอปสตีนล่าสุดชี้ว่า อดีตมหาเศรษฐีผู้อื้อฉาวพยายามจัดดินเนอร์ร่วมโต๊ะที่มีคนดังมากมายตั้งแต่ทะไลลามะ ทั้ง ศาสตราจารย์ภาษาศาสตร์ชื่อดัง โนม ชอมสกี และนักแสดงฮอลลีวูด วูดดี อัลเลน ที่มีภรรยาเชื้อสายเอเชียเกิดขึ้นเมื่อพฤษภาคม ปี 2015
เขาเขียนอีเมลเมื่อวันที่ 10 พ.ค ปี 2015 ว่า “ดินเนอร์ที่สนุกจะต้องมี ทะไลลามะ , วูดดี อัลเลน , ชอมสกี (โนม ชอมสกี)?” และเสริมว่า “ทำมันกันเถอะ”
และเพื่อนมหาเศรษฐีญี่ปุ่น Joi Ito อีเมลตอบกลับไปว่า ยังไม่ได้พบผู้นำจิตวิญญาณแห่งทิเบต ในอีเมลกล่าวว่า “ใช่ เริ่มแรกจะต้องเข้าเฝ้าเทนซิน” พร้อมกันนี้ได้แนะนำนักเรียนคนหนึ่งที่ไม่เอ่ยชื่อถึงสามารถนำพวกเราไปเข้าเฝ้าองค์ทะไลลามะได้
และวันถัดมา เอปสตีนได้อีเมลคนติดต่อคือ ซุน ยี เพรวิน (Soon Yi Previn) ภรรยาของวูดดี อัลเลน โดยในอีเมลมีเนื้อหาว่า “ผมกำลังทำงานเกี่ยวกับทะไลลามะสำหรับดินเนอร์”
ดิอินดีเพนเดนท์ชี่ว่า และอีก 4 วันหลังจากนั้น เขาได้รับอีเมลจากนักวิทยาศาสตร์ ลอเรนซ์ เคราซ์ (Lawrence Krauss) ถามว่า “งานดินเนอร์ร่วมกับวูดดี (วูดดี อัลเลน)และทะไลลามะในวันที่ 19 พ.ค นั้นแน่นอนแล้วใช่ไหม?”
ทั้งนี้ทะไลลามะทรงเคยประสบปัญหาเรื่องอื้อฉาวเมื่อปี 2023 ระหว่างงานพิธีในอินเดีย โดยพระองค์ทรงถูกจับภาพเคลื่อนไหวจุมพิตเด็กชายตัวเล็กที่ริมฝีพระโอษฐ์และสั่งให้ดูดลิ้นกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวไปไกลส่งผลทำให้พระองค์ทรงออกมาแสดงความเสียพระทัยในเรื่องที่เกิดขึ้นที่ยืนยันว่าเป็นการทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจของพระองค์