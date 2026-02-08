วันตัดสิน! เอเอฟพีจับตาศึกเลือกตั้งไทย ชี้เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายปฏิรูปกับฝ่ายอนุรักษ์

เอเอฟพีรายงาน ชาวไทยจะออกไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. ในศึกเลือกตั้ง ที่เป็นการต่อสู้ระหว่าง "ฝ่ายปฏิรูปนิยม" ที่คว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา กับ "ฝ่ายอนุรักษ์นิยม" ที่สุดท้ายแล้วได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี โดยที่มีเงาของ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ แผ่ออกมาจากเรือนจำ
เอเอฟพีรายงานว่า รัฐบาลชุดถัดไปของไทยจำเป็นต้องจัดการกับข้อพิพาทชายแดนที่ยืดเยื้อมาช้านานกับกัมพูชา ซึ่งโหมกระพือสู่การสู้รบนองเลือด 2 รอบเมื่อปีที่แล้ว และกับเครือข่ายไซเบอร์สแกมข้ามชาติมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ที่มีฐานปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้
รายงานของเอเอฟพีระบุต่อว่า ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ ยังมีขึ้นท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างซบเซา โดยที่ภาคการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ นักท่องเที่ยวยังไม่กลับสู่ระดับช่วงก่อนหน้าโควิด-19 ไม่มีพรรคการเมืองใดได้รับคาดหมายว่าจะกวาดเสียงข้างมากอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ดังนั้นจึงประมาณการว่าจะต้องมีการเจรจาจัดตั้งรัฐบาล ตามหลังการเลือกตั้ง
ตามรายงานของเอเอฟพีระบุว่า ในศึกเลือกตั้งครั้งก่อน พรรคก้าวหน้าหรือพรรคประชาชน พรรคหัวก้าวหน้า คว้าเก้าอี้ได้มากที่สุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว แต่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพวกเขาถูกขัดขวางจากการก้าวเข้าสู่เก้าอี้ผู้นำ และพรรคของพวกเขาถูกยุบในเวลาต่อมา
พรรคเพื่อไทยของทักษิณ ตามมาเป็นอันดับ 2 ในปี 2023 และจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคภูมิใจไทย ที่รั้งอันดับ 3 แต่นายกรัฐมนตรีของพวกเขาต้องพ้นจากตำแหน่งจากคำสั่งศาล ตามรายงานของเอเอฟพี พร้อมระบุว่านางสาวแพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวของทักษิณ ก้าวเข้ามาสืบสอดเก้าอี้ต่อ แต่สุดท้ายแล้วก็พ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาลเช่นกัน ก่อนรัฐสภาจะแต่งตั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้นำพรรคภูมิใจไทย กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ในรอบ 2 ปีของไทย
เอเอฟพีระบุว่า พรรคก้าวไกลถูกยุบ หลังศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาว่าคำประกาศปฏิรูปกฎหมายหมิ่นสถาบันอันเข้มงวด เทียบเท่ากับความพยายามโค่นล้มการปกครองที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ แต่สำหรับคราวนี้ ประเด็นดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในการรณรงค์หาเสียงของพรรคประชาชน
รายงานข่าวระบุว่า พรรคประชาชนมีคะแนนนิยมนำหน้าในผลสำรวจความคิดเห็น โดยที่มีพรรคภูมิใจไทยของนายอนุทินตามมาเป็นอันดับ 2 อย่างไรก็ตามพวกนักวิเคราะห์คาดหมายว่าผู้นำอนุรักษ์นิยมรายนี้ อาจรักษาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเอาไว้ได้ จากการจับมือเป็นพันธมิตรกับพรรคเพื่อไทยอีกรอบ ซึ่งเวลานี้มีคะแนนนิยมตามมาเป็นอันดับ 3
พรรคเพื่อไทย เป็นพรรคการเมืองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของไทย อย่างไรก็ตามพวกเขาร่วงหล่น หลังจากนางสางแพทองธารถูกสั่งให้พ้นจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรี โดยศาลรัฐธรรมนูญ ต่อกรณีรับมือวิกฤตข้อพิพาทชายแดนกับกัมพูชา ในขณะที่ ทักษิณ ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ ในฐานความผิดคอรัปชัน
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ หลานของทักษิณ กำลังหาทางกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของตระกูล แต่ผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพล พบว่าทางพรรคมีคะแนนนิยมเพียง 16% ห่างไกลจากสมัยรุ่งเรืองอย่างมาก
เอเอฟพีระบุว่า ในขณะที่พรรคภูมิใจไทย อวดอ้างว่าพวกเขามีคุณสมบัติสำหรับการป้องกันประเทศชาติ ตามหลังเหตุปะทะกับกัมพูชาเมื่อปีที่แล้ว ทางพรรคประชาชนสนับสนุนให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร และปรับลดจำนวนนายพลลง
ทั้ง 3 พรรคการเมืองหนักนำเสนอการช่วยเหลือแบบประชานิยมและนโยบายสังคมและเศรษฐกิจต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงคำประกาศของพรรคเพื่อไทย ในการลุ้นรางวัล วันละ 9 ล้าน 9 คน เพื่อส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามรายงานของเอเอฟพี
ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. ยังมีการลงประชามติ ที่จะมอบโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง โหวตว่าพวกเขาต้องการปฏิรูปรัฐธรรมนูญโดยหลักการหรือไม่ อย่างไรก็ตามเอเอฟพีชี้ว่าไม่มีการระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าจะดำเนินการแก้ไขมาตราไหนอย่างไร
(ที่มา:เอเอฟพี)