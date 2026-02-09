ไทยรอไปก่อน!ทรัมป์รุดแสดงความยินดี นายกฯหญิงญี่ปุ่นคว้าชัยครั้งประวัติศาสตร์ศึกเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ แห่งญี่ปุ่น หลังพรรคของเธอคว้าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ในวันอาทิตย์(8ก.พ.) เปิดทางสำหรับการทำตามคำสัญญาปรับลดภาษีที่เขย่าตลาดการเงิน และเพิ่มการใช้จ่ายด้านการทหารเพื่อรับมือจีน
พรรคเสรีประชาธิปไตย(แอลดีพี) ของ ทาคาอิจิ นักการเมืองหัวอนุรักษ์นิยม ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นและเคยบอกว่าเธอได้แรงบันดาลใจจาก "สตรีเหล็ก" มาร์กาเรต แทตเชอร์ แห่งสหราชอาณาจักร คว้าเก้าอี้มาได้ 316 ที่นั่ง จากทั้งหมด 465 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฏร ถือเป็นผลเลือกตั้งดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา
เมื่อรวมกับพรรคพันธมิตรอย่าง พรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น ทำให้ ทาคาอิจิ ครองเสียงในรัฐสภา 352 ที่นั่ง กุมเสียงข้างมากอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกินกว่า 2 ใน 3 ช่วยให้เธอสามารถผลักดันวาระการออกกฎหมายได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถใช้อำนาจหักล้างมติของสภาบน ที่พรรคของเธอไม่ได้ครองเสียงข้างมาก
"ศึกเลือกตั้งนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง เช่นเดียวกับเสริมความเข้มแข็งนโยบายด้านความมั่นคง" ทาคาอิจิกล่าว "นโยบายเหล่านี้เรียกกระแสต่อต้านอย่างมาก แต่ถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากประชาชน เมื่อนั้นเราจะก็สามารถจัดการกับประเด็นเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง ด้วยความเข้มแข็งทั้งหมดที่มีของเรา"
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ แสดงความยินดีกับ ทาคาอิจิ ต่อผลการเลือกตั้งที่ออกมา "ขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ และแนวร่วมของเธอ ต่อชัยชนะครั้งถล่มทลาย" ทรัมป์เขียนบนทรูธโซเชียล "รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรองคุณและแนวร่วมของคุณ ผมปรารถนาเห็นคุณประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ในการส่งผ่านความเป็นอนุรักษ์นิยมของคุณ ส่งผ่านวาระสันติภาพผ่านความเข้มแข็ง"
"ความกล้าหาญและการตัดสินใจที่ฉลาดของซานาเอะ ที่ยุบสภาและจัดการเลือกตั้ง ได้รับผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่" ทรัมป์ระบุ ทั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเปิดทำเนียบขาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในเดือนหน้า
ทาคาอิจิ วัย 64 ปี ตัดสินใจยุบสภาและจัดการเลือกตั้งในช่วงฤดูหนาวแบบที่ไม่พบเห็นบ่อยนัก โดยใช้ประโยชน์จากคะแนนนิยมส่วนตัวที่สูงลิ่ว นับตั้งแต่เธอถูกดันขึ้นเป็นผู้นำพรรคแอดีพีเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว
บรรดาผู้ออกเสียงเลือกตั้งชื่นชอบต่อการพูดแบบตรงไปตรงมาของเธอ ภาพลักษณ์การทำงานหนัก แต่อีกด้านหนึ่งความโน้มเอียงชาตินิยมและมุ่งเน้นเรื่องความมั่นคง ได้ก่อความสัมพันธ์อันตึงเครียดกับจีน ประเทศเพื่อนบ้านผู้ทรงอิทธิพลของญี่ปุ่น ขณะที่คำสัญญาปรับลดภาษีก็ก่อแรงสั่นคลอนแก่ตลาดการเงิน
(ที่มา:รอยเตอร์/เอเอฟพี)