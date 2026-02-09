นี่แค่รองปธน.!สหรัฐฯตั้งข้อหาหนุ่มโอไฮโอขู่ฆ่าเจ.ดี.แวนซ์ โทษสูงสุดคือจำคุก5ปี

หนุ่มโอไฮโอรายหนึ่งถูกดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาขู่ฆ่ารองประธานาธิบดีเจ.ดี.แวนซ์ จากคำแถลงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯเมื่อวันศุกร์(6ก.พ.) ถ้าพบว่ามีความผิดจริง ผู้ต้องหารายนี้มีสิทธิ์นอนคุกสูงสุด 5 ปี
ผู้ต้องสงสัย ชานอน มาเทร จากเมืองโทเลโด ถูกจับกุมหน่วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานลับของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ โทษฐาน "ข่มขู่เอาชีวิต หรือข่มขู่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ต่อรองประธานาธิบดี" กระทรวงยุติธรรมอเมริการะบุ
อ้างอิงจากเอกสารคำฟ้อง มาเทร ทำการข่มขู่ก่อนหน้านที่รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีแผนเดินทางเยือนโอโฮโอ รัฐบ้านเกิด เขาบอกว่าจะติดตามค้นหาตำแหน่งของแวนซ์ และใช้ปืนไรเฟิล M14 สังหารรองประธานาธิบดีรายนี้
ท็อดด์ แบลนช์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม บอกว่าการจับกุมยังนำไปสู่การตรวจพบว่า มาเทร ครอบครองสื่อเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ถ้าพบว่ามีความผิดจริง มาเทร มีสิทธิ์ติดคุก 5 ปี ตามข้อหาข่มขู่รองประธานาธิบดี ส่วนคดีครอบครองสื่อเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก มีโทษสูงสุดคือจำคุก 20 ปี
"คณะอัยการของเราได้ทำการสืบสวนอย่างจริงจังเกี่ยวกับคำขู่ที่น่าขยะแขยงที่มีต่อรองประธานาธิบดีแวนซ์" แพม บอนดิ รัฐมนตรียุติธรรมกล่าว
สหรัฐฯพบเห็นความรุนแรงทางการเมืองและวาทกรรมที่เป็นปรปักษ์หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยที่รีพับลิกันและเดโมแครต ต่างกล่าวโทษกันและกันสำหรับความตึงเครียด
เมื่อเดือนที่แล้ว วิลเลียม เดอฟูร์ ถูกตั้งข้อหาก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินในบ้านพักที่เมืองซินซินเนติของแวนซ์ ขณะที่รองประธานาธิบดีรายนี้บอกว่า "มีคนบ้าคนหนึ่ง" ใช้ค้อนทุบกระจก พยายามบุกเข้าไปในบ้าน
นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองกรณีอื่นๆเมื่อไม่นานที่ผ่านมา ในนั้นรวมถึงเหตุสังหาร ชาร์ลี เคิร์ก นักเคลื่อนไหวหัวอนุรักษ์นิยมคนดัง ในเดือนกันยายน และเหตุยิง เมลิสซา ฮอร์ทแมน สมาชิกรัฐสภารัฐมินนิโซตาจากเดโมแครต และสามีของเธอ เสียชีวิตในเดือนมิถุนายน และความพยายามลอบสังหารเอาชีวิตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 2 รอบ ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งปี 2024
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)