สำนึกผิดทันไหม!นายกฯลิทัวเนียยอมรับ'พลาดใหญ่หลวง' ดันไปเลือกข้าง'ไต้หวัน'แทน'จีน'

อิงกา รูกินิเน นายกรัฐมนตรีลิทัวเนีย ยอมรับว่าการอนุญาตให้ไต้หวันเปิด "สำนักงานผู้แทน" ในกรุงวิลนีอัส คือ "ความผิดพลาดใหญ่หลวง"
จีนปรับลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับลิทัวเนีย ตามหลังการจัดตั้ง "สถานทูตไต้หวันโดยพฤตินัย" ในปี 2021 ปักกิ่งมองการตัดสินใจดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดหลักการ "จีนเดียว" อย่างร้ายแรง กรอบการทูตที่ได้รับรองจากนานาชาติ ซึ่งรับรองไต้หวันในฐานะดินแดนของจีน
"ลิทัวเนียกระโดดตัดหน้าขบวนรถไฟ แล้วถูกชนตาย" รูกินิเนกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่น พร้อมบอกต่อว่าบรรดาประเทศยุโรปอื่นๆหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์อันมึนตึงกับปักกิ่ง ด้วยการประสานงานความร่วมมือกับจีนและใช้ชื่อ "สำนักงานผู้แทนไทเป" แทนคำว่า "ไต้หวัน"
รูกินิเน เปิดเผยว่าเวลานี้ลิทัวเนียได้เริ่มย่างก้าวเล็กๆสำหรับการมุ่งหน้าสานสัมพันธ์อันปกติกับจีน ซึ่งเป็นภารกิจที่หนักหนาสาหัสมากๆ หลังจากถูกตัดความสัมพันธ์โดยสิ้นเชิง "ลิทัวเนียจะจำเป็นต้องสร้างสมดุลมีความสัมพันธ์กับจีน กับความสัมพันธ์กับอียูและสหรัฐฯ" เธอกล่าว
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับลิทัวเนีย ตึงเครียดมานานหลายปี โดยที่คณะผู้แทนทูตจีนชุดสุดท้ายเดินทางออกจากประเทศแห่งนี้ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว
หลิน เจียน โฆษกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวระหว่างแถลงข่าวในวันศุกร์(6ก.พ.) บอกว่าจีนเปิดกว้างสำหรับการพูดคุย เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต
"ปักกิ่งหวังว่าวิลนีอัสจะเปลี่ยนความตั้งใจปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีนเป็นการกระทำ แก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เริ่มยึดมั่นหลักการจีนเดียว และสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆสำหรับความสัมพันธ์อันเป็นปกติ" เขากล่าว
ไต้หวัน ปกครองตนเองโดยพฤตินัยมาตั้งแต่ปี 1949 ครั้งที่กองกำลังชาตินิยมจีนพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองและล่าถอยไปยังเกาะแห่งนี้
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)