ส่อแววยังขาขึ้น!จีนซื้อทองคำต่อเนื่อง15ดือนติด ยอดสะสมเกือบ$3.7แสนล้าน

ธนาคารกลางจีนซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน ในเดือนมกราคม อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (People's Bank of China - PBOC) ที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์(7ก.พ.)
ข้อมูลของธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน ระบุว่าการถือครองทองคำของประเทศ เพิ่มขึ้นสู่ 74.19 ล้านทรอยออนซ์ ในช่วงสิ้นเดือนมกราคม จากระดับ 74.15 ล้านทรอยออนซ์ หนึ่งเดือนก่อนหน้านั้น
รายงานของธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน บอกต่อว่ามูลค่าทองคำสำรองของจีน เพิ่มขึ้นจากระดับ 319,450 ล้านดอลลาร์ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม สู่ระดับ 369,580 ล้านดอลลาร์ ในช่วงปลายเดือนมกราคม
ทองคำ ถูกมองมาช้านานในฐานะสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ สำหรับ ป้องกันความเสี่ยงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ขณะที่มันดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางแรงเข้าซื้อไม่หยุดในช่วงเดือนมกราคม จนแตะระดับสูงสุดตลอดกาล ใกล้ๆ 5,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์
แต่ความเคลื่อนไหวขาขึ้นของราคาทองคำพังครืนลงอย่างรวดเร็ว หลัง เควิน วอร์ช ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) คนถัดไป ในช่วงสิ้นเดือนมกราคม ดำดิ่งแตะระดับต่ำสุด 4,403.24 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ก่อนฟื้นตัวพอประมาณหลังจากนั้น
การบริโภคทองคำของจีนลดลงเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันในปี 2025 โดยลดลง 3.75% สู่ระดับ 950 เมตริกตัน ตามข้อมูลของสมาคมทองคำของประเทศจีน อย่างไรก็ตามการซื้อทองคำแท่งและเหรียญทองคำ ซึ่งเป็นตัวแทนของอุปสงค์สินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ยังคงพุ่งทะยาน 2 ปีติด เพิ่มขึ้นถึง 35.14% ในปี 2025 และคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งของการบริโภคทองคำทั้งหมด
ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน เคยซื้อทองคำต่อเนื่องยาวนาน 18 เดือนติด ก่อนสิ้นสุดการซื้อในเดือนพฤษภาคม 2024 แต่กลับมาเดินหน้าซื้อทองคำอีกรอบในอีก 6 เดือนต่อมา
