ทรัมป์ส่ง “คุชเนอร์-วิตคอฟฟ์” ขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln ทันทีหลังเจรจาสันติภาพกับ "เตหะราน" ลงนามกม.ลงโทษประเทศค้าขายอิหร่าน

เอเจนซีส์ - ผู้แทนเจรจาสหรัฐฯ จาเรด คุชเนอร์ และสตีฟ วิตคอฟฟ์ เดินทางขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln เช้าวันเสาร์(7 ก.พ) 1 วันหลังเสร็จสิ้นการเจรจากับเตหะรานเกิดขึ้นในคืนวันศุกร์(6 กพ) ผู้นำสหรัฐฯยังคงประกาศไม่ปล่อยให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์หลังก่อนหน้าวันเดียวกันลงนามกฎหมายบังคับใช้ลงโทษขึ้นภาษี 25% กับประเทศยังคงค้าขายอิหร่าน
CNN ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(7 ก.พ)ว่า - ผู้แทนเจรจาสหรัฐฯ จาเรด คุชเนอร์ และสตีฟ วิตคอฟฟ์ ได้รับเชิญจากผู้บัญชาการกองบัญชาการกองบัญชาการสหรัฐฯ CENTCOM พลเรือเอก แบรด คูเปอร์ (Brad Cooper) ขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln เพื่อแสดงความซาบซึ้งต่อทหารสหรัฐฯที่ปฎิบัติหน้าที่ในภูมิภาค แหล่งข่าวเปิดเผย
การเยือนเกิดขึ้นในเช้าวันเสาร์(7) 1 วันหลังทั้งสองเป็นผู้แทนสหรัฐฯในการเจรจากับเตหะรานที่โอมานในวันศุกร์(6) แอกซิออสของสหรัฐฯรายงานว่า ทั้งสองเผชิญหน้าโดยตรงบนโต๊ะหารือร่วมกับ รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี (Abbas Araghchi) อ้างอิงจากแหล่งข่าวใกล้ชิด และการเจรจาเริ่มเมื่อเวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นวันศุกร์(6) และสิ้นสุดเมื่อเวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันเดียวกันที่กรุงมัสแคต
ซึ่งฝ่ายอเมริกันนอกเหนือจากลูกเขยทรัมป์และวิตคอฟฟ์แล้วยังรวมไปถึง ผู้บัญชาการ CENTCOM และในส่วนอิหร่านประกอบไปด้วย รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและผู้ช่วยไม่กี่คนของเขา รัฐมนตรีต่างประเทศโอมาน Badr al-Bousaidi ทำหน้าที่เป็นกาวใจ
CNN รายงานว่า การเดินทางมาเยือนเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจว่าถึงแม้สหรัฐฯและอิหร่านจะอยู่ระหว่างการเจรจาแต่ทว่าแสนยานุภาพและการสะสมกำลังทหารที่ส่งเข้ามาเพิ่มหลังการประท้วงอิหร่าน
วิตคอฟฟ์แถลงผ่านแพตฟอร์ม X หลังการเยือนเรือ USS Abraham Lincoln ว่าได้พบปะกับลูกเรือที่กล้าหาญบนเรือและหน่วยเครื่องบินปีกที่ 9 ของเรือรบที่ปกป้องให้ปลอดภัยและบังคับใช้สารสันติภาพของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ผ่านความแข็งแกร่ง และชี้ไปถึงเหตุการณ์เตหะรานส่งโดรนมาท้าท้ายและโดนยิงตก
สื่อสหรัฐฯรายงานว่า ด้านผู้นำสหรัฐฯได้เปิดเผยกับนักข่าววันศุกร์(8)ว่า ทั้งสวิตคคอฟฟ์และคุชเนอร์นั้น “มีการเจรจาที่ดีมาก” กับฝ่ายอิหร่าน แต่เขายังคงยืนกรานว่า “กองเรือรบขนาดใหญ่” จะยังคงมุ่งหน้าไปอิหร่านและจะเดินทางถึงในไม่ช้า
“อิหร่านดูเหมือนชอบมันและต้องการที่จะทำข้อตกลงมากอย่างที่สุด” เขาเปิดเผยบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซสวัน
ทั้งนี้เป็นการเจรจารอบแรกของทั้ง 2 ฝ่ายนับตั้งแต่สหรัฐฯร่วมกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีที่ตั้งโรงงานวิจัยนิวเคลียร์ใต้ดินอิหร่านเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว
ทั้งสองฝ่ายตกลงจะกลับมาหารือต่อหลังกลับไปรายงานผู้นำของฝ่ายตนเองโดยผู้นำสหรัฐฯประกาศจะมีการเจรจารอบใหม่ต้นสัปดาห์หน้าแต่ทว่าฝ่ายอิหร่านยืนกรานว่า กำหนดวันที่ยังไม่มีการตกลง
แหล่งข่าวในตะวันออกกลางระบุว่า ทั้งโอมานและอิหร่านรู้ก่อนหน้าถึงผู้แทนฝ่ายสหรัฐฯทั้งจาเรด คุชเนอร์ และสตีฟ วิตคอฟฟ์ จะขึ้นเรือรบบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า ในวันเดียวกันกับที่ลูกเขยทรัมป์และวิตคอฟฟ์กำลังเจรจาสันติภาพกับอิหร่านนั้นที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามกฎหมายสั่งลงโทษประเทศที่ค้าขายกับอิหร่าน ซึ่งเชื่อว่าเป็นการสั่งลงดาบขึ้นภาษีที่อาจเป็นอัตราที่ 25% โดยฝ่ายสหรัฐฯยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขที่แน่นอนแต่สื่อบีบีซีชี้ว่า 25% เป็นตัวเลขตัวอย่าง เกิดขึ้นหลังก่อนหน้าเมื่อมกราคมล่าสุด ทรัมป์เคยประกาศข่มขู่จะขึ้นภาษี 25% กับประเทศใดๆที่ค้าขายกับอิหร่านเป็นการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียของทรัมป์
อย่างไรก็ตามในคืนวันศุกร์(6) บนเครื่องแอร์ฟอร์ซวัน เขากล่าวถึงการเจรจากับอิหร่านว่า “เป็นไปได้ด้วยดีมาก” แต่อย่างไรก็ตามเสริมว่า หากอิหร่านไม่ยอมทำข้อตกลง ผลที่ตามมาจะเลวร้ายหนักมาก
ซึ่งในแถลงการณ์บน X ของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อารักชีได้กล่าวถึงการเจรจาว่า “เป็นการเริ่มต้นที่ดี” และเสริมว่า “บรรยากาศที่สร้างสรรค์เกิดขึ้น”
คืนวันศุกร์(6)ผู้นำสหรัฐฯยังเตือนโดยยังคงประกาศซ้ำว่า “จะไม่ยอมปล่อยให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์” ซึ่งแอกซิออสรายงานว่า นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู จะบินมาหารือด่วนกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ในวันพุธ(11)เกี่ยวกับอิหร่านโดยเฉพาะ แหล่งข่าววงในเปิดเผยว่า เป็นฝ่ายเทลอาวีฟที่ในวันศุกร์(6)ขอให้เลื่อนกำหนดการพบจาก 1 สัปดาห์มาเป็นวันพุธที่จะถึง