ขี่กระแสชาตินิยม!สื่อนอกตีข่าว'ภูมิใจไทย'ชนะถล่มทลายผิดคาด สิ้นสุดภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมือง

รอยเตอร์รายงาน พรรคภูมิใจไทยของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งของไทยอย่างถล่มทลายในวันอาทิตย์(8ก.พ.) เพิ่มแนวโน้มของการที่จะมีรัฐบาลผสมที่มีเสถียรภาพเข้ามาสานต่ออำนาจ และยุติภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน
รายงานของรอยเตอร์ระบุว่านายอนุทิน ประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ เมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคม ระหว่างที่เกิดศึกความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ความเคลื่อนไหวที่พวกนักวิเคาะห์มองว่าดูเหมือนเป็นการกะเวลามาเป็นอย่างดีโดยผู้นำหัวอนุรักษ์นิยมรายนี้ สำหรับใช้ประโยชน์จากกระแสชาตินิยม
รอยเตอร์ระบุว่าเดิมพันดังกล่าวออกมาได้ผลสำหรับนายอนุทิน ที่ก้าวเข้าสู่อำนาจแทนนางสาวแพทองธาร ชินวัตร จากพรรคเพื่อไทย ที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง สืบเนื่องจากวิกฤตกัมพูชา "ชัยชนะของพรรคภูมิใจไทยในวันนี้ คือชัยชนะของคนไทยทุกคน ไม่ว่าคุณจะโหวตให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่ก็ตาม" นายอนุทินกล่าวระหว่างแถลงข่าว "เราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด รับใช้ประชาชนชาวไทยอย่างสุดความสามารถของเรา"
ในรายงานของรอยเตอร์ให้ข้อมูลว่า ด้วยหน่วยเลือกตั้งต่างๆรายงานผลเข้ามาแล้วเกือบ 95% ผลเลือกตั้งในเบื้องต้นที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่าพรรคภูมิใจไทย คว้าเก้าอี้ในรัฐสภาไปได้ถึง 192 ที่นั่ง ตามมาด้วยพรรคประชาชน 117 ที่นั่ง และพรรคเพื่อไทย 74 ที่นั่ง ส่วนพรรคอื่นๆจำนวนหนึ่งคว้าเก้าอี้รวมกัน 117 ที่นั่ง ในรัฐสภาที่มีทั้งหมด 500 ที่นั่ง
รอยเตอร์อ้างคำสัมภาษณ์ของนายณพล จาตุศรีพิทักษ์ นักรัฐศาสตร์จากสถาบันวิจัยไทยแลนด์ ฟีเจอร์ ที่มีสำนักงานในกรุงเทพฯ ให้ความเห็นว่า "แม้พรรคภูมิใจไทย ไม่น่าจะครองเสียงข้างมากอย่างเบ็ดเสร็จ แต่ผลการเลือกตั้งบ่งชี้ว่าพวกเขาอยู่ในสถานะที่เข้มแข็ง ที่จะผลักดันนโยบายต่างๆตามที่หาเสียงไว้" ในนั้นรวมถึงโครงการอุดหนุนผู้บริโภคและยกเลิกข้อตกลงฉบับหนึ่งที่ทำไว้กับกัมพูชา เกี่ยวกับคำกล่าวอ้างทางทะเล
"นี่ถือเป็นครั้งแรกในระยะเวลาที่ยาวนาน ที่เราจะมีรัฐบาลหนึ่งๆที่มีอำนาจเพียงพอที่จะบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ" เขากล่าว "เรากำลังเห็นในสิ่งที่ผมให้คำจำกัดความว่าเป็นการคลุมถุงชนเพื่อผลประโยชน์ ระหว่างพวกเทคโนแครต, ชนชั้นสูงหัวอนุรักษ์นิยมและนักการเมืองดั้งเดิม
พวกนักวิเคราะห์ชี้ว่าสิ่งสำคัญยิ่งที่มีต่อชัยชนะของนายอนุทิน คือการโอบกอดกระแสชาตินิยมและนโยบายของพรรคภูมิใจไทยในการดึงดูดบรรดานักการเมืองจากพรรคคู่แข่งในพื้นที่ชนบท ตามรายงานของรอยเตอร์
"ขอบเขตของชัยชนะเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อน บางทีอาจพิสูจน์ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมการเมืองชาตินิยมและความสามารถของพรรคภูมิใจไทยในการรวบรวมคะแนนเสียงของฝ่ายอนุรักษ์นิยม ล้วนแต่ได้ผล เข้าทางพวกเขา" รอยเตอร์รายงานอ้างความเห็นของ เมธิส โลหเตปานนท์ นักวิเคราะห์การเมืองอิสระ
(ที่มา:รอยเตอร์)