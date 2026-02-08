เอ็กซิทโพลชี้ “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” ชนะเลือกตั้งฯญี่ปุ่นแลนด์สไลด์เกิน 300 ตอกย้ำจุดยืน “ต้านอิทธิพลปักกิ่ง ”จีน” ได้มหามิตร “ทรัมป์” ประกาศตัวสนับสนุนก่อนเปิดคูหา

รอยเตอร์/เอเอฟพี/เอเจนซี์ – เอ็กซิทโพลชี้พรรครัฐบาลโตเตียว 2 พรรคชนะเลือกตั้งวันอาทิตย์(8 ก.พ)ถล่มทะลายไม่ต่ำกว่า 302 เสียงในสภาล่างญี่ปุ่นทั้งหมด 465 ที่นั่งโดยเฉพาะพรรค LDP ของนายกรัฐมนตรีหญิงสายเหยี่ยว ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้ไปไม่ต่ำกว่า 274 เสียงมีสิทธิ์คุมเสียงข้างมากในสภาไดเอะเพิ่มงบประมาณกลาโหมญี่ปุ่นเพื่อต้านอิทธิพลปักกิ่ง-เปียงยาง ก่อนเปิดหีบคูหาพันธมิตรใกล้ชิดประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศตัวสนับสนุนนายกฯหญิงสายเหยี่ยวเต็มที่
รอยเตอร์รายงานวันนี้(8 ก.พ)ว่า เอ็กซิทโพลล่าสุดชี้นายกรัฐมนตรีหญิง ซานาเอะ ทาคาอิจิ วัย 64 ปีรักในดนตรีเฮฟวีเมเทิลและชื่นชมอดีตนางสิงห์มากาเรต แทธเชอร์ แห่งอังกฤษ ชนะการเลือกตั้งล่วงหน้าญี่ปุ่นอย่างถล่มทะลาย ที่อาจเขย่าตลาดการเงินและเพิ่มงบประมาณกลาโหมญี่ปุ่นอย่างเร่งรีบเพื่อต่อต้านอิทธิพลจีนในทะเลจีนตะวันออก
พรรคร่วมรัฐบาลญี่ปุ่นปัจจุบันคือพรรคเสรีประชาธิปไตย LDP และพรรคนวัตรกรรมญี่ปุ่น JIP(Ishin) เชื่อว่าจะสามารถกวาดเสียงรวมกันได้ถึง 366 ที่นั่งจากทั้งหมด 465 ที่นั่งในสภาล่างสำเร็จและจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาเพื่อผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศ NHK ของญี่ปุ่นรายงาน
ขณะที่พรรค LDP ของซานาเอะคาดจะได้สูงสุดที่ 328 ที่นั่งสูงสุดเท่าที่เคยชนะมานับตั้งแต่ปี 1996 ในระบบการเลือกตั้งปัจจุบัน
ทาคาเอะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนแรกของประเทศสั่งให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าฤดูหนาวที่เกิดขึ้นน้อยเพื่อให้ได้ฉันทามติในระหว่างที่ความนิยมในตัวเธอพุ่งสูง
เอเอฟพีรายงานว่า สถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่น NHK รายงานว่า พรรค LDP คาดจะชนะไม่ต่ำกว่า 274 – 328 โหวตเพิ่มจากการเลือกตั้งรอบที่แล้วที่พรรคทำได้ไปแค่ 198 เสียง
NHK ชี้ว่าและเมื่อรวมกัน 2 พรรคระหว่าง LDP และ JIP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันคาดว่าจะชนะระหว่าง 302 – 366 เสียง โดยขั้นต่ำของการคว้าเสียงข้างมากในสภาไดเอะญี่ปุ่นอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 310 เสียง
NBC News ของสหรัฐฯรายงานว่า ซานาเอะ ทาคาอิจิ เป็นหนึ่งในผู้นำโลกที่ดูเหมือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์
และเมื่อวันพฤหัสบดี(5) พบว่า ผู้นำสหรัฐฯประกาศสนับสนุนเธอผ่านโซเชียลมีเดียในการเลือกตั้งตัดสินชะตาครั้งนี้โดยเรียกเธอว่าเป็น “หญิงแกร่ง มีอำนาจ และชาญฉลาด” สื่อสหรัฐฯชี้ว่า ตามปกติผู้นำอเมริกันมักจะไม่ประกาศสนับสนุนผู้สมัครในการเลือกตั้งประเทศอื่น แต่ทรัมป์ได้เคยกระทำมาแล้วหลายครั้ง
รอยเตอร์รายงานว่า ประชาชนญี่ปุ่นนิยมในตัวนายกฯหญิงจากการที่เธอพูดตรงไปตรงมา มีภาพลักษณ์คนทำงานหนัก และความเป็นชาตินิยมสายเหยี่ยวและการออกมาแสดงความเห็นด้านความมั่นคงญี่ปุ่นกลับทำให้ความสัมพันธ์กับ “จีน” ประเทศเพื่อนบ้านถูกบั่นทอนลงในขณะที่คำมั่นสัญญาระหว่างหาเสียงในการลดภาษีสั่นสะเทือนตลาดการเงิน
นโยบายของซานาเอะ ทาคาอิจิในด้านความมั่นคงประเทศ NBC News วิเคราะห์ว่า สะท้อนไปถึงความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วนแดนอาทิตย์อุทัยต่อภัยคุกคามประเทศที่แผ่มาจากทั้ง “จีน-เกาหลีเหนือ” เกิดในช่วงเวลาที่มหามิตรเช่นอเมริกาหันไปให้ความสนใจในภูมิภาคตะวันตกที่เป็นเสมือนหลังบ้านของตัวเองมากกว่าการเผชิญหน้ากับจีน ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ปักกิ่งจับตาอย่างใกล้ชิด ทาคาอิจิเคยออกมาแสดงวาทะแข็งกร้าวต่อจุดยืนญี่ปุ่นที่มีต่อ “ไต้หวัน” ที่ปักกิ่งมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีน
ในวันเลือกตั้งวันอาทิตย์(8) พบว่าประชาชนญี่ปุ่นทั่วประเทศลงทุนฝ่าหิมะที่ตกลงมาเพื่อเข้าไปลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งในขณะที่บางส่วนของประเทศหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักสร้างปัญหาในการจราจลและมีบางคูหาต้องปิดก่อนกำหนด