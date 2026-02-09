ศาลฮ่องกงจำคุก 20 ปี 'จิมมี ไหล่' เจ้าพ่อสื่อปชต. คดีความมั่นคงร้ายแรง ผู้สนับสนุนชี้โรครุมเร้า-หวั่น 'ดับคาเรือนจำ'

จิมมี ไหล่ อดีตเจ้าพ่อสื่อชื่อดังของฮ่องกง ถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา 20 ปี ในวันจันทร์ (9 ก.พ.) ด้วยข้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ประกอบด้วยข้อหาสมคบคิดกับกองกำลังต่างชาติ 2 กระทง และข้อหาเผยแพร่เอกสารปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบอีก 1 กระทง
คำตัดสินนี้เป็นการปิดฉากคดีความที่ยืดเยื้อมาเกือบ 5 ปี และเป็นการพิจารณาคดีความมั่นคงของชาติที่เป็นที่จับตามองมากที่สุดของฮ่องกง
ไหล่ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Apple Daily ที่ปิดตัวไปแล้ว ถูกจับกุมครั้งแรกเมื่อเดือน ส.ค. ปี 2020 และถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดเมื่อปีที่แล้ว
โทษจำคุก 20 ปี ของ ไหล่ อยู่ในระดับโทษสูงสุดที่กำหนดไว้ระหว่าง10 ปีถึงจำคุกตลอดชีวิต สำหรับความผิดที่มีลักษณะ "ร้ายแรง"
ศาลฮ่องกงระบุว่า โทษของ ไหล่ เพิ่มขึ้นเนื่องจากเขาเป็น "ผู้บงการ" และเป็นแรงผลักดันหลักเบื้องหลังการสมคบคิดกับต่างชาติ
ชายวัย 78 ปี สัญชาติอังกฤษ ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยกล่าวในศาลว่า เขาเป็น "นักโทษการเมือง" ที่ถูกปักกิ่งกดขี่ข่มเหง
ชะตากรรมของ จิมมี ไหล่ เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้นำระดับโลก รวมถึงประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และนายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ แห่งอังกฤษ และสะท้อนมาตรการปราบปรามด้านความมั่นคงแห่งชาติที่ดำเนินมาหลายปีบนศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียที่อยู่ภายใต้การปกครองของจีน ภายหลังจากการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่เมื่อปี 2019
"หลักนิติธรรมในฮ่องกงพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงแล้ว คำตัดสินที่ร้ายแรงในวันนี้เป็นการตอกย้ำความสิ้นสุดของเสรีภาพสื่อในฮ่องกง" โจดี กินส์เบิร์ก ซีอีโอของคณะกรรมการคุ้มครองนักข่าว (Committee to Protect Journalism) ระบุ
"ประชาคมระหว่างประเทศต้องเพิ่มแรงกดดันเพื่อปล่อยตัว จิมมี ไหล่ หากเราต้องการให้เสรีภาพสื่อได้รับการเคารพในทุกที่ทั่วโลก"
ไหล่ ถูกคุมตัวไปที่ศาลในชุดเสื้อคลุมสีขาว โดยพนมมือในท่าทางเหมือนกำลังอธิษฐาน พร้อมกับยิ้มและโบกมือให้ผู้สนับสนุน
คดีนี้ก่อให้เกิดเสียงเรียกร้องให้ปล่อยตัว ไหล่ ซึ่งเป็นนักวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีชื่อเสียงยาวนาน ซึ่งเพื่อนและผู้สนับสนุนกล่าวว่า สุขภาพของเขาไม่แข็งแรงนัก
“โทษจำคุก 20 ปี ที่รุนแรงสำหรับจิมมี ไหล่ วัย 78 ปีนั้น แท้จริงแล้วคือโทษประหารชีวิต” เอเลน เพียร์สัน ผู้อำนวยการประจำเอเชียของฮิวแมนไรท์วอตช์กล่าว “โทษที่รุนแรงเช่นนี้ทั้งโหดร้าย และไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง”
ผู้สนับสนุนของ ไหล่ หลายสิบคนปักหลักเข้าแถวรอหลายวันเพื่อที่จะได้เข้าไปในห้องพิจารณาคดี โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สุนัขดมกลิ่น และรถตำรวจจำนวนมาก รวมถึงรถหุ้มเกราะและรถเก็บกู้ระเบิดประจำการอยู่รอบบริเวณนั้น
