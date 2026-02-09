“จอร์เจีย เมโลนี” เดือดชี้นิ้วพวกประท้วงต้านจัด “โอลิมปิกฤดูหนาว” เป็นศัตรูอิตาลี ใช้ค้อนทุบ-ปาพลุแสงใส่ตำรวจ “รองปธน.สหรัฐฯ” โดนโห่ไล่ในพิธีเปิดหลังข่าวออกเตรียมส่ง ICE มาอารักขาทีม USA

เอเจนซีส์- นายกรัฐมนตรีอิตาลี จอร์เจีย เมโลนี ยืนยัน ผู้ประท้วงต่อต้านการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวถือเป็นศัตรูประเทศ ทำลายภาพลักษณ์ พยายามเดินขบวนไปให้ถึงสถานที่แข่งเพื่อป่วน ใช้ค้อนทุบตำรวจและปาพลุแสงใส่เจ้าหน้าที่ระหว่างปะทะในวันเสาร์(8 ก.พ) วันแรกของการแข่ง โดนจับไป 6 คน ฝ่ายต้านจัดโอลิมปิกฤดูหนาวชี้ ทำชาวอิตาลีเดือดร้อน โวยแหลกทำลายสิ่งแวดล้อมหลังรัฐบาลเมโรนีตัดต้นไม้ไป 10,000 ต้นเพื่อสร้างสถานที่แข่งกีฬาเลื่อนน้ำแข็งประชันความเร็ว ลุกฮือไม่พอใจการปรากฏตัวของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี. แวนซ์ หลังข่าวออกก่อนหน้าเตรียมส่งหน่วย ICE จากอเมริกามาอารักขาถึงแดนมักกะโรนี
เดลีเอ็กซเพรสของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(8 ก.พ)ว่า ผู้ประท้วงต่อต้านการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนับพันเดินขบวนทั่วมิลานในบ่ายวันเสาร์(7) ถือป้ายต่อต้าน คล้องแขนร่วมกันพร้อมร้องเพลงและเต้นเป็นไปด้วยสันติที่ต่อต้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดแข่งกีฬาโอลิมปิกและการปรากฎตัวของเจ้าหน้าที่อเมริกันในอิตาลี
แต่ทว่าเมื่อกลางคืนมาถึงการประท้วงกลับกลายเป็นจลาจลจากการที่มีบางส่วนมีเป้าหมายไปที่ตำรวจอิตาลีและรถตู้ของอิตาลี และส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตอบโต้กลับด้วยแก๊สน้ำตาและกระสุนน้ำ
เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลพยายามที่จะขวางฝูงชนที่จะฝ่าไปให้ถึงสนามแข่งกีฬาฮ็อกกี้น้ำแข็ง Santagiulia ที่เมืองมิลาน และยังพบว่ากลุ่มผู้ประท้วงปิดหน้าปาระเบิดควันและปะทัดบนสะพานที่สามารถเห็นไซต์ก่อสร้างที่ห่างออกไปราวครึ่งไมล์จากหมู่บ้านโอลิมปิกที่มีนักกีฬานานาชาติเข้าพัก 1,500 คน
CNNของสหรัฐฯชี้ว่า การประท้วงเป็นการจัดขององค์กรเคลื่อนไหวชื่อ “คณะกรรมการจัดโอลิมปิกไม่ยั่งยืน” (Unsustainable Olympics Committee)ที่เป็นการเคลื่อนไหวมาจากกลุ่มรากหญ้าด้านกีฬา พลเมือง และการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม นักเรียน และนักเคลื่อนไหวด้านที่อยู่อาศัย สหภาพการต่อสู้ เครือข่ายสนับสนุนปาเลสไตน์และกลุ่มเรียกร้องสิทธิเพศที่ 3
ในวันอาทิตย์(8) นายกรัฐมนตรีหญิง จอร์เจีย เมโลนี ออกมาโจมตีผ่านทางโซเชียลมีเดียต่อกลุ่มผู้ประท้วงที่ออกมาต่อต้านจัดโอลิมปิกฤดูหนาวว่า “เป็นศัตรูต่ออิตาลีและชาวอิตาเลียน” ที่มีรายงานออกมาในสื่อสหรัฐฯถึงการประท้วงต่อต้านว่า “อีกครั้งแล้วที่เป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมด้วยตำรวจ , เมืองมิลาน และทุกคนที่มองว่าการทำงานของคนเหล่านี้ถูกบั่นทอนโดยพวกแก๊งอาชญากรเหล่านี้” รายงานจากแถลงการณ์ของเมโลนี
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า ในแถลงการณของนายกรัฐมนตรีเมโลนียังประณามต่อว่า และทำให้ภาพการประท้วงออกทีวีไปครึ่งโลกในขณะที่ชาวอิตามีอีกมากมายที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกออกมาประสบความสำเร็จ
ด้านรองนายกรัฐมนตรีอิตาลี มัตเตโอ ซัลวินี (Matteo Salvini)ชี้นิ้วว่า พวกที่ออกมาระรานในมิลานเป็นพวกกุ๊ยอาชญากร
