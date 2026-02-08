ช่วยรัสเซียคืนชีพเฉย!มูลค่าทองคำสำรองทุบสถิติทะลุ$4แสนล้าน ไม่ต้องง้อทรัพย์สินที่ตะวันตกอายัด

มูลค่าทองคำสำรองของรัสเซียแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เกินกว่า 400,000 ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยธนาคารกลางของประเทศเมื่อวันศุกร์(6ก.พ.) หลังราคาโลหะมีค่าชนิดนี้พุ่งขึ้นอย่างแรงในช่วงปลายเดือนมกราคม
การถือครองทองคำของรัสเซีย คิดเป็นตัวเงินอยู่ที่ 402,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่าปัจจุบันโลหะมีค่าชนิดนี้คิดเป็นสัดส่วนถึง 48.3% ของทรัพย์สินสำรองโดยรวมของรัสเซีย ซึ่งอยู่ที่ 833,500 ล้านดอลลาร์ เวลานี้ทองคำสำรองของรัสเซียมีมูลค่าพอๆกับสกุลเงินต่างประเทศที่พวกเขาถือครองอยู่
ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของมูลค่าทองคำสำรอง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการพุ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนของราคาทองคำโลก โดยโลหะมีค่าชนิดนี้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 5,595 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงปลายเดือนมกราคม หลังจากแค่ปี 2025 ปีเดียว ราคาทองคำปรับขึ้นมากว่า 60%
ราคาทองคำขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ปีหลังสุด จากที่เคยซื้อขายกันในระดับต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี 2022 พวกนักวิเคราะห์ชี้ว่าปัจจัยที่ส่งเสริมราคาทองคำ ก็คืออุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากธนาคารกลางประเทศต่างๆทั่วโลก, เงินเฟ้อรื้อรัง, ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการอ่อนค่าของดอลลาร์
การปรับขึ้นของราคาทองคำได้เปลี่ยนองค์ประกอบของทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซีย สัดส่วนของทองคำเพิ่มขึ้นจากระดับ 21% จากตอนก่อนหน้าความขัดแย้งยูเครน ขณะที่สัดส่วนของสกุลเงินต่างประเทศ ลดลงมาจากระดับ 74% ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022
ราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่วยรัสเซียชดเชยการหายไปของทุนสำรองระหว่างประเทศที่ถูกตะวันตกอายัดไว้ ขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทองคำที่รัสเซียถือครอง ยังช่วยกอบกู้ศักยภาพทางการเงินคืนมาได้เกือบทั้งหมดที่เคยสูญเสียไป แม้ยังคงไม่สามารถเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เหล่านั้นได้
ธนาคารกลางของรัสเซีย รายงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในปริมาณทางกายภาพของทองคำสำรองของประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2022 ประเทศแห่งนี้ถือครองทองคำสำรอง 73.9 ล้านทรอยออนซ์ ขณะที่จนถึงวันที่ 1 มกราคมปีนี้ ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 74.8 ล้านออนซ์
นับตั้งแต่ปี 2022 ธนาคารกลางรัสเซียหยุดรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินไปยังกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เปิดเผยเฉพาะปริมาณโดยรวมของคลังสำรองทองคำ อ้างอิงข้อมูลล่าสุด การเติบโตของมูลค่าทองคำสำรองของรัสเซียเมื่อเร็วๆนี้ เป็นภาพสะท้อนถึงราคาทองคำโลกที่พุ่งสูง มากกว่าที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณการถือครอง
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)