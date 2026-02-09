เมินโลกประณาม! อิสราเอลเตรียมยกระดับควบคุม 'เวสต์แบงก์' เปิดทางให้ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวซื้อที่ดินได้ง่ายขึ้น

คณะรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลอนุมัติมาตรการหลายอย่างในวันอาทิตย์ (8 ก.พ.) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ตั้งถิ่นฐานชาวยิวในเวสต์แบงก์ซื้อที่ดินได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็เอื้อให้ทางการอิสราเอลมีอำนาจบังคับใช้กฎหมายต่อชาวปาเลสไตน์มากกว่าเดิม
เวสต์แบงก์เป็นหนึ่งในดินแดนที่ชาวปาเลสไตน์หวังจะตั้งเป็นรัฐอิสระในอนาคต ทว่าพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอล โดยปาเลสไตน์มีอำนาจปกครองตนเองอย่างจำกัดในบางพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารแห่งชาติปาเลสไตน์ (PA) ที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตก
เว็บไซต์ข่าว Ynet และ Haaretz ของอิสราเอลอ้างคำแถลงของ เบซาเลล สโมตริช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ อิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งระบุว่า มาตรการดังกล่าวรวมถึงการยกเลิกกฎระเบียบที่มีมานานหลายทศวรรษที่ห้ามพลเมืองเอกชนชาวยิวซื้อที่ดินในเวสต์แบงก์
ยังมีรายงานด้วยว่า ทางการอิสราเอลจะเข้าบริหารจัดการสถานที่ทางศาสนาบางแห่ง และขยายการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ภายใต้การบริหารของ PA ในเรื่องที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม การกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำ และความเสียหายต่อโบราณสถาน
ประธานาธิบดี มะห์มูด อับบาส แห่งปาเลสไตน์ กล่าวว่า มาตรการใหม่นี้เป็นอันตราย ผิดกฎหมาย และเทียบเท่ากับการ "ผนวกดินแดน" โดยพฤตินัย
ด้านรัฐมนตรีทั้งสองของอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสื่อในทันที
มาตรการใหม่นี้เกิดขึ้นเพียง 3 วันก่อนที่นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู จะพบกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ในถ้อยแถลงของเขา อับบาส เรียกร้องให้ ทรัมป์ และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้าแทรกแซงเรื่องนี้
ทรัมป์ ปฏิเสธการผนวกดินแดนเวสต์แบงก์ของอิสราเอล แต่กระนั้นรัฐบาลของเขากลับไม่ได้พยายามที่จะยับยั้งการสร้างและขยายนิคมชาวยิว ซึ่งชาวปาเลสไตน์ชี้ว่าเป็นการปฏิเสธสิทธิในการก่อตั้งรัฐของพวกเขาด้วยวิธีกัดเซาะดินแดนไปเรื่อยๆ
เนทันยาฮู ซึ่งกำลังจะเผชิญศึกเลือกตั้งในปลายปีนี้ มองว่าการก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์ใดๆ ก็ตามเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอล
พรรคร่วมรัฐบาลของเขามีสมาชิกหลายคนที่สนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของชาวยิว และต้องการให้อิสราเอลผนวกเวสต์แบงก์ ดินแดนที่ยึดครองได้ในสงครามตะวันออกกลางปี 1967 ซึ่งอิสราเอลอ้างถึงความเชื่อมโยงทางศาสนาและประวัติศาสตร์
ศาลสูงสุดของสหประชาชาติได้ให้คำแนะนำที่ไม่มีผลผูกมัดในปี 2024 ว่า การยึดครองดินแดนและนิคมของชาวปาเลสไตน์โดยอิสราเอลนั้นผิดกฎหมาย และควรยุติลงโดยเร็วที่สุด ซึ่งรัฐบาลอิสราเอลโต้แย้งมุมมองนี้
ที่มา: รอยเตอร์