“ผมรู้สึกว่าคุณ ไหล่ คือมโนธรรมของฮ่องกง” ชายคนหนึ่งชื่อ ซัม วัย 64 ปี ซึ่งอยู่ในแถวกล่าว
“เขาออกมาพูดเพื่อชาวฮ่องกง และแม้กระทั่งเพื่อคดีความที่อยุติธรรมหลายคดีในจีนแผ่นดินใหญ่ และเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ดังนั้นผมจึงรู้สึกว่า การที่ผมมาใช้เวลาพักผ่อนสัก 2-3 วันที่นี่ ดีกว่าการเห็นเขาถูกคุมขังอยู่ข้างใน”
สตาร์เมอร์ ได้หยิบยกกรณีของ ไหล่ ซึ่งถือสัญชาติอังกฤษ ขึ้นมาหารืออย่างละเอียดระหว่างการพบปะแบบตัวต่อตัวกับ สี จิ้นผิง ผู้นำจีน เมื่อเดือนที่แล้ว ณ มหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง ตามรายงานจากผู้ที่ได้รับทราบรายละเอียดการหารือดังกล่าว
โจนาธาน พาวเวลล์ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอังกฤษ และ หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน ก็เข้าร่วมการหารือในครั้งนั้นด้วย
“ผมได้หยิบยกกรณีของ จิมมี ไหล่ และเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขา” สตาร์เมอร์ กล่าวต่อรัฐสภาอังกฤษภายหลังจากการเดินทางเยือนจีน
ทรัมป์ เองก็หยิบยกกรณีของ ไหล่ ขึ้นมาหารือกับ สี จิ้นผิง ระหว่างการประชุมเมื่อเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว นักการทูตตะวันตกหลายคนบอกกับรอยเตอร์ว่า การเจรจาเพื่อปล่อยตัว ไหล่ น่าจะเริ่มต้นอย่างจริงจังหลังจากที่เขาถูกตัดสินลงโทษ และขึ้นอยู่กับว่า ไหล่ จะยื่นอุทธรณ์หรือไม่
ครอบครัวของไหล่ ตลอดจนทนายความ ผู้สนับสนุน และอดีตเพื่อนร่วมงาน ได้เตือนว่าเขาเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในเรือนจำ เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพหลายอย่าง รวมถึงอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติและความดันโลหิตสูง
นอกจาก ไหล่ แล้ว อดีตพนักงานอาวุโสของหนังสือพิมพ์ Apple Daily อีก 6 คน นักกิจกรรม และผู้ช่วยทนายความอีก 1 คน ก็จะถูกตัดสินลงโทษด้วย
เบห์ ลี่ห์ ยี ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของคณะกรรมการคุ้มครองนักข่าว กล่าวว่า "การพิจารณาคดีของ จิมมี ไหล่ เป็นเพียงการแสดงละครตั้งแต่ต้น และแสดงให้เห็นถึงการดูหมิ่นอย่างสิ้นเชิงต่อกฎหมายของฮ่องกงที่ควรจะปกป้องเสรีภาพสื่อ"
อย่างไรก็ตาม ปักกิ่งยืนยันว่า ไหล่ ได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม และทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่ได้ฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยให้กับเมืองแห่งนี้
รัฐบาลไต้หวันออกมาประณามคำพิพากษาที่ "รุนแรงเกินไป" ต่อ จิมมี ไหล่ และเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขา
"คำพิพากษาที่รุนแรงเกินไปต่อ จิมมี ไหล่ ภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกง ไม่เพียงแต่ลิดรอนเสรีภาพส่วนบุคคลและละเมิดเสรีภาพในการพูดและการสื่อสารมวลชนเท่านั้น แต่ยังปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการตรวจสอบผู้มีอำนาจด้วย" สภาการกิจการแผ่นดินใหญ่ของไต้หวัน ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจีน ระบุในถ้อยแถลง
ที่มา: รอยเตอร์