มีรายงานว่าตำรวจอิตาลีจับผู้ประท้วงในมิลานไป 6 คนหลังการปะทะซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่จัดการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในวันแรก
การประท้วงที่เมืองทางตอนเหนือของอิตาลีวันเสาร์(7)ต่อต้านการเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งโอลิมปิกและรวมไปถึงปัญหาอื่นๆทั้งค่าครองชีพ เกิดขึ้นหลังรัฐบาลโรมสั่งใช้กฎหมายประท้วงอย่างเข้มงวดหลังความรุนแรงต่อต้านโอลิมปิกที่เมืองตูรินเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนหน้าส่งผลทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ต่ำกว่า 100 นายบาดเจ็บ อ้างอิงตัวเลขจากรัฐบาล
บีบีซีชี้ว่า การประท้วงที่ตูรินโดนจับไปไม่ต่ำกว่า 30 คน และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 นายถูกทุบด้วยค้อนส่งผลทำให้นายกรัฐมนตรีอิตาลีออกมาประณามว่าเป็นเหตุพยายามฆ่า
และในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนการลอบก่อวินาศกรรมระบบรางรถไฟทางเหนือของอิตาลีในวันเสาร์(8) โดยในภายหลังตำรวจพบสายเคเบิลที่โดนตัดขาดและอุปกรณ์ระเบิดในจุดใกล้เคียง
เดลีเอ็กซเพรสของอังกฤษรายงานว่า การประท้วงเกิดขึ้นบังเอิญกับการเดินทางมาของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี.แวนซ์ ในฐานะผู้นำคณะจากสหรัฐฯ และได้เข้าร่วมในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในวันศุกร์(6)ที่มีรายงานว่า แวนซ์ถูกฝูงชนโห่แสดงความไม่พอใจ
อ้างอิงจากการรายงานของเดลีเมล สื่ออังกฤษ วันศุกร์(6) พบว่าคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติต้องส่งสารอย่างเร่งด่วนเรียกร้องให้แฟนเข้าชมกีฬาไม่ให้โห่ตะโกนแสดงความไม่พอใจต่อทั้งแวนซ์และทีมนักกีฬาสหรัฐฯที่จะร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เกิดขึ้นตามกระแสความไม่พอใจในอิตาลีหลังไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าที่รายงานว่า รัฐบาลสหรัฐฯจะส่งหน่วย ICE ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกวาดล้างผู้อพยพในอเมริกาและทำให้พลเมืองอเมริกันตายไป 2 คนในรัฐมินนีโซตาเข้ามาเสริมความปลอดภัยให้กับทีมอเมริกาที่อิตาลีและเกิดการประท้วงไปทั่วแดนมักกะโรนี
แต่อย่างไรตามอ้างอิงจากยูเอสเอทูเดย์รายงานวันพฤหัสบดี(5)ว่า หัวหน้าด้านความปลอดภัยคณะกรรมการโอลิมปิกสหรัฐฯและพาราโอลิมปิก นิโคล ดีล (Nicole Deal) ยืนยันว่า ไม่มีเอเจนต์หน่วย ICE เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักกีฬาสหรัฐฯในที่แห่งนี้ในเมืองมิลาน
เดลีเอ็กซเพรสรายงานว่า แวนซ์ที่เดินทางมาพร้อมครอบครัวได้เข้าชมภาพจิตรกรรม The Last Supper ของศิลปินก้องโลก ลีโอนาร์โด ดา วินชี ที่ใกล้กับใจกลางเมืองในช่วงเวลาที่มีกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านหน่วย ICE ปกป้องทีมสหรัฐฯในอิตาลี
ทั้งนี้กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ มักส่งเจ้าหน้าที่ของตัวเอง ซึ่งหน่วย ICE รับผิดชอบอาชญากรรมข้ามพรมแดน มาร่วมงานอีเวนท์ต่างๆ เป็นต้นว่างานโอลิมปิกเพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง
แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวม การประท้วงเป็นไปอย่างสันติโดยมีผู้ประท้วงถือป้ายสัญลักษณ์ต้นไม้แสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลโรมตัดต้นไม้ 10,000 ต้นเพื่อสร้างสถานที่แข่งกีฬาเลื่อนน้ำแข็งประชันความเร็วใน Cortina