เพนตากอนประกาศยุติความร่วมมือทางวิชาการกับ 'ม.ฮาร์วาร์ด' เหตุเพราะ woke เกินไป

พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันศุกร์ (6 ก.พ.) ว่า เพนตากินจะยุติโครงการการศึกษาทางทหารระดับมืออาชีพ ทุนสนับสนุน และหลักสูตรประกาศนียบัตรต่างๆ ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรการต่อต้านล่าสุดของรัฐบาล ทรัมป์ ต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งนี้
รัฐบาล ทรัมป์ ได้เพิ่มการปราบปรามมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯ รวมถึงฮาร์วาร์ด ในหลายประเด็น เช่น การประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์และต่อต้านการโจมตีฉนวนกาซาของอิสราเอล โครงการด้านความหลากหลาย นโยบายเกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศ และโครงการริเริ่มด้านสภาพภูมิอากาศ
“ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2026-27 ผมจะยุติโครงการการศึกษาทางทหารระดับมืออาชีพ (PME) ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด ทุนการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรระหว่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและกระทรวงกลาโหมสำหรับกำลังพลประจำการ” เฮกเซธ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจาก Harvard Kennedy School กล่าวผ่าน X
นโยบายนี้จะมีผลต่อกำลังพลที่จะลงทะเบียนเข้าโครงการในอนาคต ส่วนที่ผู้ที่ลงทะเบียนอยู่แล้วจะได้รับอนุญาตให้เรียนจนจบหลักสูตร
เฮกเซธ ระบุในคำแถลงเมื่อวันศุกร์ (6) ว่า มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด “ไม่ตอบสนองความต้องการของกระทรวงสงครามหรือกองทัพอีกต่อไปแล้ว”
“เป็นเวลานานเกินไปแล้วที่กระทรวงนี้ส่งนายทหารที่เก่งที่สุดและฉลาดที่สุดของเราไปเรียนที่ฮาร์วาร์ด โดยหวังว่ามหาวิทยาลัยจะเข้าใจและเห็นคุณค่าของเหล่าทหารของเรามากขึ้น” เฮกเซธ กล่าว “แต่กลับกลายเป็นว่า ทหารของเราจำนวนมากกลับมาแล้วมีลักษณะเหมือนกับฮาร์วาร์ดมากเกินไป นั่นคือ สมองเต็มไปด้วยอุดมการณ์โลกาภิวัตน์ และความหัวรุนแรงที่ไม่ได้ช่วยพัฒนาศักยภาพในการรบของเรา”
ในโพสต์บน X เฮกเซธ เขียนว่า “ฮาร์วาร์ดเป็น woke แต่กระทรวงสงครามไม่ woke”
เฮกเซธ ยังกล่าวเสริมอีกว่า เพนตากอนจะประเมินทบทวนความร่วมมือในลักษณะเดียวกันนี้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการประทำของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อหยิบยกเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพทางวิชาการ และกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้อง
โฆษกของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้แนะนำให้ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ไปดูหน้าเว็บเกี่ยวกับประวัติความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับกองทัพสหรัฐฯ ซึ่งระบุว่า ฮาร์วาร์ดมีบทบาทสำคัญในประเพณีทางทหารของอเมริกามาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ
ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยได้ฟ้องร้องรัฐบาล ทรัมป์ เกี่ยวกับการพยายามระงับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางต่อทางสถาบัน
เฮกเซธ กล่าวหาฮาร์วาร์ดว่า "ดำเนินกิจกรรมต่อต้านอเมริกา" และยังเรียกมหาวิทยาลัยว่าต่อต้านชาวยิว (antisemitic)โดยอ้างถึงการประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์
กลุ่มผู้ประท้วง หรือแม้กระทั่งชาวยิวบางกลุ่ม ออกมาชี้ว่ารัฐบาล ทรัมป์ กำลังเข้าใจผิดพลาดว่าการวิพากษ์วิจารณ์การโจมตีฉนวนกาซาและการยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ของอิสราเอลนั้นเป็นการต่อต้านชาวยิว (antisemitism) และการเรียกร้องสิทธิของชาวปาเลสไตน์เท่ากับเป็นการสนับสนุนลัทธิสุดโต่ง (extremism)
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ประณามการเลือกปฏิบัติในมหาวิทยาลัย คณะทำงานด้านการต่อต้านชาวยิวและการต่อต้านอิสลามของมหาวิทยาลัยพบเมื่อปีที่แล้วว่า ชาวยิวและชาวมุสลิมเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ หลังจากสงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาซึ่งเป็นการตอบโต้แก้แค้นการโจมตีของกลุ่มฮามาสในเดือน ต.ค. ปี2023 เริ่มปะทุขึ้น
ความพยายามของ ทรัมป์ ที่จะระงับเงินทุนของรัฐบาลกลางสำหรับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเผชิญกับการต่อต้านทางกฎหมาย และทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้จนถึงขณะนี้
ทรัมป์ กล่าวในสัปดาห์นี้ว่า รัฐบาลของเขากำลังเรียกร้องเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์จากฮาร์วาร์ด เพื่อยุติการสอบสวนนโยบายของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวีลีกบางแห่งได้บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลทรัมป์ และยอมรับข้อเรียกร้องของรัฐบาลบางประการ เช่น มหาวิทยาลัยโคลัมเบียตกลงที่จะจ่ายเงินมากกว่า 220 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาล ในขณะที่มหาวิทยาลัยบราวน์ตกลงที่จะจ่าย 50 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแรงงานในท้องถิ่น
