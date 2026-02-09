“ปูติน” ขอบคุณ “ปธน.แห่งยูเออี” ส่งตัวมือปืนลอบสังหารนายพลรัสเซียเบอร์ 2 ของหน่วยข่าวกรองทหาร GRU เชื่อ “ยูเครน” อยู่เบื้องหลัง

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน แสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชีค โมฮัมเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน หลังส่งมือปืนชาวรัสเซีย ลูบอเมียร์ คอร์บา บินจากเมืองดูไบส่งกลับไปรัสเซีย เชื่อยูเครนก่อเหตุวางแผนอุกอาจลอบสังหารรองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหารรัสเซีย GRU ระหว่างผู้นำหน่วยโดนส่งไปเจรจากับเคียฟที่อาบูดาบีในข้อตกลงสันติภาพ
รอยเตอร์รายงานวานนี้(8 ก.พ)ว่า ลูบอเมียร์ คอร์บา (Lyubomir Korba) ผู้ต้องสงสัยคดีพยายามลอบสังหารรองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหารรัสเซีย GRU พลโท วลาดิมีร์ อเล็กเซเยฟ (Vladimir Alexeyev)ในวันศุกร์(6) โดนจับได้ที่เมืองดูไบ สหรัฐฯอาหรับเอมิเรตส์ ก่อนจะโดนส่งตัวมาดำเนินคดีที่กรุงมอสโก รัสเซีย วันอาทิตย์(8)
ทั้งนี้พบว่าอเล็กเซเยฟถูกยิง 3 นัดด้วยอาวุธปืนพกมาคารอฟพร้อมที่เก็บเสียงในย่านอพาร์ทเมนท์บนถนนไฮเวย์โวโลลามสค์ (Volokolamsk Highway)ทางเหนือของกรุงมอสโก และเขาได้รับบาดเจ็บขั้นสาหัส อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่สอบสวนรัสเซีย
สำนักงานความมั่นคงกลางรัสเซีย FSB อดีต KGB ในสมัยสหภาพโซเวียตเก่าแถลงว่า พลเมืองรัสเซีย ลูบอเมียร์ คอร์บา ( Lyubomir Korba) ถูกคุมตัวออกจากดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ภาพข่าวทางทีวีรัสเซียแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ FSB ประกบชายคนหนึ่งที่โดนปิดหน้าเดินอย่างทุลักทุเลออกมาจากเครื่องบินเล็กในรัสเซียท่ามกลางความมืด
และในแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ทางการ FSB กล่าวว่า สามารถระบุตัวผู้สมคบคิดอีก 2 คนโดยมี 1 คนโดนจับที่กรุงมอสโกส่วนอีกคนหนีเข้าไปในยูเครน
นายพลรัสเซียวัย 64 ปีถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งรีบและได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิต ภรรยาของเขาสให้สัมภาษณ์บล็อกเกอร์ด้านการทหารรัสเซียวานนี้(8)ว่า สามีสามารถกลับมารู้สึกตัวได้อีกครั้งและสามารถพูดได้
เจ้าหน้าที่สอบสวนรัสเซียกล่าวว่า คอร์บาเกิดที่ภูมิภาคเทอร์โนปิล(Ternopil)ของอดีตโซเวียตยูเครนเมื่อปี 1960 และเขาได้รับมอบหมายจากหน่วยข่าวกรองลับยูเครนให้ทำการลอบสังหารรองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองกองทัพรัสเซีย GRU
รอยเตอร์รายงานว่า มอสโกยืนยันว่า ยูเครนอยู่เบื้องหลังความพยายามลอบสังหารแต่เคียฟปฎิเสธความเกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับการรายงานของเดอะการ์เดียนที่อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในยูเออีที่ระบุว่า เชื่อว่ายูเครนเป็นผู้บงการความพยายามลอบสังหารเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองลับรัสเซียรายนี้
เดอะการ์เดียนชี้ว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ได้แสดงความขอบคุณไปยังประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชีค โมฮัมเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยานในวันเสาร์(7)สำหรับการสนับสนุนในการคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ อ้างอิงจากแถลงการณ์เครมลิน
มีบางส่วนในรัสเซียออกมาตั้งคำถามว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียด้านการข่าวกรองจึงสามารถถูกแกะรอยติดตามได้ถึงบ้านและเหตุใดอเล็กเซเยฟจึงไม่ได้รับการอารักขาที่ดีกว่านี้
อย่างไรก็ตามในวันศุกร์(8)ที่เป็นวันเกิดเหตุพบว่า พลเรือเอก อีกอร์ คอสตยูคอฟ(Igor Kostyukov)เป็นผู้นำคณะรัสเซียเดินทางไปเจรจาในการเจรจากับยูเครนที่เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างนี้ถึงข้อตกลงสันติภาพยูเครน
GRU เหมือนเช่น FSB นั้นเป็นหน่วยข่าวกรองลับรัสเซียที่มีอำนาจและยิ่งใหญ่รวมไปถึง เอเจนต์ลับที่แฝงตัวอยู่ทั่วโลก หน่วยรบพิเศษและหน่วยปฎิบัติการทางไซเบอร์
อีกอร์ เกอร์คิน (Igor Girkin) อดีตเจ้าหน้าที่ FSB ยอมรับผ่านทางเทเลแกรมว่า ความพยายามลอบสังหารเบอร์ 2 ของหน่วย GRU นี้ถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของหน่วยข่าวกรองลับรัสเซีย รอยเตอร์รายงาน