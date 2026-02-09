มีคนเงิบ!สื่อเขมรอ้างBBCยก'ทักษิณ'อิทธิพลยังล้นเหลือก่อนเลือกตั้ง แต่สุดท้ายพรรคเพื่อไทยพ่ายยับ

สื่อกัมพูชาเผยแพร่รายงานข่าวในช่วงเปิดหีบศึกเลือกตั้งทั่วไปของไทย อ้างบีบีซี สื่อมวลชนชื่อดังของอังกฤษ ระบุถึง ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่ายังมีอิทธิพลทางการเมืองอย่างล้นเหลือในสังคมไทย และน่าจะช่วยเรียกเสียงสนับสนุนแก่พรรคเพื่อไทยของเขา อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้ว ผลไม่เป็นดังคาด กลับกลายเป็นพรรคภูมิใจไทย คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลาย
kampucheathmey อ้างรายงานของบีบีซี ซึ่งจับตาศึกเลือกตั้งของไทยอย่างใกล้ชิด ระบุก่อนผลเลือกตั้งจะออกมา ว่าเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษแล้วที่ ทักษิณ ชินวัตร และตระกูลการเมืองของเขา ครอบงำมีอิทธิพลเหนือการเมืองไทย
สื่อมวลชนกัมพูชาระบุว่า ทักษิณ มหาเศรษฐีที่ก้าวมาเป็นนายกรัฐมนตรี เวลานี้อยู่ในเรือนจำ แต่พวกผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองบางส่วนเชื่อว่าเขายังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์หาเสียงของพรรคเพื่อไทย ในขณะที่นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หลานของทักษิณ เป็นแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีฐานเสียงอย่างหนักแน่นในจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
เปตรา อัลเดอร์แมน จากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ ลอนดอน กล่าวกับบีบีซีว่า "ผมคิดว่าสิ่งที่เรากำลังได้เห็นคือตระเตรียมแผนชั่วคราว บางทีอาจอยู่ในความคิดของทักษิณ และจากนั้นคำถามก็คือ เขามีแผนอะไร ครั้งที่ออกจากเรือนจำแล้ว" ตามรายงานของ kampucheathmey
kampucheathmey อ้างคำกล่าวของ อัลเดอร์แมน ระบุต่อว่าข้อเท็จจริงที่ว่า ทักษิณ เลือกที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำแทนที่จะหลบหนี คือความเคลื่อนไหวที่คำนวณไว้แล้วสำหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกรอบ ในการเขียนเรื่องราวของตนเองในฐานะ "นกฟีนิกซ์ฟื้นคืนชีพจากเถ้าถ่าน" (อันเป็นสำนวนที่เปรียบเปรยถึงการผงาดขึ้นมาใหม่ ความสามารถในการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ฉลาด และทรงพลังยิ่งกว่าเดิม หลังจากที่เพิ่งประสบความล้มเหลว หายนะ หรือความพินาศอย่างสิ้นเชิง)
(ที่มา:kampucheathmey/mgronline)