ส่อแววสะดุด!อิหร่านเชื่อสหรัฐฯไม่จริงจัง'เจรจา' จำฝังใจเคยโดนโจมตีระหว่างพูดคุย

อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันอาทิตย์(8ก.พ.) ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ประเทศของเขาจะยอมสละยูเรเนียมแปรรูปในการเจรจากับวอชิงตัน และแสดงความไม่ไว้เนื้อเชื้อใจสหรัฐฯ หลังเคยถูกเปิดฉากโจมตีระหว่างการพูดคุย พร้อมยืนยันจะไม่ยอมถูกขู่เข็ญจากคำขู่ทำศึกสงครามใดๆกับสหรัฐฯ
อารากชี บอกกับเวทีสัมมนาหนึ่งในเตหะราน ว่าอิหร่านแทบไม่ไว้วางใจวอชิงตัน และกระทั่งคลางแคลงใจว่าฝ่ายสหรัฐฯ จริงจังเกี่ยวกับการกลับการเจรจารอบใหม่หรือไม่
"ทำไมเราต้องยืนกรานมากมายเหลือเกินเกี่ยวกับการเสริมสมรรถนะและปฏิเสธละทิ้งมัน แม้นถ้าหากมีการบีบบังคับทำสงครามกับเรา? เพราะว่าไม่มีใครมีสิทธิ์บงการการกระทำของเรา" อารากชีกล่าว "การประจำการทหารในภูมิภาค ไม่ทำให้เราหวาดกลัว" อ้างถึงกรณีสหรัฐฯเสริมกำลังทหาร ในนั้นรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ในทะเลอาหรับ
สหรัฐฯและอิหร่าน กลับมาเปิดเจรจากันในโอมานในวันศุกร์(6ก.พ.) หลังจากการพูดคุยกันระหว่าง 2 ชาติก่อนหน้านี้ ถูกระงับไป สืบเนื่องจากสงคราม 12 วัน ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน ในเดือนมิถุนายน 2025 ซึ่งลงเอยด้วยการที่อเมริกาเข้ามาร่วมโจมตีที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิหร่านหลายแห่ง
อิหร่าน กำลังหาทางยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่สหรัฐฯกำหนดเล่นงานพวกเขา แลกกับสิ่งที่ อารากชี เรียกว่าเป็นมาตรการเสริมสร้างความเชื่อมั่้น ในเรื่องเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ "พวกเขากลัวระเบิดปรมาณูของเรา แม้เราไม่ได้เสาะหาระเบิดปรมาณู แต่ระเบิดปรมาณูของเราคืออำนาจที่ช่วยปฏิเสธพวกมหาอำนาจทั้งหลาย" อารากชีระบุ
นอกจากนี้แล้วดูเหมือน อารากชี จะจริงจังกับคำขู่ของสหรัฐฯ ในการเปิดปฏิบัติการทหารเล่นงานอิหร่าน โดยเขาบอกว่าหลังจากพูดคุยหารือหลายรอบเมื่อปีที่แล้ว "อเมริกาโจมตีเราท่ามกลางการเจรจา" และจากนั้นก็เข้าร่วมสงครามกับอิสราเอล
ความเห็นของอารากชี มีขึ้นหลังจากคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐฯ ที่นำโดย สตีฟ วิตคอฟฟ์ และ จาเรด คุชเนอร์ เดินทางตรวจเยี่ยมเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ในวันเสาร์(7ก.พ.) ส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่อง ในการข่มขู่ใช้ปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่าน
ในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ วิตคอฟฟ์ กล่าวว่าเรือบรรทุกเครื่องบินและกองเรือโจมตี "กำลังทำให้เราปลอดภัย และยึดถือสารเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพผ่านความเข้มแข็งของประธานาธิบดีทรัมป์"
ขณะเดียวกันหลังจากเจรจารอบแรกในโอมานเมื่อวันศุกร์(6ก.พ.) ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งบริหารฉบับหนึ่ง เรียกร้อง "กำหนดมาตรการรีดภาษี" ประเทศต่างๆ ที่ยังคงทำธุรกิจกับอิหร่าน แม้ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ นอกจากนี้แล้วอเมริกายังแถลงมาตรการใหม่เล่นงานบรรดาบริษัทขนส่งทั้งหลายและเรือหลายลำ โดยมีเป้าหมายควบคุมการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน
(ที่มา:ไทม์สออฟอิสราเอล)