WHO ยืนยันพบผู้ติดเชื้อ 'ไวรัสนิปาห์' เสียชีวิต 1 รายใน 'บังกลาเทศ'

องค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงเมื่อวันศุกร์ (6 ก.พ.) พบหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตในภาคเหนือของบังกลาเทศเมื่อเดือน ม.ค. หลังจากติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah) ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต
กรณีในบังกลาเทศซึ่งมีการรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสนิปาห์เกือบทุกปี เกิดขึ้นหลังจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสนิปาห์ 2 รายในอินเดียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน และส่งผลให้มีการเพิ่มมาตรการคัดกรองที่สนามบินทั่วเอเชีย
WHO ระบุว่า ผู้ป่วยในบังกลาเทศอายุระหว่าง 40-50 ปี มีอาการที่สอดคล้องกับไวรัสนิปาห์เมื่อวันที่ 21 ม.ค. รวมถึงมีไข้และปวดศีรษะ ตามด้วยน้ำลายไหลมากผิดปกติ สับสน และชัก
เธอเสียชีวิตในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา และได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสในวันถัดมา
บุคคลดังกล่าวไม่มีประวัติการเดินทาง แต่มีประวัติการบริโภคน้ำหวานดิบจากต้นปาล์มอินทผลัม ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยทั้งหมด 35 คนได้รับการติดตามและมีผลตรวจเป็นลบ และยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตามรายงานของ WHO
การแพร่กระจายของไวรัสนิปาห์ส่วนใหญ่จะผ่านทางผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนจากค้างคาวที่ติดเชื้อ เช่น ผลไม้ โรคนี้อาจทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้ถึง 75% ทว่าไม่แพร่กระจายระหว่างคนได้ง่าย
ประเทศต่างๆ รวมถึงมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และปากีสถาน ได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิคนเข้าเมืองที่สนามบิน หลังจากที่อินเดียประกาศว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสในรัฐเบงกอลตะวันตก
WHO แถลงในวันศุกร์ (6)ว่า ความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคระหว่างประเทศนั้นถือว่าต่ำ และไม่แนะนำให้มีการจำกัดการเดินทางหรือการค้าใดๆ โดยอิงจากข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ในปี 2025 มีรายงานผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 4 รายในบังกลาเทศ
ปัจจุบันยังไม่มีตัวยาหรือวัคซีนที่ได้รับอนุญาตเฉพาะสำหรับรักษาหรือป้องกันการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้
ที่มา: รอยเตอร์