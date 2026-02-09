อเมริกาขีดเส้นตายยุติศึกยูเครนมิถุนายน เตรียมจัดหารือสามฝ่ายรอบใหม่ที่ไมอามี

เอพี – เซเลนสกี้เผยอเมริกาขีดเส้นตายยูเครน-รัสเซียบรรลุข้อตกลงยุติสงครามภายในเดือนมิถุนายน ไม่เช่นนั้นจะถูกกดดันหนักทั้งคู่ ขณะที่มอสโกยังคงระดมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งในยูเครนต้องลดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อวันเสาร์ (7 ก.พ.)
ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในวันศุกร์ (6 ก.พ.) แต่อนุญาตให้เผยแพร่ได้เมื่อเช้าวันเสาร์ว่า อเมริกาเสนอให้ยูเครนและรัสเซียยุติสงครามที่ดำเนินมาใกล้ครบ 4 ปีภายในเดือนมิถุนายน และอาจกดดันให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามเส้นตายนี้
ผู้นำเคียฟเสริมว่า วอชิงตันเสนอจัดการประชุมสามฝ่ายรอบใหม่ในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจเป็นที่ไมอามี และยูเครนรับปากเข้าร่วมแล้ว
เซเลนสกี้ยังบอกว่า รัสเซียยื่นข้อเสนอทางเศรษฐกิจมูลค่า 12 ล้านล้านดอลลาร์กับอเมริกา ซึ่งเขาเรียกว่า “แพ็คเกจดมิทรีฟ” ตามชื่อคิริลล์ ดมิทรีฟ ผู้แทนของรัสเซีย โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจรจาที่ครอบคลุมมากขึ้น
เซเลนสกี้ยังโพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า รัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนที่รวมถึงโครงข่ายพลังงาน โรงไฟฟ้า และเครือข่ายจ่ายกระแสไฟฟ้า ด้วยโดรนกว่า 400 ลำ และขีปนาวุธราว 40 ลูกเมื่อคืนวันเสาร์
ทางด้านยูเครเนอร์โก ผู้ดำเนินการระบบส่งพลังงานของรัฐบาลยูเครน แถลงว่า เหตุการณ์เมื่อคืนวันเสาร์เป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานใหญ่ที่สุดครั้งที่ 2 นับจากต้นปี เป้าหมายคือโรงไฟฟ้า 8 แห่งใน 8 ภูมิภาค ส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกแห่งในพื้นที่ภายใต้การควบคุมของยูเครนต้องลดกำลังผลิต
แถลงการณ์สำทับว่า ยูเครนขาดดุลพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมากสืบเนื่องจากการโจมตีของรัสเซียที่ทำให้ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับในทุกภูมิภาคยาวนานขึ้น
การเปิดเผยเส้นตายล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากการหารือสามฝ่ายที่อเมริกาเป็นตัวกลางในอาบีดาบีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรม โดยรัสเซียยืนกรานให้ยูเครนถอนทหารออกจากดอนบาสที่ยังมีการสู้รบดุเดือด ขณะที่เคียฟยังคงปฏิเสธ
เซเลนสกี้ระบุว่า ยูเครนยึดมั่นรูปแบบการหยุดยิงที่เป็นธรรมและไว้วางใจได้มากที่สุด และย้ำว่า ประเด็นท้าทายที่สุดควรสงวนไว้สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำจากทั้งสามประเทศ
เขายังบอกอีกว่า รัสเซียและยูเครนยังตกลงกันไม่ได้เรื่องการจัดการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริซเซียที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครอง พร้อมแสดงความสงสัยเกี่ยวกับข้อเสนอของวอชิงตันในการเปลี่ยนดอนบาสเป็นเขตเศรษฐกิจเสรี
เซเลนสกี้เสริมว่า ในการเจรจารอบล่าสุดมีการหารือเกี่ยวกับวิธีติดตามสถานการณ์การหยุดยิงในเชิงเทคนิค ซึ่งอเมริกาย้ำว่า จะรับบทนำในกระบวนการดังกล่าว
ผู้นำยูเครนกล่าวต่อไปว่า อเมริกาเสนอฟื้นการแบนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ซึ่งเคียฟพร้อมปฏิบัติตาม หากรัสเซียเห็นพ้องเช่นเดียวกัน ก่อนสำทับว่า มอสโกละเมิดคำมั่นในการหยุดยิง 7 วันที่รับปากกับอเมริกาหลังผ่านไปเพียง 4 วันเท่านั้น
ทั้งนี้ ช่วงหลายเดือนมานี้ รัสเซียพุ่งเป้าโจมตีทางอากาศต่อโครงข่ายพลังงานของยูเครน ทำให้ไฟฟ้าดับ ระบบความร้อนและประปาขัดข้องท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นสุดขั้ว และเพิ่มความกดดันต่อทางการเคียฟ